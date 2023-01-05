通常有四个甲状旁腺。顾名思义，它们位于颈部甲状腺附近，尽管数量以及位置变化很大。这些豌豆大小的腺体在维持身体的钙水平方面起着至关重要的作用。（参见高钙血症 和 低钙血症。）

甲状旁腺细胞制造、储存和分泌一种称为甲状旁腺激素 (PTH) 的多肽激素。PTH 有几个作用，但也许最重要的是

增加血清钙

甲状旁腺细胞在感知血钙浓度的下降后，在血清钙浓度下降的几分钟内将预先形成的甲状旁腺激素释放到循环中。

PTH 通过以下方式急剧增加血清钙

增加肾脏和肠道对钙的吸收

通过刺激骨吸收从骨中快速动员钙和磷酸盐

肾脏中钙的排泄一般和钠的排泄相平行，并接受在近曲小管中控制钠转运的那些因子的调节。但是，PTH增加远曲小管中钙的重吸收，这一作用与肾的排钠机制无关。

PTH也

减少肾对磷的重吸收，使肾排磷量增加。

通过这一机制，PTH使血浆磷酸盐下降，因为它提高了钙的含量，从而防止身体组织中 磷酸钙 的沉淀

PTH也通过促使维生素D 转化为活性最高的钙三醇（1，25-二羟基胆钙化醇）来增加血清钙。此类型的维生素D可提高肠道对饮食中钙吸收的百分比。 尽管钙吸收增加，但长期增加的 PTH 分泌通常会导致净骨吸收，因为成骨细胞功能受到抑制并促进破骨细胞活性。 对于骨骼生长和重建，PTH和维生素D都是重要的调节因子（参见 于维生素D缺乏与依赖）。

PTH 被肝脏迅速从循环中清除，肝脏将完整的肽切割成氨基和羧基末端片段。 然后这些碎片被肾脏排出体外。 这些片段的放射免疫测定是可用于诊断原发性甲状旁腺功能亢进和监测继发于肾脏疾病的甲状旁腺功能亢进的首选测试，但由于 PTH 分解率随钙水平而变化，并且晚期慢性肾病可减少肾脏排泄，因此现在使用的是第二代检测完整甲状旁腺激素分子的方法。PTH 增加尿循环 腺苷 单磷酸盐 (cAMP)。 测量肾源性 cAMP 排泄以诊断假性甲状旁腺功能减退症。