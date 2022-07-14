麻风病是一种慢性感染，通常由耐酸杆菌麻风分枝杆菌或密切相关的弥散型麻风分枝杆菌引起。这些生物体对周围神经、皮肤和上呼吸道粘膜具有独特的嗜性。表现多种，主要有皮肤多形性麻木和外周神经疾病。诊断有赖于临床，确诊需活检。治疗用氨苯砜联用其他抗分枝杆菌药物。患者接受治疗后很快就无传染性。

M. leprae在2008年之前，麻风杆菌（麻风分枝杆菌）是已知的唯一一种麻风病的致病菌，直到2008年在墨西哥确认了另一种致病菌弥散性M. lepromatosis麻风分枝杆菌。这两种生物合起来称为 M. leprae 复杂的。

在世界大部分地区，麻风病很少见。这是一种复杂的、知之甚少且难以研究的感染。

尽管麻风病传染性不强（与流行的观点相反），很少导致死亡，并且可以用抗生素有效治疗，但它仍然与相当大的社会歧视有关。因为麻风病是在1940年有效的抗生素问世之前一直是不可治愈的，因此人们可能仍存有误解。麻风病通常影响外观并引起残疾，因而被正常人疏远。因为社会歧视，麻风病患者的心理影响往往是较为显著的。

麻风病的病理生理学 人类是麻风分枝杆菌M. leprae的主要天然宿主。南美犰狳是目前发现的另一宿主。 可能是通过人与人之间鼻腔分泌物进行传播。偶然接触（如简单接触感染者）和短期接触似乎不会传播感染。目前已证实大约有一半多患者都是由于密切接触而传播。即使接触了细菌，大多数人也不会患麻风病；卫生保健工作者经常与麻风病患者一起工作多年而没有感染麻风病。大多数免疫力正常者感染 M. leprae麻风分枝杆菌后不会发病。麻风病患者通常有遗传易感性。 M. leprae麻风分枝杆菌生长缓慢，一般需2周。潜伏期一般在6个月至10年不等。一旦感染后，都会出现血行播散。 麻风病的分类 麻风病可根据受损皮肤部位的数量和类型分为： 少菌型麻风：≤5个皮肤病灶，病灶区未见麻风杆菌

多菌型麻风：≥6个皮肤病灶或病灶区可见麻风杆菌，或两者均符合 麻风病也可根据细胞免疫和临床症状分为： 结节型麻风

瘤型麻风

边缘型麻风 结节型麻风患者的细胞免疫较强，因而，仅有少数病灶症状较轻，传染性较弱。 瘤型麻风和边缘型麻风患者对麻风分枝杆菌 免疫较弱，症状较重，通常累及皮肤神经和其他器官如鼻、肾脏。此类病人皮肤损伤较多，传染性较强。 在这两个分类中，麻风类型都决定 长期预后

可能的并发症

抗生素治疗时间

麻风病的症状和体征 麻风病通常在感染>1年以后才开始出现症状（平均5～7年）一旦症状出现，进展也非常缓慢。 结核性麻风病 图片 CNRI/SCIENCE PHOTO LIBRARY 麻风病 图片 ST MARY'S HOSPITAL MEDICAL SCHOOL/SCIENCE PHOTO LIBRARY 感染者一般累及皮肤和外周神经。导致神经支配区域麻木和无力。 结节型麻风： 皮肤病损主要为皮疹，表现为感觉减退，中央色素减少，边界清晰并隆起。任何型的麻风均不伴搔痒。外周神经累及后可出现麻木，并且病灶可逐步扩大。

瘤型麻风： 感染者除了皮肤和神经病变外，还可累及其他各个器官，如鼻腔、睾丸和肾脏等。皮肤病变可表现为斑疹、丘疹、结节或斑块，往往呈对称型。外周神经病变比结节型麻风更为严重，累计更多部位。部分肌肉可表现为无力。另外，还可出现男性乳腺发育；还可出现睫毛和眉毛脱落。

边缘型麻风：同时具有以上两种类型麻风的特征。如不及时治疗，它可症状减轻表现类似于结节型麻风，也可症状加重表现类似于瘤型麻风。 麻风病的并发症 最严重的并发症是由周围神经病变引起，可导致触觉减退，痛觉和温度觉消失。病人常因这些感觉的消失而无意中伤害自己。反复的创伤可导致患者失去四肢末端。 肌肉萎缩可导致变形，神经干和细微表皮神经也可被累及，尤其是肘部尺神经损伤，严重者可导致无名指和小指呈爪型；腓神经损伤可致足下垂。 麻风病的并发症（手） 隐藏详情 这张照片显示了麻风病患者的手指严重残缺和退化。 Image courtesy of Arthur E.Kaye via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. 面部丘疹和结节影响外观。 麻风病的并发症（鼻） 图片 图片由安德烈 J 博士提供Lebrun via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. 其他累及的部位包括： 足部： 足部跖肌溃疡合并二次感染是死亡的重要原因也导致步行疼痛

鼻： 鼻黏膜和软骨也可发生病变，导致慢性鼻充血及鼻出血形成。

眼部： 眼部也可发生较严重的感染，可引起虹膜炎，导致青光眼。角膜敏感性降低或面神经颧骨部受损，可导致角膜受伤、瘢痕形成，甚至失明。

性功能： 瘤型麻风可导致勃起功能障碍、不育，也可导致睾酮分泌和精子产生减少。

肾脏：结节型麻风偶见淀粉样病变可导致肾衰竭。 麻风反应 还有大量感染者，即使治疗后也会出现免疫反应。分两种类型。 I型麻风病反应是由于机体自发性细胞免疫反应增强导致。临床上主要是在病损前机体出现明显的炎症反应，之后开始出现皮肤水肿、红斑、压痛及神经功能缺陷等。炎症反应对神经损伤可带来大的影响，特别是对于没有早期接受治疗者。由于免疫反应增强，I型反应又称为逆行反应，即使临床表现仍在加重。 II型麻风病反应（结节性红斑或ENL）是一种全身性炎症反应，表现为血管炎或脂膜炎，可能涉及循环免疫复合物沉积或辅助T细胞功能增强。使用氯法齐明后，现已不多见。患者可形成红色痛性丘疹或结节，并可生成脓疱或溃疡，进而引起发热、神经炎、淋巴结炎、睾丸炎、关节炎（尤其是大关节）及肾小球肾炎。溶血或骨髓抑制可能会导致贫血，肝脏炎症可能会导致肝功能检查中的轻度异常。

麻风病的诊断 显微镜下皮肤组织标本活检 在美国麻风病的诊断往往被延误，因为医生不熟悉其临床表现。 临床皮肤病损和周围神经损伤表现提示麻风病，确诊需活检标本显微镜下观察确认。Mycobacterium leprae和 M. lepromatosis在人工培养基上不生长。瘤型麻风可自结节或板块取标本。 Ziehl-Neelsen染色 (麻风分枝杆菌) 图片 WEBPATHOLOGY/SCIENCE PHOTO LIBRARY 血清IgM抗体对 M. leprae 麻风分枝杆菌是特异性抗体，但敏感性很差。仅2/3结节型麻风患者均可检测到此抗体。另外，它在流行区的无症状感染者体内也可检测到，因此诊断价值有限。

预防麻风病 因麻风传染性不高，传播的风险较小。仅有未治疗的麻风患者具有传染性，但也不易传播本病。然而，麻风患者的家庭接触者（特别是儿童）应检测是否有麻风病的症状和体征出现。一旦开始治疗后，麻烦即没有传染性。 最好的预防是 避免接触感染者的体液和皮疹。 用于预防结核病（TB）的卡介苗杆菌（BCG）对麻风病有一定的保护作用，但并不常用于此。这 2018世界卫生组织指南 推荐单剂量利福平作为 2 岁以上麻风病患者接触者的预防性治疗。只有在排除了麻风病和结核病并且不存在其他禁忌症后才进行这种治疗。