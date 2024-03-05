少汗症表现为出汗不足。诊断是基于临床的。治疗方法是避免升高核心体温并使用各种冷却方法。

因皮肤异常引起的少汗症很少具有临床意义。大多患者仅局部皮肤受累，常见诱因有局部皮肤损伤（例如外伤、射线、感染[例如麻风]或炎症反应）或因结缔组织疾病导致腺体萎缩（例如系统性硬化、系统性红斑狼疮、干燥综合征） (1)。

少汗症是一些遗传病的特征（例如，少汗性和无汗性外胚层发育不良）。编码钙通道单个基因的突变（ITPR2）突变导致无汗，即完全不出汗（1)。

药物可诱发少汗症，尤其是具有抗胆碱能性质的药物。糖尿病神经病变和许多先天性综合征也可引起少汗症。

中暑时会出现少汗症状，但这不是皮肤功能障碍而是中枢神经系统紊乱。

（参见于汗腺疾病概述）

参考文献 1.Chia KY, Tey HL: Approach to hypohidrosis.J Eur Acad Dermatol Venereol 27(7):799-804, 2013.doi: 10.1111/jdv.12014 2.Klar J, Hisatsune C, Baig SM, Tariq M, et al: Abolished InsP3R2 function inhibits sweat secretion in both humans and mice.J Clin Invest 124(11):4773–4780, 2014.doi: 10.1172/JCI70720

少汗症的诊断 临床评估 少汗症诊断需通过临床观察有无出汗减少，或热耐受不良。