口咽部鳞状上皮细胞癌

口咽部癌症是指扁桃体、三分之一舌基部和后部、软腭、咽后壁和咽后壁的癌症。口咽癌的95％是鳞状细胞癌。吸烟和酗酒是主要的危险因素，但目前多数口咽癌是人乳头状瘤病毒（HPV）导致。症状包括咽喉肿痛，吞咽疼痛和/或困难。治疗是放疗，化疗或二者联合，但初次手术已开始更常用。HPV阳性患者成活率高得多。

(参见头颈部肿瘤概述。）

2020年在美国，预期有> 18,000 口咽癌新病例 (1)。虽然口咽癌的发病率越来越高，其治愈率也提高了。男女比例超过2.7：1。

60%的口咽癌由HPV16型感染引起，随着HPV感染成为病因，患者年龄趋于年轻化（中位年龄 57岁，30岁和55岁为高峰）。 性伴侣数量和口交频率是重要的风险因素。患口咽癌的风险在HPV阳性的患者中增高16倍。在欧洲和北美，HPV感染占口咽癌约70％至80％。

就像大多数头颈肿瘤，与HPV无关的口咽癌在中位年龄为61的老年男性中更常见。烟酒仍是口咽癌的重要危险因素。吸烟超过15包/天的患者增加3倍癌症的风险，喝酒4杯以上/天的患者大约增加7倍的风险。重度吸烟饮酒的人可增加30倍口咽癌的发病风险。

参考文献 1.Siegel RL, Miller KD, Jemal A: Cancer statistics, 2020. CA Cancer J Clin.2020;70(1):7-30.doi:10.3322/caac.21590

口咽鳞状细胞癌的症状和体征 口咽癌的症状根据发病部位稍有不同，但典型表现为咽痛，吞咽困难，吞咽痛，构音障碍，和耳痛。颈部肿块，通常为囊性，是口咽癌患者的一个常见的症状。由于口咽癌的症状和常见的上呼吸道感染症状很像，所以患者往往好几个月后才去看专家。

口咽鳞状细胞癌的诊断 喉镜

喉内镜检查及活检

影像学检查评估肿瘤分期 所有患者在治疗前需要进行喉镜检查以及活检来评估原发病灶以及寻找第二原发病灶。对于确诊为癌的患者，需进行颈部增强CT检测，大多数医生建议做颈部和胸部的PET/CT。 聚合酶链反应检测HPV DNA阳性是HPV感染的诊断标准。p16（一种大多数HPV阳性癌症中存在的细胞内蛋白质，但也是存在于少数HPV阴性癌症中）的免疫组织化学染色是确定HPV关联性的常用替代物。 HPV阳性口咽癌的患者的肿瘤分期和淋巴结转移情况相对于HPV阴性肿瘤患者具有更好的预后。（见表 HPV相关口咽癌的病理分期 和 非HPV相关口咽癌的病理分期.) 表格 HPV相关性口咽癌的病理分期* 表格 表格 非HPV相关性口咽癌的病理分期* 表格

口咽鳞状细胞癌的预后 口咽癌患者的总体5年生存率约为60%。 然而，预后因各种原因各不相同。HPV阳性病人有> 75％的5年存活率（3年生存率几乎为90％），而HPV阴性患者的5年生存率<50％。HPV阳性癌症患者具有的较高存活率是由于较好的肿瘤生物学特性和较年轻、更健康的患者群体。 p16高表达可改善HPV阳性和HPV阴性口咽部肿瘤的预后。

口腔鳞状细胞癌的治疗 手术，越来越多医生选择经口显微激光手术

放疗，加或不加化疗 手术被用作口咽癌症的主要治疗手段，比过去多了。经口咽入路显微激光内镜手术（TLM）越来越多地被用来切除扁桃体和舌根肿瘤，避免了开放手术。经口机器人手术（TORS）是治疗口咽病灶一个日益流行的手段。在TORS，手术机器人与多个适应性强的手术臂由外科医生在控制台上进行控制。机器人和内窥镜照相机的铰接臂通过患者的口（这是由一个牵开器保持打开）插入。机器人程序提供结构更好的可视化，比开放手术减少了手术并发症。但是，对于使用TORS的适应症还没有明确界定。当TORS被用在更晚期肿瘤，术后放疗或放化疗往往是要做的。 放射治疗，有时与化疗（放化疗）相结合，可以用作主要治疗或术后补充治疗。传统上，放疗已经用于早期癌症，放化疗已用于晚期癌症。强度调制放射治疗（IMRT）已越来越多地被用来分离周围组织和减少长期的负面影响。 由于口咽部有丰富的淋巴管，颈部淋巴结转移是常见的，所有口咽癌患者必须予以考虑。 如果颈部淋巴结转移在放疗或放化疗后没有解决，颈淋巴结清扫术是必要的。 无论HPV状况如何，口咽癌的治疗是相同的。目前正在研究HPV相关肿瘤的非强化治疗，以确定是否危害较小的治疗方法能够成功地控制疾病。

关键点 大多数口咽癌是由人乳头瘤病毒（HPV）感染引起的。

口咽癌的症状取决于肿瘤的位置。 颈部肿块是常见的发现。

通过喉镜检查，手术内窥镜检查和影像学检查诊断口咽癌并明确分期。

如果可能，可以采用经口激光显微外科手术或经口机器人手术替代开放手术治疗口咽癌。

放射治疗，有时联合化疗，可以用作初始治疗或术后补充治疗。