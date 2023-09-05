压力性损伤是骨性突起和外部坚硬物体表面之间软组织受压部位的坏死、通常是溃疡(也叫压疮)。它们是由未减轻的机械性压力和摩擦力、剪切力以及潮湿环境共同引起的。 危险因素包括年龄大于65岁、血液循环和组织灌注受损、制动、营养不良、感觉减退和尿失禁。轻者皮肤红斑，重者软组织广泛坏死、皮肤全层损害。诊断依靠临床表现。诊断是基于临床的。治疗包括减压、避免摩擦力和剪切力以及加强局部护理。有时需要先进的治疗，包括负压伤口治疗、细胞和组织产品以及手术干预。早期损伤预后良好，晚期损伤和易被忽视的损伤，其严重感染率上升，更加难以治愈。
1993年至2006年，住院患者发生压力性溃疡的数目增加超过75％，是住院总人数增加量的5倍多，尤其影响老年人。住院期间出现压力性溃疡的患者增加比例最多。
在美国，压力性损伤每年影响多达 300 万成年人，住院患者的患病率为 5% 至 15%，在一些长期护理环境和重症监护病房中这一比例要高得多（1）。
压力性损伤 是美国国家压力性溃疡咨询小组（NPUAP）推荐的术语，用来描述这些慢性创伤，而不是压疮，因为由压力引起的较轻程度的皮肤损害可能与皮肤溃疡无关。
参考文献
1.Mervis JS, Phillips TJ.Pressure ulcers: Pathophysiology, epidemiology, risk factors, and presentation. J Am Acad Dermatol 81(4):881-890, 2019.doi: 10.1016/j.jaad.2018.12.069
压力性损伤的病因学
压力性损伤的危险因素包括：
年龄 > 65 岁（可能是由于皮下脂肪减少、毛细血管血流量减少以及其他与年龄相关的皮肤退行性变化）（1）
活动减少（例如，由于长期住院，卧床休息，昏迷，脊髓损伤，镇静，即降低自发运动无力，和/或认知障碍）
感觉受损
在患有严重神经功能障碍（如脊柱裂、脑瘫和脊髓损伤）的儿童中也有压力性损伤的报告。
几个量表（如，预测压力性溃疡风险的诺顿量表， Braden Scale）已被用来预测风险。诺顿量表用于根据身体状况、精神状况、活动、活动能力和失禁五个标准的分数总和来确定患者是否处于压疮发展的高风险。Braden 量表用于根据六个类别的分数总和来评估风险：感官知觉、湿度、活动、流动性、营养和摩擦/剪切（2）。虽然使用这些量表被认为是标准护理程序，但它们还没有被证明可以导致比熟练的临床评估产生更少的压力性损伤。 因此，建议同时使用风险评估量表与熟练的临床评估。
预测压力性溃疡风险的诺顿模式*
判断指标
评分
身体状况
4=良好
3=一般
2=差
1=非常差
精神状态
4=警惕
3=冷漠
2=迷惑
1=昏迷
活动
4=可走动的
3=需要帮助行走
2=椅子绑定
1=卧床
机动性
4=完全
3=轻微受损
2=非常有限
1=固定的
失禁
4=无
3=偶尔
2=经常/尿
1=双倍的
*计算所有5个区域中分数的总和。得分<14表示压力性溃疡发作高风险。
Adapted from Norton, D: Calculating the risk: Reflections on the Norton scale.Decubitus 2(3):24–31, 1989.
病因参考文献
1.Farage MA, Miller KW, Elsner P, Maibach HI: Characteristics of the aging skin. Adv Wound Care (New Rochelle) 2(1):5–10, 2013.doi: 10.1089/wound.2011.0356
2.Bergstrom N, Braden BJ, Laguzza A, Holman V: The Braden scale for predicting pressure sore risk.Nurs Res 36(4):205–210, 1987.
压力性损伤的病理生理学
引起压力性损伤的主要因素是：
压力： 当软组织被骨性突起和外部接触面压迫时，微血管阻塞与组织缺血，缺氧同时发生。压力超过正常的毛细血管压力（范围为12~32 mmHg）会导致氧合减少并损害受累组织的微循环。如果未缓解压力，3-4个小时内就会发生压力性损伤。压力性损伤最常发生在骶骨、坐骨结节、股骨转子、踝、跟部，但有时也见于其他部位。
摩擦：摩擦（摩擦衣物或被褥）可以通过造成局部侵蚀和皮肤破损引起皮肤溃疡。
剪切力：剪切力（例如，当一个病人被置于一个倾斜面）的压力的产生是因为重力使肌肉和皮下组织产生向下的拉力，而皮肤与接触面产生向上的摩擦力，二者合力使得接触面产生压力和损伤。剪切力有助于压力性损伤的产生，但不是直接原因。
潮湿：潮湿环境（例如，出汗，大小便失禁）导致组织破裂和浸渍，从而引发或加重压力性损伤。
因为肌肉比皮肤对受压所致缺血更为敏感，因而肌肉的缺血和坏死可能是压力性溃疡产生的基础。
压力性损伤的症状和体征
各期压力性溃疡均可伴疼痛或瘙痒，但易被忽视。
分期系统
存在几种分期系统。最广泛使用的分类系统来自国家压力性损伤咨询小组(NPUAP)，它根据软组织损伤程度将压力损伤分为4个阶段(1至4)。但是，数值分期并不意味着压力损伤的线性发展。也就是说，压力损伤并不总是表现为第一阶段，然后发展到更高阶段。有时，首发症状就是深层坏死的3期或4期损伤。在一个迅速发展的压力性损伤，表皮坏死之前即可出现深层皮下组织的坏死。因此，小损伤可能实际上代表了大面积de皮下坏死。同样，该量表并不意味着愈合过程从4期到1期。 更新后的NPUAP分期系统还包括对不可分期，深层组织，医疗设备相关以及粘膜压力损伤的定义（1)。
第1期压力性损伤表现为骨性突起上完整的皮肤并伴有不可变白的红斑。在肤色较深的皮肤上面颜色改变不明显。和周围组织相比皮损温度和质地可有不同。还没有出现真正的溃疡(皮肤进入真皮的缺陷)。若诱发因素未能得到及时制止或逆转，将形成溃疡。
第2期压伤的特征是部分皮肤厚度的丧失，伴有表皮的丧失(糜烂或水泡)，伴有或不伴有真正的溃疡(缺损超过表皮的水平);皮下组织不暴露。损伤较浅，底部粉红至红色基部无坏死组织。第2期也包括继发于压力的水疱，可以是完整的或部分破裂的。（注：由皮肤撕扯、胶带刺激、会阴皮炎、浸渍等非压力性因素所引起的糜烂、溃疡或水疱不属于2期皮损。）
第三期 压力性损伤表现为全层皮肤缺失，皮下组织受损，向下延伸至（但不包括）皮下筋膜。溃疡呈火山口状，没有潜在的肌肉或骨骼暴露。
4期 压力性损伤表现为全层皮肤缺失，伴有广泛的破坏，组织坏死和皮下肌肉，肌腱，骨骼或其他裸露的支撑结构的损伤。
为了分期评估压力损伤的深度时，重要的是要考虑解剖位置，尤其是在3期损伤的情况下。例如，鼻梁、耳部、枕骨和内踝的皮下组织很少，因此这些部位的压伤非常浅。 但是，它们仍被划分为3期溃疡，因为它们与具有明显皮下组织（如骶骨区域）的部位的3期深溃疡同样重要。
不可分期 压疮的特征在于全层皮肤和组织损失，由于其被碎片，腐肉或焦痂遮盖，组织损伤的程度无法确定。 如果脱落或结痂被清除，则显示为3级或4级压力损伤。然而并不主张为了分期，而将稳定无波动、不可移动的干性焦痂去除。
深部组织压力性损伤其特征是皮肤完整或不完整，由于压力和/或剪切力损伤深层组织。查体发现包括持续的，不发白的，完整皮肤的紫色到栗色变色，充血的小泡或大泡。该区域与周围组织相比可能会感觉更坚实，boggier，温暖或更liang。在这种情况下， 深层组织压力损伤 不得用于描述潜在的血管，外伤，神经病变或皮肤病学状况。
医疗设备相关的压力损伤 使用为治疗目的而设计和应用的设备（如石膏，夹板）产生的结果。长期使用放置不当、安装不当的医疗器械可能会对皮肤或粘膜造成压力损伤。伤害通常符合设备的模式或形状。应使用分期系统对损伤进行分级。医疗器械相关压力伤害已扩展至包括个人防护设备 (PPE) 造成的伤害，包括面罩、持续气道正压通气 (CPAP) 面罩和其他用于预防或管理COPD或 新冠肺炎的设备。与设备相关的压力损伤的例子包括与湿气相关的皮肤损伤 (MASD) 和皮肤撕裂。
粘膜压力损伤 出现在使用过医疗器械的粘膜上（例如假牙，气管插管安置不当）。由于组织的解剖结构，这些损伤无法进行分期。
这张1期压伤的照片显示不可漂白的红色，但皮肤没有破裂。
Photo from Gordian Medical, Inc.dba American Medical Technologies; used with permission.
该患者右上臀部有一个2期压疮（箭头）。 有表皮脱落，基底部红斑。皮下组织未裸露。 请注意1期压疮的周围区域（如箭头标示处），完整的表皮上有不发白的红斑。
BOILERSHOT PHOTO/SCIENCE PHOTO LIBRARY
这张照片显示3期压疮全层皮肤脱落，但没有肌肉或骨骼暴露。
Roberto A.Penne-Casanova/SCIENCE PHOTO LIBRARY
图示3期压疮，显露皮下组织，但没有肌肉或骨骼。
DR BARRY SLAVEN/SCIENCE PHOTO LIBRARY
图示4期压疮，显示深部结构，如肌腱和关节。
Photo from Gordian Medical, Inc.dba American Medical Technologies; used with permission.
这张1期压伤的照片显示不可漂白的红色，但皮肤没有破裂。
Photo from Gordian Medical, Inc.dba American Medical Technologies; used with permission.
该患者右上臀部有一个2期压疮（箭头）。 有表皮脱落，基底部红斑。皮下组织未裸露。 请注意1期压疮的周围区域（如箭头标示处），完整的表皮上有不发白的红斑。
BOILERSHOT PHOTO/SCIENCE PHOTO LIBRARY
这张照片显示3期压疮全层皮肤脱落，但没有肌肉或骨骼暴露。
Roberto A.Penne-Casanova/SCIENCE PHOTO LIBRARY
图示3期压疮，显露皮下组织，但没有肌肉或骨骼。
DR BARRY SLAVEN/SCIENCE PHOTO LIBRARY
图示4期压疮，显示深部结构，如肌腱和关节。
Photo from Gordian Medical, Inc.dba American Medical Technologies; used with permission.
经验与提示
分期定义参考文献
1.Editors of Nursing2017: Pressure ulcers get new terminology and staging definitions.Nursing 47(3):68–69, 2017. doi: 10.1097/01.NURSE.0000512498.50808.2b
压力性损伤的并发症
压力性损伤的诊断
临床评估
营养评估
压力性损伤的诊断主要依靠临床评估。压力性损伤通常通过其特征性外观和在骨突出部上的位置来确定。骶骨是最常见的位置，其次是脚跟。动脉和静脉功能不全或糖尿病性神经病性溃疡与压力性损伤类似，特别是在下肢，并且引起压力性溃疡的原因可以加重疾病的表现。
压力性损伤的深度和广度可能难以确定。对损伤的连续分期和拍照是监测创面愈合的重要yin'su。有多种愈合量表可应用。压力性溃疡治疗量表（PUSH）作为NPIAP分期系统的配套工具，已被许多机构采用。
不推荐常规伤口培养，因为所有的压力性损伤都有大量的细菌定植。
建议对压力性损伤患者进行营养评估，特别是那些3期或4期压力性损伤的患者。营养状况评估最好通过病史和体检来完成，因为白蛋白和前白蛋白等传统血液标记物本身在确定营养状况方面并不可靠(1）。营养不良患者需要进一步的评估 及治疗。
不愈合的伤口可能是由于治疗不充分，但应引起并发症的怀疑。触痛、周围皮肤红斑、出现渗出物或发出难闻的气味均提示潜伏感染。发热和白细胞增多应怀疑蜂窝织炎、菌血症或潜在的骨髓炎。 如果怀疑骨髓炎，应进行CBC，血培养，ESR或C反应蛋白的检查。 骨活检和培养可证实有骨髓炎，但这种检测并不总是可行的。影像学检查不能同时兼顾敏感性和特异性。MRI是敏感的，但不特异，可以帮助确定压力性损伤的扩散程度。MRI可以帮助识别窦道。
诊断参考文献
1.Bharadwaj S, Ginoya S, Tandon P, et al: Malnutrition: Laboratory markers vs nutritional assessment. Gastroenterol Rep (Oxf) 4(4):272–280, 2016.doi: 10.1093/gastro/gow013
压力性损伤的治疗
减压
直接伤口护理
疼痛管理
感染控制
营养需求评估
有时需外科手术或其他辅助治疗
减压
通过变更体位、使用保护装置以及支撑表面来降低组织表面压力。
变更体位（并选择正确的体位）尤显重要。应安排一个时间表来经常改变患者的体位。卧床患者至少每2小时变换一次体位，与床垫成30°侧卧（侧卧位）以避免直接压迫转子。床头的高度应尽量小一些，以避免剪切力的影响。 为了在改变体位时减少对组织的摩擦力，可以使用专门的抬高设备（如Stryker设备）huo使用棉制床垫。能坐立的患者应尽可能每60分钟变换一次体位，并鼓励患者每15分钟自行变换体位一次。
当患者平卧或侧卧时，保护垫 如枕头，泡沫楔子和脚跟保护器可以放置在膝盖，脚踝和脚跟之间和/或下面。骨折患者需做石膏管型制动时，应在受压处留有小窗口。软坐垫适合可坐立的患者。
支撑面限制卧床患者可变换支撑表面以减压。这些方法往往与其他措施相结合共同治疗压力性损伤。
支撑chuang'dian是基于运行是否需要电力来分类的。固定床垫无需电能，而动力性床垫需要。虽然对于严重的压力性损伤推荐使用动力性床垫，但没有确凿的证据支持其优于固定床垫。
固定床垫包括空气、泡沫、凝胶和水等多种床垫。“蛋箱”床垫效果一般。通常，固定床垫增大受压表面积，降低压力和剪切力。固定床垫传统上被用于预防及I期的压力性损伤。
动力性chuang'dian包括交流空气床垫，低气压损失的床垫，并且空气流化的床垫。除了降低压力外，一些床垫还增加了支撑面积，减少热量和促进冷却，并减少剪切。充气交替型床垫有数个空气小室，在充电后膨胀或收缩，以改变受压部位。低跑气型床垫体积大、空气渗透性好，基本保持充气状态，空气的流通有利于组织干燥。这些特殊床垫适合3、4期压疮患者，或在固定床垫上易发生充血的1期压力性损伤患者。气体流动型和高跑气型床垫内含硅树脂包被的小珠，充气后液化。可减少潮湿并降温冷却。这些床垫适用于患有无法愈合的 3 期和 4 期压力性损伤或大量躯干损伤的患者（见表 支撑面选项）。
减少摩擦 使用凡士林等屏障保护剂已被证明可以在使用后立即将个人防护设备引起的摩擦减少 25%。但是，需要频繁（每小时）重新涂抹以保持保护效果。
支撑表面的选择
固定型
动力型
支持目标
标准医院床垫
泡沫
浮悬（气体或水）
交替性空气
低跑气型
空气流动型（高跑气型）
增加支撑表面积
否
是
是
是
是
是
减压
否
是
是
是
是
是
减少剪切力
否
否
是
是
未知
是
降低皮温
否
否
否
否
是
是
保持低湿度
否
否
否
否
是
是
费用
低度危险
低度危险
低度危险
中度
高
高
Adapted from: Pressure ulcer treatment.Agency for Health Care Policy and Research.Clin Pract Guidel Quick Ref Guide Clin, (15):1-25, 1994.
直接伤口护理
适当的伤口护理包括清洁、清创和包扎。
清洗换衣时均需清洗溃疡。普通盐水通常是最佳选择。清洗时，先用注射器、塑料挤瓶或电动压力装置抽吸，再灌洗受压表面以除去细菌，尽量不要造成人为外伤。灌xi还可以帮助清除坏死组织（清创）。可选用35mL注射器和18号静脉导guan持续灌洗至除去全部松软残屑。消毒剂（碘酊和过氧化氢）和消毒水会损伤健康肉芽组织，应避免使用。
清创术在去除坏死组织时是必要de。坏死组织充当细菌生长的基质并阻止正常创面的愈合。方法包括
机械清创： 该方法包括水疗（漩涡浴缸、跳动灌洗）和最常见的 湿-干敷料。使用足够的压力清洗伤口也可以完成机械清创。机械清创可以去除伤口的表面的坏死碎片，并且应该只用于渗出物比较松软的伤口。在湿-干敷料中，渗出物和坏死组织在纱布干燥时会粘附在敷料上，因此去除纱布会清创伤口。但此方法必须谨慎使用，因为换药会很痛苦，并且可能会去除潜在的健康肉芽组织。
锐器（外科）清创： 该方法包括使用消毒的手术刀或剪刀去除痂皮和坏死组织。 中等量的焦痂和组织清创术可在床旁进行，广泛性或深部清创（如有骨头、肌腱或关节暴露）应在手术室进行。
自溶性清创： 合成的封闭（水胶体/水凝胶）或半封闭（透明膜）敷料已用于帮助创面处的蛋白酶消化坏死组织。自溶清创可用于较少渗液的小伤口。如果怀疑伤口感染则不应使用此方法。
酶清创： 这种技术（使用胶原酶，木瓜蛋白酶，纤溶酶，脱氧核糖核酸酶，或链激酶/链道酶），可用于伴有轻度纤维化或坏死组织的溃疡。对于无法承受手术的患者，或其护理人员不懂如何操作机械清创术时，可选用酶清创术。如果使用解剖刀仔细地分离创口用以改善酶的渗透时此方法效果最好。
生物外科： 医疗蛆治疗在选择性去除坏死组织时是有用的，蛆虫(蝇蛆的幼虫)只吃死组织。这种方法对伤口有骨、肌腱和关节外露并且不能进行锐器清创的患者最有帮助。
敷料 对于保护伤口，促进愈合是有帮助。它们应用于因摩擦或失禁而导致的 1 级压力性损伤以及所有其他压力性损伤（见表 压力性损伤敷料的选择）。
因摩擦力增加所导致的I期压力性损伤，透明膜就已经足够。对于渗出较少的压力性溃疡，用片状或凝胶状的透明薄膜或水凝胶，一种以片状或凝胶形式制成的交联聚合物敷料，可用来保护伤口不受感染，并创造一个湿润的环境。此种敷料需每3～7天更换一次。
水胶体由明胶、果胶和羧甲基纤维素以薄片和粉末的形式混合而成，适用于有少量渗出液的压力性损伤，根据引流量，可以保留长达 1 周。
海藻酸盐(含有海藻酸的海藻多糖衍生物)，用作垫、绳、带和纤维敷料，用于吸收大量渗出物和控制手术清创后出血。藻酸盐可以放置长达7天，但饱和后必须尽早更换。
泡沫敷料可以用于各级渗出的伤口，并提供帮助伤口愈合的湿润的保护性环境。泡沫敷料必需每3～4天更换一次。防水敷料可保护伴有大小便失禁的皮肤。
压力性损伤敷料的选择
sun伤类型*
描述
目标
穿着
备选
浅表型（2期）
干燥（极少渗出）
保持微湿
保持微湿预防感染
透明膜或水凝胶
覆盖：透明膜、薄层水胶体或薄聚氨酯泡沫
固定：非黏性纱布敷料
潮湿伴中等量渗出
吸收渗出
帮助自溶
保持微湿
保持微湿预防感染
泡沫、藻酸盐或水纤维敷料
用······覆盖： 海藻酸盐（如果有大量渗出物）、聚氨酯泡沫或水纤维
固定：非粘连性纱布敷料或可吸收性接触层
深在型（3～4期）
干燥（极少渗出）
填补凹陷
保持微湿
保持微湿预防感染
水胶体、水凝胶或泡沫敷料
填充：多聚淀粉、水凝胶或湿纱布
覆盖：透明薄膜、聚氨酯泡沫或纱布垫
潮湿伴中等量渗出
填补凹陷
吸收渗出
保持微湿
保持微湿预防感染
海藻酸盐、水纤维或泡沫敷料
填充：多聚淀粉、聚糖酐珠、藻酸钙、水纤维、水解细胞性纱布或泡沫
覆盖：透明薄膜或聚氨酯泡沫
*1期压力性损伤患者通常不需要敷料，除非摩擦或失禁
疼痛管理
压力性损伤可以导致明显的疼痛使用疼痛量表监测疼痛程度。
首先需治疗损伤本身，轻到中度的疼痛可用非甾体类抗炎药或对乙酰氨基酚。阿片类易引起催眠促进制动，应尽量避免使用。但是在更换敷料以及清创时可以使用局部麻醉剂，如阿片类或非阿片类药物。
对于有认知障碍的患者，生命体征的改变提示疼痛。
感染控制
应经常观察压力性溃疡部位有无出现红斑增大、恶臭气味、皮温升高、引流物增加和高热、白细胞升高等，来评估有无细菌感染。愈合不佳的伤口应注意有无感染的发生。这些不正常的结果提示应进行创面培养。但是，因为所有的压力性溃疡都有细菌定植，培养结果应谨慎解读;菌落总数，而不是细菌存在更有指导价值。
局部伤口感染可使用外用药物如磺胺嘧啶银，莫匹罗星，多粘菌素B和甲硝唑治疗。 磺胺嘧啶银 和类似的不透明外用药应谨慎使用，因为它们会损害潜在伤口的可视性，并且可能难以清除。经过2〜4周的正规治疗仍不能愈合的干净的压力性损伤，推荐试验性使用2周的局部外用抗生素。
伴有蜂窝织炎、菌血症或骨髓炎的患者应全身使用窄谱抗生素，应根据组织培养、血培养或临床症状选用抗生素，而不应根据创面表面的培养结果。限制广谱抗生素的使用对于帮助预防不良反应和帮助防止诱发细菌耐药性和破坏皮肤和肠道菌群非常重要。
营养需求评估
压力性损伤患者中营养不良常见，且是导致疗效差的危险因素之一。营养不良的指标包括：白蛋白＜3.5mg/dL(< 35 g/L) ，体重<80%标准体重。维促进伤口愈合，蛋白摄入应在1.25-1.5 g/kg/d，可通过口服、鼻饲或肠外营养。
目前的证据不支持对没有营养缺乏症状的患者补充维生素或卡路里。
辅助治疗
多种促进愈合的辅助疗法正在研究之中。
负压伤口治疗（真空辅助闭合，VAC）： 该疗法用于对伤口进行抽吸。它可以应用于清洁伤口。有效性方面高质量的证据仍然缺乏，但负压治疗在小规模研究中已经显示了一定的效果。
外用重组生长因子： 一些证据表明，局部重组生长因子(如神经生长因子、血小板源性生长因子)促进伤口愈合。
细胞和组织产品： 细胞和非细胞基质（即皮肤替代品）已被用于治疗各种慢性伤口，并据报道显示出对晚期压力性损伤的益处，但证据是初步的，并且缺乏对照试验。
电刺激疗法： 电刺激疗法与标准治疗相结合，可促进伤口愈合。
超声治疗： 超声检查有时会使用，但是没有有益或有害的证据。
电磁、光疗（激光）热疗、按摩和高压氧疗法： 没有证据支持这些治疗有效。
外科治疗
大型缺损，尤其是有骨骼肌肉暴露的缺损，需行手术闭合创口。
皮肤移植适合大而浅的缺损。但因为不能提供血供，需采取措施防止受压，以免组织缺血坏死。
皮瓣，包括肌皮瓣、筋膜皮瓣和穿支皮瓣，是首选，并且是大骨突出（通常是骶骨、坐骨和转子）的闭合选择（1）。
手术可能迅速改善压力性损伤患者的生活质量。如果前期经过正规的治疗营养不良和各种合并症，手术可取得最佳的治疗效果。
手术参考
1.Sameem M, Au M, Wood T, et al: A systematic review of complication and recurrence rates of musculocutaneous, fasciocutaneous, and perforator-based flaps for treatment of pressure sores. Plast Reconstr Surg 130(1):67e–77e, 2012.doi: 10.1097/PRS.0b013e318254b19f
压力性损伤的预后
对于早期压力性损伤，经及时有效治疗，数周后可获完全恢复。经过 6 个月的治疗后，大多数 2 期压力损伤、大约一半的 3 期损伤以及一些 4 期损伤得到缓解。
压力性溃疡通常发生在接受非最佳治疗和/或具有严重损害伤口愈合的疾病（如糖尿病、营养不良、外周动脉疾病）的患者中。如果损伤的护理质量和并发症的管理不能改善，即使短期内伤口愈合完成，长期预后也很差。
压力性损伤的预防
要求
辨别高危人群
经常变更体位
仔细的皮肤护理、注意患处卫生
避免制动
应根据熟练临床医生的评估和使用风险评估量表（例如， 预测压疮风险的诺顿量表，布雷登量表）。
多种方法既是治疗又是预防。主要预防措施是经常变更体位。骨性表面受压时间应少于2小时。为无法移动的患者重新定位并准备枕头。 患者即使躺在低压床垫上也应经常翻身。至少每天一次在强光下检查受压处有无红斑或损伤。指导患者及其家属在易形成损伤处进行常规的视诊和触诊。
保持卫生和干燥有利于预防浸渍和继发感染。可选择保护性枕头、垫或羊皮，以隔离身体表面。应经常更换被褥和衣服。对于失禁患者，可用合成敷料隔离创面以免污染。细心清洗（轻拍而不是搓揉）、干燥、抗念珠菌性乳膏、保湿乳膏和皮肤保护性擦剂都有利于防止皮肤进一步恶化。黏合带有一定刺激，且易撕扯本已脆弱的皮肤，尽量少用。受到摩擦的区域可以撒上无污染的普通滑石粉。不宜用玉米淀粉（可促进真菌生长）。
最重要的是，应该避免制动。镇静剂应尽量减少使用，病人在移动时应尽可能快速和安全。
关键点
压力性损伤可继发于制动和住院的患者中，特别是老人，有大小便失禁或营养不良的患者。
将压力损伤的风险建立在标准化评分系统和熟练临床医生评估的基础上。
根据深度对压力性损伤进行分期，但组织损伤可能比体检发现的更深和更严重。
评估压力性损伤患者的局部伤口感染（有时表现为愈合不佳），窦道，蜂窝组织炎，菌血症（如心内膜炎或脑膜炎），骨髓炎和营养不良。
通过减少皮肤压力，频繁更换体位，并采用保护性支具，以及动态（电驱动）或静态（非电驱动）支撑板来治疗和预防压力性损伤。
频繁清洁和包扎伤口，以减少细菌的数量并促进伤口愈合。
使用透明薄膜或水凝胶(如果渗出物很少)，水胶体(如果渗出物轻到中等)，海藻酸盐或水纤维(如果渗出物广泛)，或泡沫敷料(用于不同量的渗出物)。
使用止痛药镇痛，外用抗生素治疗局部伤口感染，如果是蜂窝组织炎或系统感染应全身使用窄谱抗生素。
手术关闭大的缺损，尤其是那些有肌肉骨骼结构外露的。
术前应使营养状态达到最佳并治疗合并症。
通过细致的伤口护理，降低皮肤表面压力，避免各种不必要的制动来防止高危患者压力性损伤的发生。
更多信息
以下英语资源可能会有用。请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
American College of Physicians: Guidelines for risk assessment and prevention of pressure ulcers and treatment of pressure ulcers (2015)
Journal of the American Academy of Dermatology: Pressure ulcers: Prevention and management (2019)
National Pressure Injury Advisory Panel: Pressure Ulcer Scale for Healing (PUSH)