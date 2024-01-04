4代头孢曲松

应立即静脉应用能穿透中枢神经系统的药物，如头孢曲松1~2g（儿童50~75mg/kg），1次/日，持续≥≥ 2周；万古霉素或利奈唑胺是替代品。可口服喹诺酮类的抗生素。随后抗生素的应用要根据细菌培养及药敏的结果来选择。

骨膜下脓肿需要行乳突切除术，引流脓肿，切除感染的乳突气房，并且从乳突窦至中耳腔建立引流。如果鼓膜没有自发穿孔，则放置鼓膜切开管以排出液体。然后，患者接受氟喹诺酮滴耳液治疗 2 至 3 周，并采取干耳预防措施。防止耳部干燥的预防措施包括在洗澡和淋浴时堵住外道（例如，使用沾有凡士林的棉球）以及避免游泳。不应给患有鼓膜穿孔或鼓膜置管的患者开具含有氨基糖苷类（如新霉素、妥布霉素）或多粘菌素的滴耳液，因为这些药物有潜在的耳毒性。