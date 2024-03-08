看法 进行患者培训
外耳（耳廓或叶耳）外伤可能导致血肿、撕裂伤、撕脱伤或断裂。
软骨膜下血肿（菜花样耳）
外耳是一块被软骨膜和皮肤覆盖的软骨。 软骨膜为耳软骨供血。耳廓的钝器伤可能引起软骨膜下血肿，大量血液积聚在软骨膜和软骨之间，中断软骨血供，使耳廓全部或者部分变形，并呈紫红色肿块。软骨缺血性坏死可能出现。破坏的结果造成摔跤手和拳击手特征性的菜花样耳。
治疗包括通过切口迅速排出血块，并通过牙科纱布卷、凡士林（普通或抗菌）纱布上的贯穿耳缝或插入Penrose引流管和上述压力敷料防止血肿再次积聚。 因为这些创伤容易感染，形成脓肿，应口服对金黄色葡萄球菌感染有效的抗生素（如：头孢氨苄，500mg一日3次）5天。
菜花样瘢痕耳廓
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RICHARD WAREHAM FOTOGRAFIE/SCIENCE PHOTO LIBRARY
经验与教训
撕裂伤
耳廓的撕裂伤应尽可能缝合皮肤边缘。如果软骨被击穿，除非没有足够的皮肤覆盖，都应进行修复，受损的软骨，无论是否修复，都用棉花（例如牙科纱布卷）或浸渍抗生素的纱布压力敷料进行外部夹板固定。口服抗生素用于有血肿的患者。
人咬伤的伤口易感染，包括软骨感染，是一种严重并发症。治疗包括仔细清创失活组织，预防性应用抗生素（如阿莫西林/克拉维酸500至875 mg 口服 一天2顿共3天）和必要时抗病毒药物(见表 咬伤的感染预防)。 <12小时的伤口可以关闭，但陈旧的伤口，须允许后期整容正畸治疗的二次愈合。
撕脱伤
完全性或部分撕脱伤需要耳鼻喉科医生，面部整形外科医生，或整形外科医生修复。
下颌骨骨折继发的创伤
下颌骨遭到强有力的打击可能传到耳道的前壁（关节窝的后壁）。前壁骨折的碎片移位可能导致耳道的狭窄，必须在全身麻醉下手术祛除。