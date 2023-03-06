热射病是高温伴全身炎症反应导致多器官功能不全，常引起死亡。症状包括体温>40°C和意识状态改变；可能无汗或流汗。诊断是基于临床的。治疗包括快速外部降温，静脉液体复苏以及对器官功能障碍进行支持治疗。

当散热的代偿机制出现障碍，核心体温急剧升高时，可发生热射病。炎症因子激活，进而发生多器官功能障碍。中枢神经系统，骨骼肌（横纹肌溶解），肝脏，肾脏，肺（急性呼吸窘迫综合征）和心脏都可能发生器官功能障碍。可能发生高钾血症和低血糖。凝血级联反应激活，有时可引起弥散性血管内凝血。

虽然存在争议，热射病可分为2种类型（见表经典中暑和劳力性中暑的一些区别):

典型的

劳力型

典型热射病在暴露于热环境2-3天后发生。通常发生在炎热的夏季，尤其是老人、在没有空调的房间里久坐且液体摄入不足的人。在炎热车辆中留下的孩子可能会迅速发生，特别是在窗户关闭的情况下。

劳力型热射病通常在健康人群中突然发生（如运动员、军队新兵、工厂工人）。是青年运动员的第二大最常见死因。在炎热环境剧烈活动可突然产生大量的热负荷以致机体失代偿。横纹肌溶解很常见；急性肾损伤和凝血功能障碍更易发生并且更严重。热衰竭可能进展为热射病，其典型表现为意识状态和神经功能损害。

表格

使用导致代谢亢进状态或损害出汗能力的兴奋剂药物（例如可卡因、苯环己哌啶 [PCP]、安非他明）、单胺氧化酶抑制剂或抗胆碱能药物（例如抗组胺药、抗毒蕈碱药）后可能会发生中暑。通常由过量服药引起，但活动及环境条件也可起到叠加作用。

（参见中暑概述。）

zhong'shu的症状和体征 中枢神经系统功能障碍的表现从神志不清或行为古怪到谵妄、癫痫发作以及昏迷，是中暑的标zhi。共济失调可能为早期表现。患者仰卧位时仍常见心动过速和气促。可有流汗或无汗。体温>40°C

中暑的诊断 临床评估，包括测量核心体温

器官功能障碍相关的实验室检查 依据劳累和暴露于热环境的病史，诊断一般很明确。可通过以下几点鉴别热射病与热衰竭： 中枢神经系统功能障碍

体温>40°C 当热射病诊断不明确时，需考虑是否存在可引起中枢神经系统功能障碍及高温的其他疾病。这类疾病包括： 急性感染（如脓毒症，疟疾，脑膜炎，中毒性休克综合征）

药物应用

恶性神经阻滞剂综合征

血清素综合征

癫痫持续状态（发作性）

卒中

甲状腺危象 实验室检查包括全血细胞计数、凝血酶原时间、部分凝血活酶时间、血电解质、血尿素氮、肌酐、血钙、肌酸激酶和肝脏形态以评估器官功能。留置导尿管取尿液检查是否有隐血并监测尿量。没必要检查肌红蛋白。如果尿液标本不含红细胞但对血呈阳性反应，且血清肌酸激酶升高，可能发生肌红蛋白尿。尿液药检可能有帮助。连续监测核心温度，通常经直肠、食道或膀胱监测。

中暑的治疗 积极降温

积极的支持治疗 经典与劳力型热射病治疗相似。迅速识别及有效积极的降温其重要性不言而喻。 降温技术 主要降温技术是 冷水浸泡

蒸发降温 冷水浸泡 使发病率和死亡率降至最低，可作为治疗的一种选择。大型冷却水箱常用于户外活动，如足球及耐力赛。偏远区域可将患者浸泡在池塘或溪流中降温。 如果有合适的设备并且患者足够稳定（例如，无需气管插管，无癫痫发作），冷水浸泡可以在急诊室中使用。降温期间的散热速率会应血管收缩和寒战而有所降低;可以通过给予苯二氮卓类药物（如静脉注射地西泮5mg或劳拉西泮2-4mg，必要时加量）或静脉注射氯丙嗪25-50mg来减轻寒战。 蒸发降温 也同样有效，但蒸发降温在干燥环境并且患者外周循环稳定（需要足够的心输出量）时效果最好。通过向患者喷洒温水并使用大型工业风扇（通常由清洁部门使用）可以快速实现蒸发冷却。使用温水使皮肤与空气蒸汽压力梯度最大化，减轻血管收缩及寒战。利用这种技术，多数热射病患者可在60分钟内降温。此外，可将冰袋或化学降温袋放置于颈部、腋窝、腹股沟或无毛皮肤的表面（即手掌、脚掌、脸颊），这些部位皮下血管丰富可增加降温效果，但单独用于降温是远远不够的。 一旦温度达到约39°C，应停止冷却措施，以避免过度冷却并导致医源性体温过低。 其他降温措施 降温完成应进行必要的复苏。对于闭塞患者，可能需要通过气管插管和机械通气进行神经肌肉阻断来控制颤抖和防止误吸。由于热射病使代谢需求增加，应给予补充氧气。0.9% 生理盐水静脉水化应从 1 至 2 L 冷却的 0.9% 生理盐水开始，以帮助降低核心温度。 可以仅仅少量缺水（例如1-2升），也可严重脱水。应弹丸样注射液体以评估反映性，并通过监测血压、尿量和中心静脉压来评估所需额外的液体量。 患者应入住重症监护病房，并观察多器官功能障碍、弥散性血管内凝血 和 横纹肌溶解症。可能需要血液透析治疗。退烧药没有任何价值，并且会导致肝脏或肾脏损伤。

中暑的预后 热休克的死亡率和致残率很高但与年龄，基础疾病，最高体温相关，最重要是与高热持续时间及降温迅速有关。