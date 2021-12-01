慢性甲沟炎是复发性或持续性的甲褶处炎症，好发于指甲。
（参见甲病概述。）
慢性甲沟炎是甲襞皮肤的炎性疾病。 它最常发生在双手长期潮湿的人（例如洗碗工、酒吧侍者、管家），特别是患有手部湿疹、糖尿病或免疫功能低下者。常合并有念珠菌Candida的存在，但它与病因机制的关系尚不清楚;真菌祛除后并不总是能改善甲改变。故此病可能是一种 刺激性皮炎继发真菌感染。
甲襞可能是红色的，反复发炎的触痛，且往往变得纤维化。不同于急性甲沟炎，几乎无脓液积聚。常可出现甲角质层脱落，甲襞和甲床明显分离。所形成的分离有利于刺激物和病原菌的侵入。长期来看，指甲可能会营养不良。
慢性甲沟炎的诊断依据临床。
该患者慢性甲沟炎的征象包括角质层缺失，近侧甲襞肿胀和甲板的Beau线。
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该患者慢性甲沟炎的征象包括角质层缺失，近侧甲襞肿胀和甲板的Beau线。
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治疗
避免刺激和过多的水分暴露
局部使用糖皮质激素或者他克莫司
有时病灶内使用糖皮质激素和抗真菌药
对于严重或难治性疾病，手术治疗
避免刺激物和过多的水暴露有助于角质层重新长出闭合甲襞和甲床之间的空隙。若必须接触水，可使用手套或防护油脂。
局部外用激素或者0.1%他克莫司也有一定作用。向肥厚的近端甲襞内注射皮质类固醇激素可加快病情改善。仅当考虑真菌定植时可用抗真菌药物治疗。
严重或难治病例可能需要手术（1)。
如果治疗无效，应考虑鳞状细胞癌可能，需做病理活检排除。
治疗参考文献
1.Relhan V, Goel K, Bansal S, Garg VK: Management of chronic paronychia.Indian J Dermatol 59(1):15-20, 2014.doi: 10.4103/0019-5154.123482