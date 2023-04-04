巨人症和肢端肥大症是生长激素分泌过多造成的综合征，几乎全部由垂体腺瘤引起；发生于骨骺融合前表现为巨人症，骨骺融合后表现为肢端肥大症，端肥大症，后者在面部和其他部位有非常突出的特征。 诊断依据临床，通过颅骨和手部 X 光检查，以及通过测量生长激素和胰岛素样生长因子 1 的水平。 治疗方法为切除或毁坏致病的腺瘤，有时还有其他治疗方式。

生长激素（GH）刺激机体生长并调节代谢。生长激素释放激素（GHRH）是生长激素合成和释放的主要刺激因子，生长抑素是生长激素合成和释放的主要抑制因子。GH控制胰岛素样生长因子1（IGF-1，也称为生长调节素-C）的合成，后者主要控制生长。 尽管 IGF-1 由许多局部组织产生，但肝脏是循环 IGF-1 的主要来源。 GH的代谢作用是双相的。GH最初发挥胰岛素样作用，增加肌肉和脂肪组织对葡萄糖的摄取，促进肝脏和肌肉对氨基酸的摄取和蛋白质合成，抑制脂肪组织的脂解作用。几个小时后，出现更深刻的抗胰岛素样代谢作用。包括抑制葡萄糖的摄取和利用，导致血糖和脂解增加，从而增加血浆游离脂肪酸。

分泌 GH 的肿瘤主要是散发性的，但 X 染色体遗传异常（X 连锁巨人症）、垂体肿瘤转化基因（PTTG)的过度表达，芳烃受体相互作用蛋白 (AIP) 突变已被发现。许多分泌GH的腺瘤含有一种变异的Gs蛋白，是腺苷酸环化酶的兴奋性调节因子。有这种Gs蛋白的细胞甚至在没有生长激素释放激素（GHRH）时也会分泌GH。少数病例有异位分泌GHRH的肿瘤，特别是胰腺和肺部的肿瘤，前文已有述及。

巨人症和肢端肥大症的症状和体征 垂体性巨人症 巨人症 图片 BETTINA CIRONE/SCIENCE PHOTO LIBRARY 如果GH分泌过多开始于儿童期骨骺融合前，可造成这种少见的病例。骨骼生长速度和最终身高都增加，但骨骼很少有畸形。然而，患者可有软组织肿胀，周围神经增大。 青春期延迟或促性腺激素低下性性腺功能减退也很常见，结果是患者出现类无睾体型 （即，身材高大修长，四肢修长）。 肢端肥大症 GH分泌过多开始于20～40岁之间，骨骺已融合。早期的临床表现为面容粗陋，手足软组织肿胀。外貌发生变化，指环、手套和鞋均需换成较大型号。患者的照片对于了解疾病进程非常重要。 肢端肥大症的表现 肢端肥大症 这张照片显示了一名患者的额部隆起、前突、鼻骨肥大和皮肤增厚。 © Springer Science+Business Media 肢端肥大症（面部变化） 左图显示一名64岁女性由于垂体腺瘤而出现肢端肥大症。右图显示11年前的同一位患者。注意脸部特征与左图相比的变化。 By permission of the publisher.摘自 Newman C.In Atlas of Clinical Endocrinology: Neuroendocrinology and Pituitary Disease.Edited by SG Korenman (series editor) and ME Molitch.Philadelphia, Current Medicine, 2000. 肢端肥大症（正面和侧面的面部变化） 肢端肥大症患者的正面和侧面图像。粗大的面部特征很明显，包括下颌突出、颧突和眶上脊突出。 By permission of the publisher.摘自Conrad C, Pro B, Prabhu S, et al.In Atlas of Cancer.Edited by M Markman and MR Gilbert.Philadelphia, Current Medicine, 2002. 肢端肥大症（手部发现） 这张照片显示了正常手（左侧）与肢端肥大症患者的大手（右侧）的对比。 BIOPHOTO ASSOCIATES/SCIENCE PHOTO LIBRARY 肢端肥大症 这张照片显示了一名患者的额部隆起、前突、鼻骨肥大和皮肤增厚。 © Springer Science+Business Media 肢端肥大症（面部变化） 左图显示一名64岁女性由于垂体腺瘤而出现肢端肥大症。右图显示11年前的同一位患者。注意脸部特征与左图相比的变化。 By permission of the publisher.摘自 Newman C.In Atlas of Clinical Endocrinology: Neuroendocrinology and Pituitary Disease.Edited by SG Korenman (series editor) and ME Molitch.Philadelphia, Current Medicine, 2000. 肢端肥大症（正面和侧面的面部变化） 肢端肥大症患者的正面和侧面图像。粗大的面部特征很明显，包括下颌突出、颧突和眶上脊突出。 By permission of the publisher.摘自Conrad C, Pro B, Prabhu S, et al.In Atlas of Cancer.Edited by M Markman and MR Gilbert.Philadelphia, Current Medicine, 2002. 肢端肥大症（手部发现） 这张照片显示了正常手（左侧）与肢端肥大症患者的大手（右侧）的对比。 BIOPHOTO ASSOCIATES/SCIENCE PHOTO LIBRARY 成年肢端肥大症患者的体毛增多变粗，皮肤增厚色泽变深。皮脂腺和汗腺体积增大分泌增多，患者常诉汗多体臭。下颚骨过度生长导致下颌前突（凸颚）及牙齿咬合不正。喉软骨增生致嗓音低沉嘶哑。舌增大起皱纹。病程长者因肋骨过度生长而形成桶状胸。GH分泌过多在早期即可引起关节软骨增生，并可有坏死和侵蚀。关节症状常见，可发生变性关节炎和跛行。 周围神经病变很常见，因为神经受到邻近的纤维化组织和神经内纤维化增生的压迫。头痛也很常见，由垂体瘤引起。如肿瘤向鞍上扩展压迫视交叉，可出现双颞侧偏盲。 心、肝、肾、脾、甲状腺、甲状旁腺、以及胰腺均较正常为大;甲状腺肿大可为全身性或多结节性。 约1/3患者有心脏病（如冠心病、心肌肥大、瓣膜功能不全，有时可为心肌病），因心脏病而死亡的危险增加一倍。多达1/3的患者有高血压。 打鼾是一种常见的症状， 阻塞性睡眠呼吸暂停 发生在 40% 至 50% 的患者中。 结肠息肉是生长激素过量的结果。罹患癌症的危险，特别是胃肠道，增加2～3倍。GH增加肾小管对磷的重吸收，可造成轻度高磷血症。 近1/2的肢端肥大症和巨人症患者有糖耐量受损，但临床显性糖尿病仅见于约10%患者。 有些女性肢端肥大症患者 可出现溢乳，常同时伴有高催乳素血症。但泌乳也可发生于单一的GH分泌过多，因为GH本身就有刺激泌乳的作用。GH瘤患者常伴有促性腺激素分泌减少。约1/3男性肢端肥大症患者有勃起障碍，几乎所有女性患者有月经不调或闭经。

巨人症和肢端肥大症的诊断 CT或MRI

胰岛素样生长因子1（IGF-1）的水平

通常生长激素水平 根据临床特点即可作出诊断。蝶鞍 MRI 是诊断垂体腺瘤的首选影像学检查。CT，MRI或头颅X线片可显示骨皮质增厚，额窦增大，蝶鞍扩大并受侵蚀。手部X线片可见指骨末端呈丛毛状，软组织增厚。 对于可疑肢端肥大症患者，应测定血清胰岛素样生长因子1（IGF-1）；IGF-1水平通常显著升高（3~10倍）；由于IGF-1水平并不像GH水平那样波动，因此它们是评估GH分泌亢进的最简单方法。IGF-1也可用于观察疗效。 血浆GH浓度显著增高。血样应在早餐前采集（基础状态）；正常人的GH基础值较低或不能检测到。 GH的短暂升高是正常现象，由于GH的脉动分泌，应与病理性的分泌过多相区别。 糖负荷后GH分泌受抑制的程度仍然是诊断标准之一，凡血GH增高者应测定该指标；但其结果受测定方法的影响，而且对正常抑制的切点也有不同意见。正常人在口服75g葡萄糖后120分钟内GH应降至<1ng/mL[<1 mcg/L]（常用的截断值为<0.4ng/mL [< 0.4mcg/L]）。多数肢端肥大症患者的水平偏高。 在某些情况下，基础血浆 GH 水平也用于监测对治疗的反应。 应进行an部CT或MRI检查以寻找肿瘤。如未发现肿瘤，垂体GH分泌过多的原因可能是中枢神经系统以外的肿瘤分泌过量的异位GHRH。血浆GHRH增高可证实此诊断。搜寻产生异位GHRH的肿瘤时，可首先检查肺部和胰腺。 确诊时需要筛查的并发症包括糖尿病，心脏疾病和胃肠道肿瘤。应完善空腹血糖水平，糖化血红蛋白（HbA1C），口服葡萄糖耐量试验以筛查糖尿病。行心电图、超声心动图以筛查心脏疾病。结肠镜检查用于检测结肠息肉和癌症。后续检查取决于初步检查的结果以及患者对治疗的反应。

巨人症和肢端肥大症的治疗 手术或放疗

使用药物抑制GH的分泌或活性。 手术治疗 通过手术选择性切除垂体瘤被认为是大多数患者的一线治疗。存在妨碍手术安全切除的合并症患者和无法切除肿瘤的患者可以接受初级药物治疗。手术切除后的缓解率取决于垂体腺瘤的大小和浸润程度以及神经外科医生的经验。 若手术后IGF-1水平恢复正常，葡萄糖负荷后GH水平能被抑制，则可认为肿瘤已被治愈。如果上述1项或2项检查未达标，通常需要进一步的治疗。如GH分泌过多未得到较好控制，患者可出现高血压，心力衰竭，死亡率将随之增加。肢端肥大症死亡率的预测因素包括高血压、年龄、放疗的使用和垂体功能减退，尤其是促肾上腺皮质激素缺乏症。将 IGF-I 和 GH 水平降低到正常范围似乎可以将死亡率降低到正常范围。 药物疗法 一般说来，如果患者对手术有禁忌，或这手术或放疗无效，或放疗后效果尚未出现之时，均为药物治疗的指征。可用于治疗肢端肥大症的药物包括靶向肿瘤分泌 GH 的药物和在 GH 受体水平阻断 GH 的药物。 生长抑素受体配体是治疗的中流砥柱，因为它们主要通过与生长抑素亚型受体 2 (SSTR-2) 的相互作用来减少垂体肿瘤的 GH 分泌。此类药物包括奥曲肽和兰瑞肽，它们对 SSTR-2 具有高亲和力，有短效（奥曲肽）和长效（奥曲肽 LAR 和兰瑞肽）制剂。Pasireotide 是一种对 SSTR-1、2、3 和 5 具有亲和力的生长抑素受体配体，也有短效和长效制剂可用。所有生长抑素受体配体也可能导致肿瘤缩小。 奥曲肽开始时每月肌肉注射 20 毫克，在第三次注射后滴定至有效剂量。 有效剂量范围为每月 10~ 40 mg。 兰瑞肽的剂量为每月 60 至 120 毫克，对于疾病控制良好的患者可以延长剂量（每 6 至 8 周 120 毫克）。如果奥曲肽或兰瑞肽不能使 IGF-I 水平成功恢复正常，通常会考虑使用帕瑞肽。奥曲肽也有口服制剂，每天两次。 多巴胺 激动剂卡麦角林，已单独使用或与生长抑素受体配体联合使用，通过抑制垂体的 GH 分泌起作用。卡麦角林通常用于轻度疾病，并具有作为口服药物的优势。 培维索孟是 GH 受体拮抗剂，每天皮下注射，可降低 IGF-I 水平和症状，但不会降低 GH 水平或作用于垂体瘤的效果。培维索孟在医生监督下以 40 毫克的负荷剂量皮下注射，随后每天一次皮下注射 10 毫克的维持剂量，每 4 至 6 周以 5 毫克的增量滴定，具体取决于 IGF-I 水平。 放疗 放射治疗可用于任何治疗步骤，但通常仅在无法进行手术时用作主要治疗。放射治疗肢端肥大症患者的时间因机构而异。立体定向放射治疗，剂量为约5000cGy，但GH水平可能需数年才能降至正常。质子加速器（重粒子照射）可递送较大辐射剂量至垂体（相当于10,000cGy）；该法可能引起脑神经和下丘脑损伤，且只有少数医疗中心有此设备。 垂体功能减退 通常在辐照后数年发sheng。由于放射损害有累积性，在常规的gamma射线放疗后不应再用质子线照射。 对于有进行性鞍外浸润，及常见的肿块无法完全切除的垂体瘤患者，可用手术结合照射的方法治疗。