耳廓血肿被排出以防止下方软骨的慢性畸形。

耳廓血肿是由前耳廓的直接钝器创伤引起的，最常见于摔跤手、拳击手和橄榄球运动员。外伤会导致血肿，将耳廓软骨膜与下面的软骨分开，并中断滋养软骨的血管。如果软骨膜及其血管没有重新附着在软骨上，软骨可能会留下疤痕和永久性畸形（菜花耳）。

治疗的目标是完全清除软骨膜下血肿并将软骨膜置换回软骨表面，以促进再粘连并防止血肿的重新积聚和软骨畸形。

由于血肿再积聚的风险很高，不再推荐针吸耳廓血肿。 该程序仅侧重于切开和引流。

菜花样瘢痕耳廓 图片 RICHARD WAREHAM FOTOGRAFIE/SCIENCE PHOTO LIBRARY

耳廓血肿引流的适应症 外伤后 7 天内耳廓有压痛的局灶性肿胀。 如果受伤已超过 7 天，则应将患者转诊至耳鼻喉科医生用于治疗持续的软骨周炎症和可能的手术干预以防止软骨增厚。

耳廓血肿引流术的禁忌症 绝对禁忌证 无 相对禁忌证 蜂窝织炎

未修复的撕裂伤，尤其是暴露的软骨（修复软骨和撕裂伤）

慢性或复发性血肿（请咨询耳鼻喉科医生）

耳血肿引流术的并发症 感染

软骨炎

血肿重新积聚，可导致疤痕形成和 菜花耳

耳廓血肿引流设备 消毒液（如洗必泰，聚维酮碘）

1% 利多卡因，不含肾上腺素，3 毫升注射器，25 号针头

手术刀，#15

无菌手套

止血器或其他解剖工具

吸力小

注射器和无菌生理盐水

可选：无菌矿物油

加压包扎材料：牙卷、干棉、凡士林纱布或 4 × 4 普通纱布、纱布包裹敷料、胶带

抗生素软膏

耳廓血肿引流的相关解剖 血肿可能在前部、后部或两者都有。

耳廓的皮肤通常紧密地附着在软骨膜上，如果不加压，下面的软骨会随着时间的推移而坏死或变形。

大多数人的耳廓软骨结构相对对称，这有助于确定在何处使用大的前部血肿支撑。

耳廓血肿引流定位 对于后部血肿：健侧侧卧位

对于前部血肿：仰卧，头部轻微转向未受影响的一侧

引流耳廓血肿的分步说明 用消毒液清洁耳廓和邻近的皮肤。

使用耳廓阻滞或血肿周围的直接浸润，用 1% 利多卡因（不含肾上腺素）麻醉耳廓。可使用利多卡因-丙胺卡因乳膏进行局部麻醉，或作为替代方法。

使用 #15 手术刀刀片沿血肿后缘切开皮肤。沿着皮肤皱褶处或软骨形状变化边缘的耳廓曲率隐藏疤痕。

使用止血钳或其他工具轻轻地将皮肤和上覆的软骨膜与血肿和下面的软骨分开。

彻底清除血肿。

用无菌生理盐水冲洗血肿袋。

用纱布擦干该区域。

在切口边缘涂抹抗生素软膏。

用手指轻轻将软骨膜压回软骨；压力敷料将使它们靠近。

将干燥的棉花放入外耳道。

用凡士林纱布或牙卷或用无菌盐水或矿物油润湿的纱布填充所有耳廓外缝隙。

前部和后部血肿需要将垫子与单股尼龙线缝合在一起；牙辊特别适合这种操作。

将几层纱布放在耳后，以支撑耳后紧贴压力敷料。首先从纱布上剪出 V 形或曲线，以便与耳朵紧密贴合。

用多层绒毛包住外耳蓬松的 4 × 4 纱布，并通过将弹性绷带或纱布绷带缠绕在头部并将敷料的底部边缘贴在耳小叶上来将它们固定到位。

耳廓血肿引流术后护理 开具覆盖葡萄球菌的口服抗生素 7 天。

敷料应保持干燥1周；洗澡时应戴浴帽。

1 周后取下敷料。

去除敷料 24 小时后重新评估血肿是否复发。

去除敷料后 1 个月内，患者不应操作耳朵，以优化愈合和美容效果。

耳廓血肿引流术的警示和常见错误 压力敷料必须足够紧贴以防止血肿复发和/或积液，但不能太紧以致阻碍血液循环。通常，如果患者感觉敷料增加疼痛或引起头痛，则说明敷料太紧，应松开。如果患者在贴敷fu'liao后没有感觉到耳朵受到压力，则说明太松了。