存在几种分期系统。最广泛使用的分类系统来自国家压力性损伤咨询小组(NPUAP)，它根据软组织损伤程度将压力损伤分为4个阶段(1至4)。但是，数值分期并不意味着压力损伤的线性发展。也就是说，压力损伤并不总是表现为第一阶段，然后发展到更高阶段。有时，首发症状就是深层坏死的3期或4期损伤。在一个迅速发展的压力性损伤，表皮坏死之前即可出现深层皮下组织的坏死。因此，小损伤可能实际上代表了大面积de皮下坏死。同样，该量表并不意味着愈合过程从4期到1期。 更新后的NPUAP分期系统还包括对不可分期，深层组织，医疗设备相关以及粘膜压力损伤的定义（1)。

第1期压力性损伤表现为骨性突起上完整的皮肤并伴有不可变白的红斑。在肤色较深的皮肤上面颜色改变不明显。和周围组织相比皮损温度和质地可有不同。还没有出现真正的溃疡(皮肤进入真皮的缺陷)。若诱发因素未能得到及时制止或逆转，将形成溃疡。

第2期压伤的特征是部分皮肤厚度的丧失，伴有表皮的丧失(糜烂或水泡)，伴有或不伴有真正的溃疡(缺损超过表皮的水平);皮下组织不暴露。损伤较浅，底部粉红至红色基部无坏死组织。第2期也包括继发于压力的水疱，可以是完整的或部分破裂的。（注：由皮肤撕扯、胶带刺激、会阴皮炎、浸渍等非压力性因素所引起的糜烂、溃疡或水疱不属于2期皮损。）

第三期 压力性损伤表现为全层皮肤缺失，皮下组织受损，向下延伸至（但不包括）皮下筋膜。溃疡呈火山口状，没有潜在的肌肉或骨骼暴露。

4期 压力性损伤表现为全层皮肤缺失，伴有广泛的破坏，组织坏死和皮下肌肉，肌腱，骨骼或其他裸露的支撑结构的损伤。

为了分期评估压力损伤的深度时，重要的是要考虑解剖位置，尤其是在3期损伤的情况下。例如，鼻梁、耳部、枕骨和内踝的皮下组织很少，因此这些部位的压伤非常浅。 但是，它们仍被划分为3期溃疡，因为它们与具有明显皮下组织（如骶骨区域）的部位的3期深溃疡同样重要。

不可分期 压疮的特征在于全层皮肤和组织损失，由于其被碎片，腐肉或焦痂遮盖，组织损伤的程度无法确定。 如果脱落或结痂被清除，则显示为3级或4级压力损伤。然而并不主张为了分期，而将稳定无波动、不可移动的干性焦痂去除。

深部组织压力性损伤其特征是皮肤完整或不完整，由于压力和/或剪切力损伤深层组织。查体发现包括持续的，不发白的，完整皮肤的紫色到栗色变色，充血的小泡或大泡。该区域与周围组织相比可能会感觉更坚实，boggier，温暖或更liang。在这种情况下， 深层组织压力损伤 不得用于描述潜在的血管，外伤，神经病变或皮肤病学状况。

医疗设备相关的压力损伤 使用为治疗目的而设计和应用的设备（如石膏，夹板）产生的结果。长期使用放置不当、安装不当的医疗器械可能会对皮肤或粘膜造成压力损伤。伤害通常符合设备的模式或形状。应使用分期系统对损伤进行分级。医疗器械相关压力伤害已扩展至包括个人防护设备 (PPE) 造成的伤害，包括面罩、持续气道正压通气 (CPAP) 面罩和其他用于预防或管理COPD或 新冠肺炎的设备。与设备相关的压力损伤的例子包括与湿气相关的皮肤损伤 (MASD) 和皮肤撕裂。

粘膜压力损伤 出现在使用过医疗器械的粘膜上（例如假牙，气管插管安置不当）。由于组织的解剖结构，这些损伤无法进行分期。

压力损伤第1至4期的表现 1期压伤（臀部） 这张1期压伤的照片显示不可漂白的红色，但皮肤没有破裂。 Photo from Gordian Medical, Inc.dba American Medical Technologies; used with permission. 2期压疮 该患者右上臀部有一个2期压疮（箭头）。 有表皮脱落，基底部红斑。皮下组织未裸露。 请注意1期压疮的周围区域（如箭头标示处），完整的表皮上有不发白的红斑。 BOILERSHOT PHOTO/SCIENCE PHOTO LIBRARY 3期压疮（足） 这张照片显示3期压疮全层皮肤脱落，但没有肌肉或骨骼暴露。 Roberto A.Penne-Casanova/SCIENCE PHOTO LIBRARY 3期压疮（脊柱基部） 图示3期压疮，显露皮下组织，但没有肌肉或骨骼。 DR BARRY SLAVEN/SCIENCE PHOTO LIBRARY 4期压疮（膝） 图示4期压疮，显示深部结构，如肌腱和关节。 Photo from Gordian Medical, Inc.dba American Medical Technologies; used with permission. 1期压伤（臀部） 这张1期压伤的照片显示不可漂白的红色，但皮肤没有破裂。 Photo from Gordian Medical, Inc.dba American Medical Technologies; used with permission. 2期压疮 该患者右上臀部有一个2期压疮（箭头）。 有表皮脱落，基底部红斑。皮下组织未裸露。 请注意1期压疮的周围区域（如箭头标示处），完整的表皮上有不发白的红斑。 BOILERSHOT PHOTO/SCIENCE PHOTO LIBRARY 3期压疮（足） 这张照片显示3期压疮全层皮肤脱落，但没有肌肉或骨骼暴露。 Roberto A.Penne-Casanova/SCIENCE PHOTO LIBRARY 3期压疮（脊柱基部） 图示3期压疮，显露皮下组织，但没有肌肉或骨骼。 DR BARRY SLAVEN/SCIENCE PHOTO LIBRARY 4期压疮（膝） 图示4期压疮，显示深部结构，如肌腱和关节。 Photo from Gordian Medical, Inc.dba American Medical Technologies; used with permission.