分泌性中耳炎源自急性中耳炎治疗不彻底或无感染性的咽鼓管阻塞。症状有听力下降和耳内胀满或压迫感。诊断基于鼓膜的外观，有时需行鼓室压测量。大部分患者在2～3周恢复。如果1～3个月内无改善，有些情况下需要进行不同形式的鼓膜切开，通常是置入鼓膜通气管。抗生素和减充血剂一般无效。

正常情况下，吞咽时咽鼓管开放，中耳通气每分钟3~4次，氧气被中耳黏膜血管的血液吸收。如果咽鼓管的开放受损，中耳就形成相对的负压，导致液体积聚。渗液可以使听力降低。

浆液性中耳炎是 急性中耳炎 或儿童上呼吸道感染（通常在常规耳部复查中发现）并且可能持续数周至数月。耳咽管阻塞也可能继发于以下情况：

鼻咽部炎症过程

过敏史

腺样体肥大

咽鼓管隆起部和罗森米勒窝内的其他阻塞性淋巴聚集

良性或恶性肿瘤

渗出液可能是无菌性的或（更常见）含有病原菌，有时候作为一种生物膜，尽管没有明显的炎症。罕见的是，由于侧颅底侵蚀而发生的自发性脑脊液（CSF）漏可能表现为渗出性中耳炎。

分泌性中耳炎的症状和体征 许多病人没有症状，有时（他们的家人）述听力降低。病人可能有耳内满胀感，压迫感，或吞咽时耳内有弹响。耳痛非常少见。 鼓膜可能会发生不同情况的改变，包括呈琥珀或灰白色，光锥移位，鼓膜轻度内陷，标志更明显。在充气过程中，鼓膜可能无法移动。透过鼓膜可见到液平面及气泡。 浆液性中耳炎 图片 TONY WRIGHT, INSTITUTE OF LARYNGOLOGY AND OTOLOGY/SCIENCE PHOTO LIBRARY

分泌性中耳炎的诊断 鼓气耳镜检查。

鼓室测压

鼻咽部检查 浆液性中耳炎的诊断是临床诊断加上气动耳镜检查。对于气动耳镜检查，连接到耳镜头的充气器用于移动鼓膜；中耳中的液体、穿孔或鼓室硬化会抑制这种运动。可行鼓室导抗测量来明确中耳积液（即，鼓膜失去正常的活动度）。 如果积液持续>8周，成人和青少年必须做鼻咽部检查排除恶性或良性肿瘤。应怀疑鼻咽恶性肿瘤，尤其是单侧浆液性中耳炎患者。如果怀疑是恶性肿瘤，应进行影像学检查。