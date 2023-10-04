多数感染常见于肤蝇。人皮蝇原产于南美洲和中美洲，是旅行者返回美国的最常见原因。其他物种包括 皮蛆蝇瘤蝇 （撒哈拉以南非洲），各种 黄蝇属 物种（在北美），以及 污蝇属 种（分布于北美、欧洲和巴基斯坦）。 许多蝇类并非直接在人类身上产卵，而是在其他能接触到皮肤的昆虫（如蚊子）或物件（如干洗的衣物）上产卵。皮肤上的卵孵化成幼虫，幼虫在皮肤上形成隧道，而后通过逐渐发育（龄期）成为成虫；根据不同类型，成虫能长到1～2cm长。如果感染未被治疗，幼虫最后钻出皮肤落地，在发育成蝇，完成它们的发育史。

疖肿型蝇蛆病局部症状包括瘙痒，蠕动感和时常的窜痛感。原发皮损既像节肢动物叮咬又像细菌性疖肿，但是可以见到中央一个穿凿性小孔有血清血液流出加以鉴别；有时可见一小部分幼虫的尾端。D. hominis 皮损在面部、头皮和四肢更为常见，而C. anthropophaga皮损往往发生在被衣服覆盖的区域，出现在头部、颈部和背部。

最佳治疗方法是不确定的，并且方法根据干预措施的可用性而变化，从期待治疗到手术切除。因为幼虫需要大气里的氧，所以阻止皮肤的开放可使幼虫离开或至少离皮肤表面近些，以利于人为清除之 (1)。有许多清除的方法，包括用凡士林油、指甲油、咸肉或烟草酱。虽然幼虫在清除过程中比较容易死掉，但是却较难清除，且常易引起严重的炎症反应。幼虫可以通过小切口取出。伊维菌素口服（200mcg/kg，顿服）或局部运用可以杀死幼虫或诱导移除。