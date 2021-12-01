咬指甲（咬甲癖）可能不会导致慢性问题。但是，可能的并发症包括以下几项：

营养不良

感染（细菌、病毒和/或真菌），通常由小面积的指甲创伤和损伤引起

牙齿问题

营养不良 则可能会发展如果慢性咬指甲破坏了指甲单位，这通常会使指甲基质发炎。指甲会形成水平隆起、凹陷和凸起区域。由于远端甲床角化，指甲会永久缩短。角质层几乎总是受损，破坏了指甲的防水“密封”，导致指甲变薄和剥落，增加了感染的风险。最终，疤痕会影响角质层和基质，使营养不良不可逆转。

病毒感染 通常包括引起疣的人乳头瘤病毒。指甲周围的小面积创伤有助于病毒进入指甲。这些感染很难根除，并且很容易在手指之间以及从手指传播到嘴巴和嘴唇。疣可能是难看和令人痛苦的。

细菌感染 通常由葡萄球菌和链球菌引起，但可能涉及厌氧菌，包括 铜绿假单胞菌。如果没有及时的手术引流，脓肿可能会导致永久性指甲脱落。即使手术引流，也可能发生永久性营养不良。

真菌感染， 通常是 念珠球菌感染，很常见且也可能发生在长期修剪指甲的患者中。常见特征包括近端和侧部甲襞肿胀和轻度甲营养不良，有时伴有远端甲松解慢性创伤和/或破坏角质层和周围皮肤会导致慢性炎症，从而促进微生物进入。如果患者停止咬指甲，用局部抗真菌药物治疗，通常与局部皮质类固醇联合治疗通常是有效的。

牙科并发症 可能包括牙齿变形或位置偏移。牙龈疾病和感染的风险也会增加。

对许多人来说，咬指甲是温和的，简单地向他们咨询可能的并发症（他们通常不知道）可能会鼓励他们尝试停止咬指甲。有些人对咬指甲感到羞耻。打破习惯的技巧可能包括涂抹味道难闻的非处方指甲油，或使用长时间使用的指甲油（如蘸粉指甲油）来阻碍人们咬指甲的能力。严重或强迫性咬指甲很少可能是精神或焦虑障碍的症状，需要转介给心理健康医生。