口腔癌是指发生在嘴唇的唇红部和硬颚和软颚的结合部或舌头的后部三分之一之间发生的癌症。超过95%口咽鳞状细胞癌患者为吸烟者、饮酒者、或既吸烟又饮酒者。早期、可治愈的病变很少有症状，因此，健康普查的早期发现对于这种致命疾病的预防有重要作用。治疗可以是外科手术，放射，或两者联合，尽管手术在口腔癌的治疗中起着更大的作用。总体的5年生存率（所有部位和各期病例的总和）>50％。

(参见头颈部肿瘤概述。）

在美国每年约有34,000人患口腔鳞状细胞癌 (1)。在美国，口腔鳞癌占男性癌症的3％和女性癌症的2％，大多数患者的年龄大于50岁。像大多数头颈部位的癌症，鳞状细胞癌是最常见的口腔癌。

口腔鳞癌主要的致病因素是

吸烟（尤其是 > 2包/天）

嗜酒

如果饮酒过量，烈酒6 oz/d、葡萄酒15 oz/d或啤酒36 oz/d以上，发病风险显著增加。如果同时大量抽烟和酗酒，据估计，口腔鳞癌的发病风险：女性增加100倍，男性增加38倍。

舌的鳞癌也可能由慢性刺激，如龋齿、过度使用漱口剂、咀嚼烟草或槟榔引起。口腔人类乳头状瘤病毒（HPV）通常通过口腔生殖器接触获得，可能在某些口腔癌的病因中发挥作用；然而，HPV在口腔癌症中的检出率远低于口咽癌，并且其在切除组织中的存在并不一定意味着存在因果关系。

大约40％口腔鳞癌发生于口底、舌侧缘或舌腹。38％口腔鳞癌发生于下唇，位于唇的外侧面，与光照有关；

参考文献 1.Siegel RL, Miller KD, Jemal A: Cancer statistics, 2020. CA Cancer J Clin.2020;70(1):7-30.doi:10.3322/caac.21590

口腔鳞状细胞癌的症状和体征 口腔癌开始时无症状，应注重口腔癌的筛查工作。大多数口腔专科医师在常规的诊疗时应仔细检查口腔和咽部，对怀疑为异常病损的区域进行刷拭活检。这些病损区可能表现为红斑、白斑、或是在此基础上突起或溃疡。癌症常出现固定的硬结伴隆起的边缘。由于病灶体积增大会可能导致疼痛，构音障碍，吞咽困难。 口腔鳞状细胞癌的临床表现 口腔鳞状细胞癌 这张照片显示了口腔黏膜鳞状细胞癌患者的口腔内部（颊粘膜）特写。 CLINICA CLAROS/SCIENCE PHOTO LIBRARY 粘膜红斑病和鳞状上皮细胞癌 红斑是一个通用术语，可以描述口腔中出现的红色、扁平或侵蚀的天鹅绒状病变。在此图像中，舌上的外生性鳞状细胞癌被红斑边缘包围。 Image provided by Jonathan A.Ship, DMD. 黏膜白斑病和鳞状上皮细胞癌 白斑是一个通用术语，可以描述口腔中出现的白色角化过度斑块。大约80%是良性的。 然而，在该图像中，鳞状细胞癌存在于舌头腹面的一个白斑病变中（箭头）。 Image provided by Jonathan A.Ship, DMD. 口腔鳞状细胞癌 这张照片显示了口腔黏膜鳞状细胞癌患者的口腔内部（颊粘膜）特写。 CLINICA CLAROS/SCIENCE PHOTO LIBRARY 粘膜红斑病和鳞状上皮细胞癌 红斑是一个通用术语，可以描述口腔中出现的红色、扁平或侵蚀的天鹅绒状病变。在此图像中，舌上的外生性鳞状细胞癌被红斑边缘包围。 Image provided by Jonathan A.Ship, DMD. 黏膜白斑病和鳞状上皮细胞癌 白斑是一个通用术语，可以描述口腔中出现的白色角化过度斑块。大约80%是良性的。 然而，在该图像中，鳞状细胞癌存在于舌头腹面的一个白斑病变中（箭头）。 Image provided by Jonathan A.Ship, DMD.

口腔鳞状细胞癌的诊断 活检

内镜检查第二原发癌

胸部CT或x光及头颈部CT 任何可疑的地方应该活检。切割或刷拭活检可以根据外科医生的意见来实现。在所有的口腔癌患者中用直接喉镜和食管镜检查以排除同时存在的第二原发癌症。通常做头部和颈部的CT检查，并做胸部的CT或x光检查；然而，与头颈部的大多数部位一样，PET/CT在口腔癌症患者的评估中已开始发挥更大的作用。（见表唇癌和口腔癌的分期） 表格 唇癌和口腔癌的分期 表格

口腔鳞状细胞癌的预后 如果舌癌局限（没有累及淋巴结），5年生存率>75％。对于口底的局部癌，5年生存率为75％。淋巴结转移降低约一半成活率。转移首先到达区域淋巴结，然后到肺。 下唇癌很少转移，5年生存率达90％。上唇癌具有较强的侵袭性和转移特性。

口腔鳞状细胞癌的治疗 手术，根据需要进行术后放疗或术后放化疗 对于大多数口腔癌，手术是首选的初始治疗。如果疾病更严重或具有高风险的组织学特征，则在术后增加放疗或化疗。(参见 the National Cancer Institute’s summary Lip and Oral Cavity Cancer Treatment.) 如果认为淋巴结转移的发生率超过15％~20％，需进行选择性颈淋巴结清扫。虽然目前尚无定论，但对于浸润深度约3.5mm的病变，一般都进行颈部切除术。 常规的外科重建是减轻手术后功能障碍的关键，具体方法包括局部组织瓣和游离组织瓣转移。大量组织切除后，需要语言和吞咽训练。 放疗也是一种常用的治疗方法。化疗是不经常使用作为主要治疗，但被推荐在晚期淋巴结病变患者中做为放疗的辅助治疗方法。 唇部鳞癌采用手术切除的方法，同时的外科重建有利于术后充分发挥功能。当癌前病变涉及大面积的唇组织，可将受累唇部表面切除，或者激光除去所有病变黏膜，莫氏手术都可以使用。愈合期间适当避光。

关键点 口腔鳞癌主要的致病因素是过度抽烟和酗酒。

口腔癌有时最初是无症状，所以口腔筛检（通常由牙科专家）可以用作早期诊断。

诊断明确后，直接喉镜和食管镜检查以排除同时存在的第二原发癌症。

一旦癌症确诊，则进行头颈部CT、胸部成像（CT或x射线），有时还进行PET/CT。

首要治疗为手术。