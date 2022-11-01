脑膜炎是累及脑膜和蛛网膜下腔的炎症。其原因可能是感染、其他疾病或药物。严重程度有所不同。典型临床表现包括头痛，发热，颈项强直，脑脊液（CSF）检查有助于诊断。治疗包括抗菌药物联合对症治疗。

（参见颅内感染导论和新生儿细菌性脑膜炎。）

脑膜炎可分类为急性，亚急性，慢性或复发性。它也可通过其原因分类：细菌性，病毒性，真菌性，原虫性，或非感染性。但是，临床价值最大的脑膜炎分类方法为

急性细菌性脑膜炎通常症状严重且快速进展。病毒性和非感染性脑膜炎通常是自限性。亚急性和慢性脑膜炎与其他类型脑膜炎相比，病情进程慢，但病因较难确定。

无菌性脑膜炎, 一个旧术语，有时与病毒性脑膜炎意义相同；然而，它通常是指细菌以外病原体所致的急性脑膜炎。 因此，无菌性脑膜炎可能由以下病因所致：

病毒

非感染性疾病（如药物、疾病）

偶尔由其他生物造成的（如：莱姆病 中的莱姆病螺旋体［Borrelia burgdorferi ］, 梅毒中的梅毒螺旋体［Treponema pallidum ］）。

脑膜 3D 模型

脑膜炎的症状和体征 不同类型脑膜炎症状和体征不同，特别是在病情的严重程度上。 但是，所有类型基本都存在以下症状（婴儿除外，有时在很老的患者和免疫抑制患者）： 头痛

发热

颈项强直（脑膜刺激征） 患者可出现昏睡或反应迟钝。 颈项强直， 脑膜刺激征的一个主要表现，指的是被动或主动屈颈时存在抵抗。颈项强直出现需要时间。可提示存在脑膜刺激征的临床体征，从灵敏性高到低的顺序拍了依次是， 克氏征（被动伸膝存在抵抗）

布鲁津斯基征（屈颈时出现全或部分的屈髋、屈膝）

闭嘴状态下下巴难以碰触到胸部

前额或下巴难以碰触到膝盖 颈项强直需与因颈椎骨关节病或流感引起的严重肌痛所致颈部僵硬相鉴别；在这些疾病中，颈部各个方向的运动通常受限。相比之下，脑膜刺激征所致颈项强直主要影响颈部前屈;因而，颈部通常可以转动，但不能被弯曲。

脑膜炎的诊断 脑脊液（CSF）分析 脑膜炎的诊断主要是脑脊液分析。因为脑膜炎可能是严重的，而 腰穿 是一种安全的操作，因而如果怀疑脑膜炎就应该进行腰椎穿刺。脑脊液检查结果因脑膜炎类型不同而不同，但也可能重叠。 如果患者有迹象表明颅内压 增高或占位效应（如局灶性神经功能障碍，视乳头水肿，意识恶化，癫痫发作，尤其是如果患者有HIV感染或免疫功能低下），神经影像学，通常，增强CT或磁共振需在腰穿之前完成。对于颅内压增高的患者，腰椎穿刺可能会引起 脑疝，通常在手术后数小时内发生。 此外，如果患者可能存在出血性疾病，应在出血排除或控制后进行腰椎穿刺。 当腰椎穿刺被推迟，应该在经验性抗生素治疗之前完成血培养。在颅内压下降且未发现占位以后，可进行腰椎穿刺。 若进针部位存在皮肤感染或怀疑存在皮下或腰椎脑膜外感染，腰椎穿刺需在不同部位进针，通常是在小脑延髓池或影像学引导下C2上一颈椎。 表格 脑膜炎的脑脊液表现 表格