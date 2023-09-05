毛发红糠疹 作者： Massachusetts General Hospital Shinjita Das , MD MPH , 已审核/已修订 9月 2023 看法 进行患者培训

毛发红糠疹是一种少见的慢性皮肤病，表现为皮肤过度角化发黄，包括躯干、四肢，尤其是手掌和足底。红色毛囊性丘疹通常融合形成桔红色鳞屑性斑块，成片红斑间可见正常皮岛。诊断是基于临床的。治疗旨在缓解症状。