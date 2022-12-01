耳朵流脓（耳漏）是排出耳内的水。可能是浆液性、血性或脓性的。相关症状可能有耳痛、发热、瘙痒、 眩晕、耳鸣和听力损失。
耳漏的病因
耳漏的病因可源自耳道、中耳或颅内。因为症状或相关疾病的严重性，某些病因往往是急性发病。其他病因通常有一个不太活跃的慢性病程，但有时会急性发作（见表耳部溢液的一些病因)。
总体上，最常见的病因包括：
多数严重的耳漏原因可为坏死性外耳道炎和癌症。
常见耳漏的病因
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法
急性耳漏*
鼓膜穿孔的急性中耳炎
疼痛严重，鼓膜穿孔时缓解
仅临床检查
慢性中耳炎鼓膜穿孔后的耳漏，有时有胆脂瘤；
也可表现为慢性耳漏
有时单独进行临床检查
有时需要高分辨颞骨CT
有时听力图
近期头部外伤史或手术史；
流出液包括可以是清液或血液
头部CT，包括颅底
外耳道炎（感染性或过敏性）
感染：常发生于游泳后，局部外伤后，疼痛明显，耳廓牵拉痛；
通常有慢性耳部皮炎，有瘙痒和皮肤改变
过敏性：常在使用滴耳液后，明显瘙痒，肿胀，较感染者疼痛轻；
通常分泌物流出耳道外可累及耳垂
两者皆有：耳道水肿，发炎，见碎屑，鼓膜正常
仅临床检查
鼓膜置管术后
发生于鼓膜置管术后
有进水史
仅临床检查
慢性耳漏
血性耳漏，轻度疼痛；
血性耳漏，轻度疼痛；
早期较易同外耳道炎混淆
活检
计算机体层摄影
MRI
鼓膜穿孔史
耳道内见皮屑，鼓膜内陷形成囊袋充满皮屑
有时息肉样物或肉芽组织覆盖在胆脂瘤上
计算机体层摄影
培养
有时扩散加权成像（或 CT）来评估乳突或颅内的延伸
长期耳部感染史或其他耳部疾病；
疼痛较轻；
耳道被浸渍，肉芽组织
鼓膜固定、变形，通常可见穿孔
有时单独进行临床检查
细菌培养
常见于儿童
耳漏恶臭，化脓；
检查可见异物，除非耳道水肿明显
仅临床检查
常有发热，有中耳炎未治或未愈史；
乳突表面红肿波动感
CT
通常有免疫功能低下或糖尿病史；
慢性的严重疼痛；
耳周肿胀或波动感，耳道内碎屑样组织；
有时伴面神经瘫痪
CT或MRI
培养
肉芽肿性血管炎（以往称为韦格纳肉芽肿）
通常有呼吸道症状，慢性鼻漏，关节痛和口腔溃疡
尿液分析
胸部X线检查
抗中性粒细胞胞浆抗体检测；
活检
*<6周
CSF=脑脊液；TM=鼓膜。
耳漏的评估
病史、
耳漏患者的现病史的询问包括耳漏症状的持续时间和是否反复发作。相关的症状包括耳痛、瘙痒、听力损失、眩晕和耳鸣等。 同时要询问那些可影响耳道和鼓膜的活动，如游泳，塞入棉签等耳道异物或使用滴耳液等。头部外伤也可能造成脑脊液（CSF）耳漏。
系统回顾需检查是否有脑神经的损伤或提示有 肉芽肿性血管炎的全身症状（如鼻漏、咳嗽和关节疼痛）。
既往史需注意过去是否有耳部疾患或耳部手术史，特别是有否鼓膜置管术，需注意是否有糖尿病或免疫功能低下。
体格检查
体温的检查十分重要。
须检查耳部周围特别是乳突周围的组织有否红斑和水肿。耳廓牵拉或耳屏压迫后是否有疼痛加重。耳道内须进行耳镜检查，需注意耳漏的性质和耳道的损伤，以及有否肉芽组织和异物。 不可进行耳道冲洗以防可能的鼓膜穿孔，因为耳道肿胀和耳漏可能造成耳道内的不可窥见，但如可能，尽量检查鼓膜是否有炎症、穿孔、变形或有耳道碎屑、鼓膜内巨大息肉等胆脂瘤征象。
如耳道口肿胀严重，如严重的外耳道炎，或有大量的耳漏，须小心的吸除清理耳道后进行检查或进行滴耳液的治疗。
同时须检查脑神经。如检查发现鼻黏膜隆起，新生物和皮肤血管损伤等能提示肉芽肿性血管炎。
危险信号
要特别注意以下情况：
近期头部外伤
任何脑神经的异常，包括感音神经性耳聋
发热
耳或耳周的红肿
糖尿病或免疫功能低下
临床表现解析
检测
经过临床评估，许多导致耳分泌物的原因是清楚的。
如果怀疑是脑脊液漏，溢液应该做糖和beta2-转铁蛋白含量检查，这些物质只在脑脊液中存在，其他类型的耳漏液中没有。
没有明显病因的患者需要检查听力和颞骨的CT或钆增强MRI。如果存在内耳道肉芽肿，如果临床评估和CT与胆脂瘤不完全一致，应考虑活检。
治疗耳漏
治疗针对引起耳部分泌物的原因。 大多数医师并不对可疑的脑脊液漏进行抗生素治疗，因为如果没有明确的诊断，药物治疗可能掩盖脑膜炎的发作。有时会放置一根灯芯，让抗生素进入非常肿胀的耳道（例如，严重的外耳道炎）。
关键点
没有慢性耳科疾病或免疫功能低下者的急性耳漏多为外耳道炎或鼓膜穿孔的中耳炎引起。
严重的外耳道炎需要广泛的耳道清理及加强引流。
那些慢性或反复发作的耳部症状（不管诊断与否），要特别注意脑神经表现或其他全身症状。