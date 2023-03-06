热射病是高温伴全身炎症反应导致多器官功能不全，常引起死亡。症状包括体温>40°C和意识状态改变；可能无汗或流汗。诊断是基于临床的。治疗包括快速外部降温，静脉液体复苏以及对器官功能障碍进行支持治疗。
当散热的代偿机制出现障碍，核心体温急剧升高时，可发生热射病。炎症因子激活，进而发生多器官功能障碍。中枢神经系统，骨骼肌（横纹肌溶解），肝脏，肾脏，肺（急性呼吸窘迫综合征）和心脏都可能发生器官功能障碍。可能发生高钾血症和低血糖。凝血级联反应激活，有时可引起弥散性血管内凝血。
虽然存在争议，热射病可分为2种类型（见表经典中暑和劳力性中暑的一些区别):
典型的
劳力型
典型热射病在暴露于热环境2-3天后发生。通常发生在炎热的夏季，尤其是老人、在没有空调的房间里久坐且液体摄入不足的人。在炎热车辆中留下的孩子可能会迅速发生，特别是在窗户关闭的情况下。
劳力型热射病通常在健康人群中突然发生（如运动员、军队新兵、工厂工人）。是青年运动员的第二大最常见死因。在炎热环境剧烈活动可突然产生大量的热负荷以致机体失代偿。横纹肌溶解很常见；急性肾损伤和凝血功能障碍更易发生并且更严重。热衰竭可能进展为热射病，其典型表现为意识状态和神经功能损害。
典型热射病与劳力型热射病的区别
特征
典型热射病
劳力型热射病
发病
2-3天
数小时
发病人群
年老，久坐者
健康有活力的人群（如运动员、军队新兵、工厂工人）
危险因素
炎热夏季无空调设备
剧烈活动，尤其尚未适应环境时
皮肤
通常炎热干燥，但有时以汗水湿润
常以汗水湿润
使用导致代谢亢进状态或损害出汗能力的兴奋剂药物（例如可卡因、苯环己哌啶 [PCP]、安非他明）、单胺氧化酶抑制剂或抗胆碱能药物（例如抗组胺药、抗毒蕈碱药）后可能会发生中暑。通常由过量服药引起，但活动及环境条件也可起到叠加作用。
（参见中暑概述。）
zhong'shu的症状和体征
中枢神经系统功能障碍的表现从神志不清或行为古怪到谵妄、癫痫发作以及昏迷，是中暑的标zhi。共济失调可能为早期表现。患者仰卧位时仍常见心动过速和气促。可有流汗或无汗。体温>40°C
中暑的诊断
临床评估，包括测量核心体温
器官功能障碍相关的实验室检查
依据劳累和暴露于热环境的病史，诊断一般很明确。可通过以下几点鉴别热射病与热衰竭：
中枢神经系统功能障碍
体温>40°C
当热射病诊断不明确时，需考虑是否存在可引起中枢神经系统功能障碍及高温的其他疾病。这类疾病包括：
急性感染（如脓毒症，疟疾，脑膜炎，中毒性休克综合征）
药物应用
癫痫持续状态（发作性）
卒中
甲状腺危象
实验室检查包括全血细胞计数、凝血酶原时间、部分凝血活酶时间、血电解质、血尿素氮、肌酐、血钙、肌酸激酶和肝脏形态以评估器官功能。留置导尿管取尿液检查是否有隐血并监测尿量。没必要检查肌红蛋白。如果尿液标本不含红细胞但对血呈阳性反应，且血清肌酸激酶升高，可能发生肌红蛋白尿。尿液药检可能有帮助。连续监测核心温度，通常经直肠、食道或膀胱监测。
中暑的治疗
积极降温
积极的支持治疗
经典与劳力型热射病治疗相似。迅速识别及有效积极的降温其重要性不言而喻。
降温技术
主要降温技术是
冷水浸泡
蒸发降温
冷水浸泡 使发病率和死亡率降至最低，可作为治疗的一种选择。大型冷却水箱常用于户外活动，如足球及耐力赛。偏远区域可将患者浸泡在池塘或溪流中降温。 如果有合适的设备并且患者足够稳定（例如，无需气管插管，无癫痫发作），冷水浸泡可以在急诊室中使用。降温期间的散热速率会应血管收缩和寒战而有所降低;可以通过给予苯二氮卓类药物（如静脉注射地西泮5mg或劳拉西泮2-4mg，必要时加量）或静脉注射氯丙嗪25-50mg来减轻寒战。
蒸发降温 也同样有效，但蒸发降温在干燥环境并且患者外周循环稳定（需要足够的心输出量）时效果最好。通过向患者喷洒温水并使用大型工业风扇（通常由清洁部门使用）可以快速实现蒸发冷却。使用温水使皮肤与空气蒸汽压力梯度最大化，减轻血管收缩及寒战。利用这种技术，多数热射病患者可在60分钟内降温。此外，可将冰袋或化学降温袋放置于颈部、腋窝、腹股沟或无毛皮肤的表面（即手掌、脚掌、脸颊），这些部位皮下血管丰富可增加降温效果，但单独用于降温是远远不够的。
一旦温度达到约39°C，应停止冷却措施，以避免过度冷却并导致医源性体温过低。
其他降温措施
中暑的预后
热休克的死亡率和致残率很高但与年龄，基础疾病，最高体温相关，最重要是与高热持续时间及降温迅速有关。
关键点
中暑与热衰竭的不同之处在于中枢神经系统功能障碍和体温的存在 > 40°C。
如果对于发热伴反应迟钝的患者热射病的诊断并不明确，应该考虑其他疾病，如感染，中毒，甲状腺危象，卒中，癫痫发作（间期），恶性抗精神病药物症候群，和血清素综合症。
迅速识别并进行有效积极的降温是极其重要的。
使用冷水浸泡或蒸发冷却来快速使患者降温。
患者将需要重症监护和积极的支持性护理。