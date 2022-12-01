酒精所致疾病涉及饮酒类型，通常包括根据不良心理后果显示出的渴求和耐受性和/或戒断的表现。酗酒和滥用酒精是常见的用语，但不太严格的定义泛指那些饮酒导致疾病的人。

酒精所致疾病是相当普遍的。 据估计，在任何12个月期间，美国成年人中此病的发生率为13.9％。患病率在年轻人中最高，随年龄增长而下降。 18岁~29岁的人群中，12个月的酒精使用障碍患病率估计为26.7％(1), 其中重度酒精使用障碍患病率为7.1％，而≥65岁的患者中12个月的患病率仅为2.3％。

危险饮酒定义为饮酒的频率或剂量达到以下条件：

>男性每周大于14次饮酒或每次饮酒4份

>女性每周大于7次饮酒或每次饮酒3份

低于该剂量的话，发生躯体和心理并发症的风险就大大降低。

(参见 酒精毒性和戒断。）

参考文献 1.Grant BF, Goldstein RB, Saha T, et al: Epidemiology of DSM-5 alcohol use disorder results from the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions III.JAMA Psychiatry 72(8):757–766, 2015.doi: 10.1001/jamapsychiatry.2015.0584

酒精使用障碍的病因 构成酗酒的不良模式可能始于追求达到兴奋状态的渴望。一些饮酒者有过这种感觉经历后转而追求多次达到该状态。许多酒精长期滥用者具有某些性格特征：隔离、孤独、胆怯、抑郁症、依赖、敌意和自我毁灭的冲动。 一些社会因素，如文化对饮酒的态度和孩子抚养方式，也会影响饮酒的方式和相关行为。酒精使用障碍可能发生在任何人身上，无论他们的年龄、性别、背景、种族或社会状况如何。因此，临床医生应筛查所有患者的酗酒问题。 基因因素 遗传因素的风险方差高达45％至65％。在特定家庭中，有酒精问题的人中，亲生子女的酒精使用障碍发生率高于收养子女（也高于普通人群）。遗传学和生物学的研究结果也证明此点，数据显示有酒精滥用障碍的人不容易喝醉，因为他们的中枢神经耐受阈值比普通人高。

酒精使用障碍的症状和体征 酒精使用障碍患者通常会发生严重的社会后果。 患者反复醉酒，由于社会行为和工作能力损害导致无法工作和与人交往。伤病是常见的现象。最终可能会导致失败的社会关系，以及因为旷工造成的失业。 因为酒精相关的反复不良行为被逮捕或者被涉嫌酒后驾车，患者往往失去驾驶权。在美国，所有州都将驾驶时血液酒精含量 (BAC) 等于或高于 80 毫克/分升（0.08%，[17.4 毫摩尔/升]）定义为犯罪，但具体的州法律和处罚各不相同。