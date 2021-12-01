逆生性甲是一种较不常见的甲沟炎，它是甲周组织的感染。急性症状包括疼痛、近端甲襞发炎、黄甲炎、甲癣和肉芽组织慢性甲后症的特点是甲剥离和层叠的指甲板层。诊断为临床。治疗因阶段而异，可能包括皮质类固醇或指甲去除。

在甲沟炎中，近端甲板嵌入近端甲襞，失去甲基质和甲板的正常对齐。新指甲的生长将旧指甲向上推，导致多代指甲板堆叠。

甲沟炎最常影响大脚趾甲。它是由指甲上的重复性微损伤引起的，最常见的是穿紧身鞋或进行导致脚趾甲损伤的活动。

在急性期，甲沟炎疼痛，表现为近端甲襞发炎、甲板黄色或白色变色（黄色甲沟炎）和肉芽组织形成。有助于区分甲沟炎和甲沟炎的临床特征包括黄色甲沟炎以及近端甲襞而非侧甲襞的肿胀，因为侧甲襞在甲沟炎中受影响的频率远低于甲沟炎。

急性甲沟炎 隐藏详情 这张照片显示急性甲沟炎，伴有近端甲襞炎症和甲板黄色变色（黄色甲沟炎）。肉芽组织的形成是由近端甲襞肿胀而无脓胀引起的。由于创伤主要发生在近端甲襞和下方甲基质，因此侧甲襞未受到明显影响。急性甲沟炎通常涉及外侧甲皱襞。 Image courtesy of Chris G.Adigun, MD.

急性甲沟炎（大脚趾） 图片 Image courtesy of Chris G.Adigun, MD.

在慢性阶段，炎症消退，但指甲板变厚并且可以与甲床分离（甲剥离）。一层层的指甲板可能会堆积起来，角质层也会缺失。

慢性甲沟炎 隐藏详情 这张照片显示了慢性逆生性甲。甲襞的发红、肿胀和压痛有助于将其与单纯的甲剥离症区分开来。角质层que'shi。 Image courtesy of Chris G.Adigun, MD.

慢性甲沟炎（大脚趾） 图片 Image courtesy of Chris G.Adigun, MD.

逆生性甲的诊断是临床的。过碘酸-希夫 (PAS) 染色或指甲板培养通常为阴性。尽管如果在取出指甲板后对其进行分析，指甲板本身可能具有阳性PAS结果，但甲真菌病通常不是主要问题，而是指甲创伤导致的妥协和炎症的次要问题。诊断包括注意到分层的指甲板、缺少角质层（慢性）和缺少甲下碎片。

(参见急性甲沟炎 和 慢性甲沟炎。）