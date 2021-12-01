避免刺激和过多的水分暴露

局部使用糖皮质激素或者他克莫司

有时病灶内使用糖皮质激素和抗真菌药

对于严重或难治性疾病，手术治疗

避免刺激物和过多的水暴露有助于角质层重新长出闭合甲襞和甲床之间的空隙。若必须接触水，可使用手套或防护油脂。

局部外用激素或者0.1%他克莫司也有一定作用。向肥厚的近端甲襞内注射皮质类固醇激素可加快病情改善。仅当考虑真菌定植时可用抗真菌药物治疗。

严重或难治病例可能需要手术（1)。

如果治疗无效，应考虑鳞状细胞癌可能，需做病理活检排除。