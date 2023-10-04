皮肤蝇蛆病是某些蝇类幼虫引起的皮肤感染。
蝇蛆病感染双翼蝇(双翅蝇)的幼虫(蛆)。由于蝇的种类不同，有三种皮肤感染方式：
疖肿型
创伤型
游走型
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有时其他器官也会累及（如鼻咽部，消化道，泌尿生殖道）。感染通常发生在热带国家，所以发生在美国的案例通常发生在那些从地方流行性地区回来的人身上。
疖样蝇蛆病
多数感染常见于肤蝇。人皮蝇原产于南美洲和中美洲，是旅行者返回美国的最常见原因。其他物种包括 皮蛆蝇瘤蝇 （撒哈拉以南非洲），各种 黄蝇属 物种（在北美），以及 污蝇属 种（分布于北美、欧洲和巴基斯坦）。 许多蝇类并非直接在人类身上产卵，而是在其他能接触到皮肤的昆虫（如蚊子）或物件（如干洗的衣物）上产卵。皮肤上的卵孵化成幼虫，幼虫在皮肤上形成隧道，而后通过逐渐发育（龄期）成为成虫；根据不同类型，成虫能长到1～2cm长。如果感染未被治疗，幼虫最后钻出皮肤落地，在发育成蝇，完成它们的发育史。
疖肿型蝇蛆病局部症状包括瘙痒，蠕动感和时常的窜痛感。原发皮损既像节肢动物叮咬又像细菌性疖肿，但是可以见到中央一个穿凿性小孔有血清血液流出加以鉴别；有时可见一小部分幼虫的尾端。D. hominis 皮损在面部、头皮和四肢更为常见，而C. anthropophaga皮损往往发生在被衣服覆盖的区域，出现在头部、颈部和背部。
最佳治疗方法是不确定的，并且方法根据干预措施的可用性而变化，从期待治疗到手术切除。因为幼虫需要大气里的氧，所以阻止皮肤的开放可使幼虫离开或至少离皮肤表面近些，以利于人为清除之 (1)。有许多清除的方法，包括用凡士林油、指甲油、咸肉或烟草酱。虽然幼虫在清除过程中比较容易死掉，但是却较难清除，且常易引起严重的炎症反应。幼虫可以通过小切口取出。伊维菌素口服（200mcg/kg，顿服）或局部运用可以杀死幼虫或诱导移除。
疖蝇病参考
1.Solomon M, Lachish T, Schwartz E: Cutaneous myiasis.Curr Infect Dis Rep.8(9):28, 2016.doi: 10.1007/s11908-016-0537-6
伤口感染蝇蛆病
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开放性伤口和粘膜，通常发生在无庇护的人、患有 酒精使用障碍以及任何卫生条件不合格的人都可能被苍蝇幼虫感染，最常见的是绿色或黑色绿头苍蝇。与常见的家蝇的幼虫不同，创伤型蝇蛆病的的虫体不仅会侵入健康的皮肤而且还侵入坏死组织。
伤口蝇蛆病的治疗通常有灌洗和人工清创术。
迁徙蝇蛆病
最常见的蝇属是胃肠蝇属 Gasterophilus intestinalis和皮下蝇属 Hypoderma。这些蝇类主要感染马和牛；人们通过接触感染的动物或通过直接接触皮肤上虫卵。这些蝇属的幼虫在皮肤下面形成隧道，引起瘙痒，增大的皮损可能被误诊为匍行疹；然而蝇幼虫比线虫要大，蝇幼虫的皮损持续时间较长。
迁移性蛆病的治疗与疖性蛆病的治疗相似。