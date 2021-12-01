手指甲和脚趾甲可能因受伤而受损。诊断为临床。治疗因病因而异。
指甲外伤很常见。导致的疾病可能包括
活动相关的脚趾甲损伤
急性活动相关的脚趾甲损伤在运动员中很常见，通常是由重复性微创伤引起的，例如钉板撞击鞋类。长期并发症包括继发性真菌感染和指甲板畸形，包括 甲沟炎。
咬指甲
咬指甲（咬甲癖）可能不会导致慢性问题。但是，可能的并发症包括以下几项：
营养不良
感染（细菌、病毒和/或真菌），通常由小面积的指甲创伤和损伤引起
牙齿问题
营养不良 则可能会发展如果慢性咬指甲破坏了指甲单位，这通常会使指甲基质发炎。指甲会形成水平隆起、凹陷和凸起区域。由于远端甲床角化，指甲会永久缩短。角质层几乎总是受损，破坏了指甲的防水“密封”，导致指甲变薄和剥落，增加了感染的风险。最终，疤痕会影响角质层和基质，使营养不良不可逆转。
病毒感染 通常包括引起疣的人乳头瘤病毒。指甲周围的小面积创伤有助于病毒进入指甲。这些感染很难根除，并且很容易在手指之间以及从手指传播到嘴巴和嘴唇。疣可能是难看和令人痛苦的。
细菌感染 通常由葡萄球菌和链球菌引起，但可能涉及厌氧菌，包括 铜绿假单胞菌。如果没有及时的手术引流，脓肿可能会导致永久性指甲脱落。即使手术引流，也可能发生永久性营养不良。
真菌感染， 通常是 念珠球菌感染，很常见且也可能发生在长期修剪指甲的患者中。常见特征包括近端和侧部甲襞肿胀和轻度甲营养不良，有时伴有远端甲松解慢性创伤和/或破坏角质层和周围皮肤会导致慢性炎症，从而促进微生物进入。如果患者停止咬指甲，用局部抗真菌药物治疗，通常与局部皮质类固醇联合治疗通常是有效的。
牙科并发症 可能包括牙齿变形或位置偏移。牙龈疾病和感染的风险也会增加。
对许多人来说，咬指甲是温和的，简单地向他们咨询可能的并发症（他们通常不知道）可能会鼓励他们尝试停止咬指甲。有些人对咬指甲感到羞耻。打破习惯的技巧可能包括涂抹味道难闻的非处方指甲油，或使用长时间使用的指甲油（如蘸粉指甲油）来阻碍人们咬指甲的能力。严重或强迫性咬指甲很少可能是精神或焦虑障碍的症状，需要转介给心理健康医生。
钩甲
甲骨畸形是一种指甲营养不良症，其中最常见的是大脚趾上的指甲变厚和弯曲。病因可能是穿的鞋过小引起。老年人此病较常见。治疗主要依靠适当的修剪。
剔甲癖
该病患者人为性毁坏甲，产生平行的横向沟和脊（洗衣板样畸形或习惯抽动性甲营养不良）。常出现在习惯性咬指甲者，导致甲板生长期发育不良。甲下出血也可发生在甲真菌病中。
甲下血肿
甲下出血由于血液积聚在甲板和甲床之间，常为外伤后造成。甲下血肿可能引起明显疼痛、乌青色改变，并且最终造成暂时性的甲板分离或者缺失（除非血肿非常小）。如果是挤压伤，可造成骨折和甲床或基质损伤。有时会导致永久性甲畸形或基质损害。
如果是急性损伤，甲环钻术（如用烧灼设备、18G针或炽热的回形针在甲板上钻个洞）可通过排出积血来帮助缓解疼痛；24小时后，血液凝固，因此环钻术没有任何好处。到目前为止，对于移除甲板或者修复甲床损害是否可减少永久性甲畸形的风险仍然不清楚。
白点
白点 指甲上的东西一般不用担心。它们通常是由于指甲轻微受伤而发生的。