皮肤游走性幼虫病是钩虫感染的皮肤表现。诊断是基于临床的。治疗方法是口服或局部抗蠕虫疗法。

皮肤游走性幼虫病 是由引起钩虫 Ancylostoma 引起，多数是寄生于狗和猫身上的巴西钩口线虫 Ancylostoma braziliense。

当狗或猫粪便中的钩虫卵留在温暖潮湿的地面或沙子中时，他们会发育成具有传染性的幼虫。传染往往发生在当皮肤直接接触被污染的土地与沙地或幼虫侵入暴露的皮肤，通常是足、腿、臀或背。

皮肤幼虫移行症发生在世界各地，但最常见于热带环境。 这种情况在以前天真的国家中出现，被认为是气候变化造成的（1）。

皮肤游走性幼虫病 皮肤游走性幼虫病 这张照片显示了由动物钩虫的穴居幼虫引起的脚上的皮疹。 幼虫在皮肤下的运动会导致明显的红色风团，伴随着强烈的瘙痒。 © Springer Science+Business Media 皮肤游走性幼虫病 这张照片显示的是足背侧表面凸起的匐行道。 Image courtesy of Karen McKoy, MD. 皮肤游走性幼虫病 这张照片显示了由动物钩虫的穴居幼虫引起的脚上的皮疹。 幼虫在皮肤下的运动会导致明显的红色风团，伴随着强烈的瘙痒。 © Springer Science+Business Media 皮肤游走性幼虫病 这张照片显示的是足背侧表面凸起的匐行道。 Image courtesy of Karen McKoy, MD.

皮肤幼虫移行症会引起剧烈瘙痒。症状是进入部位出现红斑和丘疹，随后出现一条蜿蜒的线状皮下红棕色炎症痕迹。患者也可发展为丘疹水疱及类似 毛囊炎，称为钩虫毛囊炎。

CLM可能合并一个自限性肺部反应，称Loffler综合征（肺部斑片状浸润和外周血嗜酸性粒细胞增多症) (2)。

根据病史和临床表现诊断皮肤幼虫移行症。

参考文献 1.Ahmed A, Hemaida MA, Hagelnur AA, et al: Sudden emergence and spread of cutaneous larva migrans in Sudan: A case series calls for urgent actions. IDCases 32:e01789, 2023.doi: 10.1016/j.idcr.2023.e01789 2.Podder I, Chandra S, Gharami RC: Loeffler's syndrome following cutaneous larva migrans: An uncommon sequel.Indian J Dermatol 61(2):190–192, 2016.doi: 10.4103/0019-5154.177753