维生素D缺乏症和依赖

维生素D有两种主要形式：

维生素D2 (麦角钙化醇)

和维生素D3（胆骨化醇）：以天然形式存在或者以低剂量作为补充剂应用。

维生素D3可以通过阳光直射（紫外线B辐射）在皮肤中合成，或者直接从食物中获取（主要从鱼肝油和海水鱼中） (见表维生素的来源、功能和作用）。在一些国家，牛奶和其他食品都含有维生素D。人乳中维生素D含量低，平均仅为强化牛奶的10％。

因为皮肤合成能力下降，维生素D水平会随年龄增长而减少。使用防晒霜和深色的皮肤色素沉着也会减少皮肤合成的维生素D。

维生素D是一种类激素，其在体内的多个活性代谢产物发挥着激素样的作用。维生素D在肝脏中被代谢为25-羟基维生素D（钙二醇、钙二醇、25-羟基胆钙化醇或25-羟基维生素D），再由肾脏转化成1,25二羟基维生素D（1,25-二羟胆钙化醇、骨化三醇或活性维生素D激素）。25-羟基维生素D作为主要的循环形式，有着部分代谢活性，而1,25（OH）2D的代谢活性最强。维生素D向1,25（OH）2D的转化受自身浓度、甲状旁腺素（PTH）及血清钙、磷酸盐浓度水平的调节。

维生素D作用于许多器官系统（见表维生素D及其代谢物），但主要是促进钙和磷在小肠的吸收、促进正常骨骼形成及钙化。

维生素D和相关的类似物可被用于治疗牛皮癣、甲状旁腺功能减退和肾性骨发育不全。维生素D在预防白血病、乳腺癌、前列腺癌和结肠癌方面的效用还没有得到证实。在治疗其他非骨骼性疾病( ) 或预防老年人跌倒方面的疗效都不甚明了 (1–3)。补充维生素 D 不能有效治疗或预防抑郁症或心血管疾病（4、5)。一些证据表明，服用推荐的每日维生素D和钙的组合摄入量可降低骨折（6, 7) 和跌倒 (8)的风险，但主要针对维生素D缺乏的患者。由于跌倒的原因很多，其他研究没有发现仅单补充维生素 D 就能减少老年人的跌倒（9)。

(参见 维生素概述s。)