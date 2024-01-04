分泌性中耳炎源自急性中耳炎治疗不彻底或无感染性的咽鼓管阻塞。症状有听力下降和耳内胀满或压迫感。诊断基于鼓膜的外观，有时需行鼓室压测量。大部分患者在2～3周恢复。如果1～3个月内无改善，有些情况下需要进行不同形式的鼓膜切开，通常是置入鼓膜通气管。抗生素和减充血剂一般无效。
正常情况下，吞咽时咽鼓管开放，中耳通气每分钟3~4次，氧气被中耳黏膜血管的血液吸收。如果咽鼓管的开放受损，中耳就形成相对的负压，导致液体积聚。渗液可以使听力降低。
浆液性中耳炎是 急性中耳炎 或儿童上呼吸道感染（通常在常规耳部复查中发现）并且可能持续数周至数月。耳咽管阻塞也可能继发于以下情况：
鼻咽部炎症过程
过敏史
腺样体肥大
咽鼓管隆起部和罗森米勒窝内的其他阻塞性淋巴聚集
良性或恶性肿瘤
渗出液可能是无菌性的或（更常见）含有病原菌，有时候作为一种生物膜，尽管没有明显的炎症。罕见的是，由于侧颅底侵蚀而发生的自发性脑脊液（CSF）漏可能表现为渗出性中耳炎。
分泌性中耳炎的症状和体征
许多病人没有症状，有时（他们的家人）述听力降低。病人可能有耳内满胀感，压迫感，或吞咽时耳内有弹响。耳痛非常少见。
鼓膜可能会发生不同情况的改变，包括呈琥珀或灰白色，光锥移位，鼓膜轻度内陷，标志更明显。在充气过程中，鼓膜可能无法移动。透过鼓膜可见到液平面及气泡。
TONY WRIGHT, INSTITUTE OF LARYNGOLOGY AND OTOLOGY/SCIENCE PHOTO LIBRARY
分泌性中耳炎的诊断
鼓气耳镜检查。
鼓室测压
鼻咽部检查
浆液性中耳炎的诊断是临床诊断加上气动耳镜检查。对于气动耳镜检查，连接到耳镜头的充气器用于移动鼓膜；中耳中的液体、穿孔或鼓室硬化会抑制这种运动。可行鼓室导抗测量来明确中耳积液（即，鼓膜失去正常的活动度）。
如果积液持续>8周，成人和青少年必须做鼻咽部检查排除恶性或良性肿瘤。应怀疑鼻咽恶性肿瘤，尤其是单侧浆液性中耳炎患者。如果怀疑是恶性肿瘤，应进行影像学检查。
分泌性中耳炎的治疗
观察
如果不能缓解，进行鼓膜切开置入鼓膜通气管
如果儿童患者复发，有时需要行腺样体切除
大多数病人，只需观察随访。抗生素和减充血药都无明显效果如果明显涉及过敏，抗组胺药和鼻用皮质类固醇可能会有帮助。
如果1～3个月内没有改善，可以行鼓膜切开来吸出渗液，置入鼓膜通气管。这样可使中耳腔通气，暂时改善咽鼓管阻塞，而不考虑病因。在继发于中耳分泌液浑浊的持续性传导性耳聋时，也可置鼓膜造瘘管。鼓膜置管可以帮助预防 急性中耳炎 和分泌性中耳炎复发。
偶尔，中耳腔可以通过瓦耳萨耳瓦动作或波利策氏球吹张法暂时性通气。做瓦耳萨耳瓦动作，病人要闭上嘴巴，捏住的鼻子强迫将气体吹出（就是弹起鼓膜）。做波利策球吹张法，捏住一侧鼻孔，病人做吞咽动作的同时，医生用特殊的管子（中耳吹张器）从一侧鼻孔鼓气。这样可以迫使空气进入咽鼓管和中耳。如果病人有感冒和流涕，这两种治疗都不能做。可能会指导患者轻轻捏住鼻孔并吞咽（称为自动充气）。可以在一天内重复此操作几次，以给中耳通气。
持续性的，复发的分泌性中耳炎都需要矫正潜在的鼻咽部的问题。在儿童，尤其是青春期男孩，应排除鼻咽纤维血管瘤，在成人必须排除鼻咽癌。腺样体切除术对儿童患者有效，包括切除中央的淋巴样团块和咽鼓管圆枕和罗森米勒窝处的淋巴样组织。细菌性鼻炎，鼻窦炎和/或鼻咽炎应使用抗生素。祛除病人环境中明显的过敏源并考虑免疫治疗。
长期浆液性中耳炎导致长期听力下降的易感幼儿可能需要适当 治疗 以确保正常的语言发展。耳咽管球囊扩张术已被用于替代鼓膜置管术（1）。当病人接受全身麻醉时，专家会将气球插入耳咽管，短暂扩张咽鼓管，然后取出气球。对于患有复发性浆液性中耳炎且不想放置鼓膜置管的患者来说，这种手术是一种选择。对于某些有轻微耳咽管功能障碍症状（如耳朵胀满感、压力感或爆裂感）的患者，应谨慎操作，因为该手术可能会导致耳咽管开放症；症状包括耳胀感和自听感（患者听到自己的呼吸声），这可能会给他们带来痛苦。
环境压力的变化会导致气压伤而产生疼痛，因此应尽可能避免或延迟潜水活动及航空飞行。 如果不能避免航空飞行，咀嚼食物或饮水（例如从瓶子里）可能会对儿童有帮助。瓦尔萨尔瓦动作或瓦尔萨尔瓦吹气法（在飞机下降过程中，人们应该捏住鼻子，闭上嘴，并试着通过鼻子轻轻呼气；这种动作迫使空气通过堵塞的耳咽管）可能对年龄较大的儿童和成年人有帮助。
治疗参考文献
1.Poe D, Anand V, Dean M, et al: Balloon dilation of the eustachian tube for dilatory dysfunction: A randomized controlled trial.Laryngoscope 128 (5):1200–1206, 2018.doi: 10.1002/lary.26827 Epub 2017 Sep 20.
关键点
浆液性中耳炎是通常于急性中耳炎或上呼吸道感染后出现的非炎症性中耳积液。
临床诊断：成人和青少年必须要做鼻咽部检查，有时还要做影像学检查，以排除恶性或良性肿瘤。
抗生素和减充血剂没有明显的效果。
如果 1 至 3 个月内仍未解决，则可能需要进行鼓膜切开术、插入鼓膜置管和/或直接观察鼻咽部。
长期听力损失的儿童可能需要适当的治疗以确保正常的语言发育。