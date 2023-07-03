如何去除鼻子中的异物

让患者轻轻擤鼻子以去除粘液和异物。如果鼻子在流鼻涕，请小心地吸鼻腔以去除粘液，不要将异物进一步推向后方。

应用局部麻醉剂和血管收缩剂以减少敏感性和粘膜肿胀。

等待 3 到 5 分钟，让麻醉剂和血管收缩剂生效。如果仍然有明显的水肿，再次应用局部血管收缩剂治疗。

插入鼻窥器，食指靠在患者的鼻子或脸颊上，把手平行于地板（因此刀片垂直打开）。

慢慢打开窥器并使用明亮的头灯或头镜检查鼻子，这样可以腾出一只手来抽吸或操作仪器。

使用 Frazier-tip 抽吸导管清除任何遮挡视线的粘液。

对于某些具有可抓握边缘位于前方的软物体和硬物体，使用镊子（例如，鳄鱼钳或刺刀钳）抓住并取出物体。

通过在物体后面放置一个线环或钩式刮匙并轻轻拉动，去除位于前方的较硬或较大的物体。

使用抽吸导管去除光滑的圆形物体；将吸头放在物体上，手指控制打开。然后覆盖手指控制施加吸力并轻轻取出物体。