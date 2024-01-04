乳突炎是乳突气房的细菌感染，典型者继发于急性中耳炎。症状有红、触痛、肿、乳突尖波动感，伴有耳廓的移位。诊断是基于临床的。治疗方法是使用抗生素，例如头孢曲松，如果单独使用抗生素无效，则进行乳突切除术。急性乳突炎，且 CT 上有融合性乳突炎的证据，需要紧急放置鼓室置管并进行乳突切除术。
急性化脓性中耳炎，炎症常常扩散到nie'gu乳突，鼓窦和气房，导致液体积聚。在有些病人，细菌感染可以在积聚的液体中进展加剧，且常同一种致病菌引起中耳炎，肺炎链球菌是最常见的。乳突炎症导致气房间隔骨髓炎而被破坏，融合成大的气房（融合性乳突炎）。
感染可以通过穿孔的鼓膜减压或穿过乳突骨皮质形成耳后骨膜下脓肿。较少见的情况是向中枢发展，引起颞叶脓肿或侧窦感染性血栓。有时感染可能会通过乳突尖发生侵蚀，并且引流到颈部（称为Bezold脓肿）。后果可能包括耳聋、败血症和/或 脑膜炎。
乳突炎的症状和体征
乳突炎的诊断
临床评估
计算机体层摄影术（CT）
乳腺炎依临床做出诊断通常会进行 CT 检查，尤其是在怀疑有颞内或颅内并发症时，以确认诊断并显示感染程度。任何中耳引流物都应做细菌培养及药敏试验。如果没有自发引流，可以进行鼓膜切开术以进行培养。全血细胞计数（CBC）和血沉（ESR）可能异常，但都即不敏感也非特异性，对诊断几无辅助作用。
乳突炎的治疗
4代头孢曲松
应立即静脉应用能穿透中枢神经系统的药物，如头孢曲松1~2g（儿童50~75mg/kg），1次/日，持续≥≥ 2周；万古霉素或利奈唑胺是替代品。可口服喹诺酮类的抗生素。随后抗生素的应用要根据细菌培养及药敏的结果来选择。
骨膜下脓肿需要行乳突切除术，引流脓肿，切除感染的乳突气房，并且从乳突窦至中耳腔建立引流。如果鼓膜没有自发穿孔，则放置鼓膜切开管以排出液体。然后，患者接受氟喹诺酮滴耳液治疗 2 至 3 周，并采取干耳预防措施。防止耳部干燥的预防措施包括在洗澡和淋浴时堵住外道（例如，使用沾有凡士林的棉球）以及避免游泳。不应给患有鼓膜穿孔或鼓膜置管的患者开具含有氨基糖苷类（如新霉素、妥布霉素）或多粘菌素的滴耳液，因为这些药物有潜在的耳毒性。