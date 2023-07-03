如何去除鼻子中的异物

从鼻子中取出异物需要特定的仪器和技能。
机体鼻腔异物在幼儿、认知障碍和精神病患者中偶尔出现。推入鼻子的常见异物包括棉花、纸卷、石子、珠串、豆类、果仁、坚果、昆虫和纽扣电池。
大多数异物位于前鼻穹窿的最前部，使用鼻窥器很容易看到。
必须立即取出纽扣电池和磁铁，因为它们可能会烧伤或刺穿鼻粘膜和/或鼻中隔（由于腐蚀性电池内容物泄漏、直接压力或电击伤）。
（参见鼻腔异物。）
清除鼻异物的指征
单纯鼻异物*
* 常见的、自插入的物体，如上例所示（不包括射弹、穿刺物或其他复杂情况）
清除鼻异物的禁忌症
绝对禁忌证
无法看到异物或无法使用可用的仪器去除异物
相对禁忌证
与显著炎症和/或水肿相关的嵌塞异物
小、透明和/或位于远后方或上方的异物
尝试去除失败
如果对取出异物的能力有疑问或多次尝试取出均未成功，请咨询耳鼻喉 (ENT) 专家（他们可能需要进行鼻内窥镜检查）。多次尝试会增加受伤和/或物体移动到更难取出的鼻子深处的风险。
清除鼻异物的并发症
损伤鼻黏膜并导致出血
吸入物体，特别是在镇静患者中
清除鼻异物的设备
带头枕的椅子或耳鼻喉科专家的椅子
光源和头镜或带可调窄光束的头灯
手套，口罩和工作服
局部麻醉剂/血管收缩剂混合物（例如，4% 可卡因、1% 丁卡因或 4% 利多卡因加 0.5% 羟甲唑啉）
棉棒或脱脂棉签涂抹外用药物
鼻窥器
抽吸源和 Frazier-tip 和/或其他各种尺寸的吸头抽吸导管
刺刀或鳄嘴钳
线环和钩式刮匙
球囊导管（5 至 8 F的 Fogarty 导管或 Katz 提取器）
幼儿通常需要约束或镇静。可以使用床单或商业固定板进行约束，但会造成情绪创伤。除非异物看起来非常靠近鼻孔并且易于快速取出，否则通常首选镇静剂（例如，使用氯胺酮或其他适当的药物）。
清除鼻腔异物的其他注意事项
必须立即取出纽扣电池和磁铁。电池可能会导致化学灼伤（由于电池内容物泄漏）或鼻部组织的电损伤，而磁铁会导致鼻腔结构（包括鼻中隔）的压力性坏死。在这些情况下考虑紧急耳鼻喉科会诊。
清除鼻腔异物的相关解剖学
鼻子的侧壁有3个鼻甲。 这些可能很脆弱，不应被误认为是异物或肿瘤。
鼻中隔经常发生偏斜，如果检查时发现偏斜，在使用仪器时应格外小心，以防止对鼻中隔造成创伤。
清除鼻腔异物的定位
患者应以嗅探姿势坐直，头部伸直，最好坐在专门的耳鼻喉科椅子上。应支撑患者的枕骨以防止突然向后移动。患者的鼻子应与医生的眼睛齐平。
清除鼻腔异物的分步说明
让患者轻轻擤鼻子以去除粘液和异物。如果鼻子在流鼻涕，请小心地吸鼻腔以去除粘液，不要将异物进一步推向后方。
应用局部麻醉剂和血管收缩剂以减少敏感性和粘膜肿胀。
等待 3 到 5 分钟，让麻醉剂和血管收缩剂生效。如果仍然有明显的水肿，再次应用局部血管收缩剂治疗。
插入鼻窥器，食指靠在患者的鼻子或脸颊上，把手平行于地板（因此刀片垂直打开）。
慢慢打开窥器并使用明亮的头灯或头镜检查鼻子，这样可以腾出一只手来抽吸或操作仪器。
使用 Frazier-tip 抽吸导管清除任何遮挡视线的粘液。
对于某些具有可抓握边缘位于前方的软物体和硬物体，使用镊子（例如，鳄鱼钳或刺刀钳）抓住并取出物体。
通过在物体后面放置一个线环或钩式刮匙并轻轻拉动，去除位于前方的较硬或较大的物体。
使用抽吸导管去除光滑的圆形物体；将吸头放在物体上，手指控制打开。然后覆盖手指控制施加吸力并轻轻取出物体。
使用球囊导管（例如，8 法式导尿管）移除不适合前路手术的物体。将已润滑且已放气的气球插入物体后面。小心不要将物体进一步推入鼻道。慢慢地给气球充气——小孩子大约 2 mL，大孩子 3 mL，成人 5 mL。慢慢收回气球，向前拉物体直到遇到阻力，然后取出物体。 将气球放气并将其从鼻子上取下。
鼻异物清除的术后护理
取出磁铁或电池后，由于异物可能导致鼻腔软组织损伤，因此请患者转诊耳鼻喉科评估。
去除异物后，通常不需要抗生素。
清除鼻异物的警示和常见错误
请勿横向打开鼻窥器或在无支撑的情况下使用。（将拿着窥器的手的一根手指支撑在患者的脸颊或鼻子上。）
试图用镊子抓住圆形、光滑的物体通常会使它们滑得更深。
如果不成功，请停止尝试移除。 反复尝试是造成不必要创伤的常见原因。
一般来说，通过可视化仪器直接去除比其他技术更可取。
清除鼻腔异物的技巧和窍门
将病人的椅子抬高到眼睛的高度，医生shen'zhi背部比弯腰更容易。
检查对侧鼻腔、口腔和耳道是否有其他异物。
取出异物后重新检查鼻子，以防止遗漏另一个异物。