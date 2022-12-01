耳漏患者的现病史的询问包括耳漏症状的持续时间和是否反复发作。相关的症状包括耳痛、瘙痒、听力损失、眩晕和耳鸣等。 同时要询问那些可影响耳道和鼓膜的活动，如游泳，塞入棉签等耳道异物或使用滴耳液等。头部外伤也可能造成脑脊液（CSF）耳漏。

系统回顾需检查是否有脑神经的损伤或提示有 肉芽肿性血管炎的全身症状（如鼻漏、咳嗽和关节疼痛）。

既往史需注意过去是否有耳部疾患或耳部手术史，特别是有否鼓膜置管术，需注意是否有糖尿病或免疫功能低下。