耳廓的撕裂伤应尽可能缝合皮肤边缘。如果软骨被击穿，除非没有足够的皮肤覆盖，都应进行修复，受损的软骨，无论是否修复，都用棉花（例如牙科纱布卷）或浸渍抗生素的纱布压力敷料进行外部夹板固定。口服抗生素用于有血肿的患者。

人咬伤的伤口易感染，包括软骨感染，是一种严重并发症。治疗包括仔细清创失活组织，预防性应用抗生素（如阿莫西林/克拉维酸500至875 mg 口服 一天2顿共3天）和必要时抗病毒药物(见表 咬伤的感染预防)。 <12小时的伤口可以关闭，但陈旧的伤口，须允许后期整容正畸治疗的二次愈合。