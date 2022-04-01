周围内分泌器官的功能在不同程度上受垂体激素控制。一些功能（例如， 由胰腺分泌胰岛素，主要由血糖水平控制）受到最小程度的控制或与垂体控制无关（例如， 由甲状旁腺分泌甲状旁腺激素，主要是对血钙水平的反应），而许多功能（例如，甲状腺或性腺激素的分泌）在很大程度上受到控制。而垂体激素的分泌受下丘脑控制。

下丘脑和垂体的相互作用（称为下丘脑-垂体轴）构成一个负反馈控制系统。下丘脑从中枢神经系统的所有其他部位接受信息，经整合后输出至垂体。垂体据此释放各种激素，刺激全身各内分泌腺。下丘脑感知血循环中由这些内分泌腺产生的激素的浓度变化后，增加或减少对于垂体的刺激，以维持机体內的平衡。

下丘脑调节腺垂体和神经垂体的方式不同。下丘脑合成的神经激素通过特殊的门脉系统到达腺垂体，调节6种主要肽类激素的合成和释放（见图垂体及其靶器官）。这些腺垂体激素调节周围内分泌腺（甲状腺、肾上腺和性腺）以及生长和泌乳。下丘脑和腺垂体之间没有直接的神经联系。

而神经垂体中有来自胞体位于下丘脑的神经细胞的轴突。这些轴突储存下丘脑合成的2种肽类激素：后叶加压素（抗利尿激素）和缩宫素，后者作用于周围组织，调节水平衡、泌乳和子宫收缩。

下丘脑和垂体分泌的所有激素都以脉冲方式释放；释放期和静止期相间隔。 一些激素（如促肾上腺皮质激素ACTH、生长激素、催乳素）有明确的昼夜节律；另一些（如月经期的黄体生成素和卵泡刺激素）在昼夜节律外还有按月计算的节律。