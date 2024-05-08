胰岛素 水平

有时需检测C-肽或前胰岛素水平

超声内镜

出现症状时需检测空腹血糖水平。如果症状期间出现低血糖（葡萄糖 < 55 mg/dL [3.0 mmol/L]）或无症状（葡萄糖< 40 mg/dL [2.2 mmol/L] ），应对该标本进一步检测胰岛素水平。高胰岛素血症 > 6 μU/mL（42 pmol/L），提示为胰岛素介导的低血糖，血清胰岛素与血葡萄糖之比> 0.3 (mcU/mL）/（mg/dL）（采用SI单位则为38.2 [pmol/L]/[mmol/L]）。

胰岛素以胰岛素前体的形式分泌，后者由C肽连接的 alpha链和beta链组成。因为药用胰岛素仅含有 beta 链，所以可通过检测C肽和前胰岛素来检测人为注入外源性胰岛素水平。胰岛素瘤患者C肽浓度 ≥ 0.6 ng/mL (0.2 nmol/L)，前胰岛素水平 ≥5 pmol/L。人为注射 胰岛素者，C肽及前胰岛素水平正常或偏低。

因为大多数患者在接受检查时没有症状（即无低血糖），所以需要收治入院，并在空腹48～72小时后行血糖水平检测以进行胰岛素瘤的诊断。几乎所有（98％）的胰岛素瘤患者在禁食48小时后出现临床症状，70%至80%的患者在禁食24小时后出现临床症状 (1)。Whipple三联征可确定低血糖病因

症状发生在禁食期间。

症状在低血糖时产生。

摄入碳水化合物可缓解症状。

当患者出现低血糖症状时，需测定激素水平。

如果延长禁食时间后仍未出现Whipple三联征，或禁食一夜后空腹葡萄糖 > 50 mg/dL（ > 2.8 mmol/L），可进行C肽抑制试验。在胰岛素滴注（0.1 U/kg/h）期间，胰岛素瘤患者不能将C肽降至正常水平 (≤1.2 ng/mL [≤ 0.40 nmol/L]）。

超声内镜诊断胰岛素瘤的敏感度 > 90%，并有助于肿瘤定位。正电子发射断层扫描（PET）也可以使用。

CT对胰岛素瘤的诊断帮助不大，通常也不需要行动脉造影或选择性门静脉和脾静脉置管。