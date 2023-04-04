垂体功能全面减退是指因腺垂体功能部分或全部丧失引起的内分泌功能低下。临床特征取决于所缺乏的激素种类。诊断通过影像检查及测定垂体激素的基础和激发后水平。治疗取决于病因，但通常为切除肿瘤和补充激素。
有关垂体结构和功能以及下丘脑和垂体间关系见内分泌系统概述。
垂体功能减退分为
原发性：由垂体病变引起
继发性：由下丘脑病变引起
原发性和继发垂体功能减退的不同原因在列表垂体机能减退症的病因中。
垂体功能减退的病因
病因
示例
主要影响垂体的疾病（原发性垂体功能减退）
垂体肿瘤
腺瘤
颅咽管瘤
垂体自身免疫性功能障碍
淋巴细胞性垂体炎
医源性
药物（例如，CTLA-4 和 PD-1/PDL-1 抑制剂等免疫检查点抑制剂引起的垂体炎）
辐射
手术切除
特发孤立性或多发性垂体激素缺乏
—
垂体梗死或缺血性坏死
出血性梗死（垂体卒中）
休克、特别是发生于产后（Sheehan综合征），或 糖尿病患者 、或镰状细胞性贫血患者
血管栓塞或动脉瘤，特别是发生在颈内动脉
浸润性疾病
炎症
脑膜炎（结核，其他细菌，霉菌，虐疾）
垂体脓肿
主要影响下丘脑的疾病（继发性垂体功能减退）
下丘脑肿瘤
颅咽管瘤
室管膜瘤
脑膜瘤
转移瘤
松果体瘤
医源性
垂体柄手术时切断
炎症
下丘脑神经激素缺乏
单一性
多发性
外伤
有时伴颅骨基底部骨折
CTLA-4 = cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4; PD-1 = programmed cell death protein 1 ; PDL-1 = programmed cell death ligand 1.
垂体功能全面减退的症状和体征
症状和体征与病因以及不足或缺失的垂体激素的种类有关。起病常隐袭，患者可不自知；偶尔可突然发病或有明显的症状体征。
最常见的起病过程为首先出现生长激素（GH），然后是促性腺激素减少，最后是促甲状腺素（TSH）和促肾上腺皮质激素（ACTH）。血管加压素缺乏（导致中枢性尿崩症）在原发性垂体疾病中很少见，但在垂体柄和下丘脑病变中常见。如所有腺垂体激素均分泌不足（全垂体功能减退）则所有靶腺功能均减退。
儿童期缺乏黄体生成素（LH）和卵泡刺激素（FSH）可致青春期延迟。尚未到绝经期的妇女发生闭经、性欲减退、第二性征退化与不育。男性出现勃起障碍、睾丸萎缩、性欲减退、第二性征退化、精子生成减少与不育。
生长激素缺乏可能导致能量下降、身体成分异常和血脂异常，但成人通常无症状且临床无法检测到。儿童 生长激素缺乏详见他处。
TSH缺乏导致 甲减，表现为颜面浮肿，声嘶，心动过缓，怕冷等。
ACTH缺乏造成 肾上腺功能减退，患者易疲劳、血压低、对应激和感染耐受力差。ACTH缺乏不会导致原发性肾上腺皮质功能减退的色素沉着的特征。ACTH缺乏不会如原发性肾上腺功能不全那样导致低钠血症或高钾血症，因为肾素-血管紧张素-醛固酮通路仍然是完整的。
下丘脑病变除引起垂体功能减退外，还影响控制食欲的中枢，产生类似于神经性厌食的综合征。
Sheehan综合征影响产后妇女，病因为围产期中低血容量性休克导致的垂体坏死。临床表现有产后无乳，疲乏及阴、腋毛脱落。
垂体卒中为垂体出血性梗死引起的一组症状，可发生于正常垂体，更多见于垂体肿瘤。急性期症状包括剧烈头痛、颈项僵硬、发热、视野缺损、以及眼球运动麻痹。卒中导致的水肿可压迫下丘脑，引起嗜睡或昏迷。水肿可压迫下丘脑，引起嗜睡或昏迷。各种不同程度的垂体功能减退可突然发生，由于缺乏ACTH和皮质醇，患者可有循环衰竭表现。脑脊液常为血性，MRI证实有出血。
垂体功能全面减退的诊断
MRI或CT
垂体激素水平：TSH，催乳素，LH，FSH，
目标器官激素水平：游离甲状腺素（T4）, 睾酮 （男性）或 雌二醇 （女性），以及 皮质醇 水平和垂体-肾上腺轴的刺激试验
有时需行其他激发试验
临床表现通常无特异性，但在给患者终生激素替代治疗前，诊断必须完全确定。垂体功能障碍必须和下列疾病进行鉴别，如神经性厌食、慢性肝病、肌强直性萎缩、多发性内分泌腺自身免疫性疾病，以及其他内分泌腺疾病（见表广泛性垂体机能减退与其他疾病的鉴别）。当一个以上内分泌腺的功能同时减退时，临床表现可能特别混淆不清。此时应当找出垂体解剖结构异常和激素分泌不足的证据。
影像检查
患者应进行高分辨率CT或MRI检查，并根据需要使用造影剂（以排除解剖结构异常如垂体腺瘤）。正电子发射断层扫描（PET）用于研究，仅有少数医疗中心偶尔进行。如无现代神经放射学诊断设备，简单易行的蝶鞍X线锥形侧位片可鉴别直径10mm以上的垂体大腺瘤。脑血管造影仅在其他影像检查提示蝶鞍周围有血管异常或动脉瘤时才有指征。
实验室检查
首先应检查TSH和ACTH，因二者的缺乏可导致患者死亡。有关其余激素缺乏情况的检查在下文中讨论。很少进行垂体功能的动态或刺激性测试，除非用短 ACTH刺激测试评估肾上腺功能不全，以及用于诊断 GH缺乏症外。许多测试中使用的药物不可获得或供应有限，包括促甲状腺激素释放激素、生长激素释放激素、 促肾上腺皮质激素-释放激素和促性腺激素释放激素。由于禁忌症、密切监督的要求以及其他药物的有利替代，用于检查肾上腺和GH 缺乏症的胰岛素耐量试验已较少使用。此处包含过去曾使用的检测方法以供参考。
应测定游离甲状腺素T4和TSH。相对于低水平的循环T4，TSH 通常不适当地jiang低或正常。 中枢性甲状腺功能减退症最常见的表现是 TSH 水平正常，游离 T4 低。 如TSH增高而游离T4低则提示原发性甲状腺病变。
合成的促甲状腺激素释放激素（TRH）200～500 mcg在15～30秒内静脉注射，有助于鉴别下丘脑或垂体病变，虽然该试验不常使用。具体方法为在注射TRH后0、20和60分钟测定血浆TSH。如果垂体功能完好，TSH应上升达>5mIU/L，峰值出现于注射后30分钟；如上升延迟，提示为下丘脑病变。在下丘脑疾病的患者中，血清TSH水平的上升可能会延迟，但在有些原发性垂体病变中也可出现上升迟延。
血清 ACTH 水平对 ACTH 缺乏症的诊断没有帮助。单独的血清皮质醇水平不能全面反映ACTH - 肾上腺轴的功能，尽管早晨血清皮质醇水平较低（ 上午7:30~9:00 <3.5mcg/dL [96.6 nmol/L]）几乎能确诊肾上腺皮质功能减退症。除非用多克隆放射免疫测定法获得的清晨水平>18 mcg/dL [500 nmol/L]，或者用单抗或LC-MS/MS检测的清晨水平>15mcg/dL (415 nmol/L)排除肾上腺功能不全，否则应进行其中一项刺激性试验。
对于皮质醇缺乏症患者，小剂量快速法ACTH兴奋试验比胰岛素耐量试验更安全，更简便。在短期ACTH刺激试验中，给予合成ACTH 250 mcg IV或IM（标准剂量试验）或1 mcg IV（低剂量试验），并在给药前、给药后30分钟和60分钟立即测量血皮质醇水平。皮质醇应显着上升；的一个峰值 < 使用多克隆测定时为 18 mcg/dL (500 nmol/L) 或使用单克隆抗体测定时 < 15 mcg/dL (414 nmol/L) 或 LC-MS/MS 为异常。不过，短期ACTH兴奋试验异常，只有当二次皮质醇缺乏发作至少2～4周后，在此之前，肾上腺并未萎缩，保持响应外源性ACTH。
胰岛素耐量试验被认为是评估促肾上腺皮质激素（生长激素）储备最准确的方法，但是，因为其要求，它可能是最适合于短时促肾上腺皮质激素（ACTH）试验（如果需要确认）中皮质醇没有显著升高的患者，或对2到4周可能有垂体损伤而必须做测试的患者。具体方法为普通胰岛素0.1单位/公斤体重于15～30秒内静脉注射，在基线（胰岛素注射前）及注射后20、30、45、60、90分钟取血测定GH，皮质醇和血糖。如果血糖降至<40 mg/dL（<2.22 mmol/L）或出现低血糖症状，皮质醇应上升>7mcg/dL(> 193 nmol/L) 或>18mcg/dL(> 500nmol/L)。（注意：本试验对已经确诊的重度全垂体功能减退或糖尿病患者及老年人有危险，禁用于有冠心病或癫痫者。测试期间应有医疗从业者在场.通常，仅发生短暂的汗液排泌，心动过速和精神紧张。如果患者主诉心悸、意识丧失或癫痫发作，应立即停止测试并 应治疗推测的低血糖 通过静脉注射葡萄糖。
无论是短期的ACTH刺激试验，或是单用胰岛素耐量试验都无法鉴别原发性（Addison病）和继发性（垂体前叶功能低下）肾上腺皮质功能减退。进行鉴别并评估下丘脑-垂体-肾上腺轴功能的检测，见于 Addison病。
促肾上腺皮质激素释放激素（CRH）试验可用来鉴别继发性肾上腺皮质功能减退的病因是下丘脑还是垂体，但临床上很少使用。本试验较少使用，方法为CRH 1 mcg/kg静脉快速注射。注射前15分钟、基线时、注射后15、30、60、90、120分钟取血测定ACTH和皮质醇。副作用包括一过性潮红、口中金属味及轻微而短暂的低血压。此测试的应用受到 CRH 检测成本和可及性的限制。短 ACTH 刺激测试的易用性在很大程度上取代了该测试。
催乳激素水平需要日常测量。当存在一个大的垂体瘤，即使它不产生催乳素，其水平经常升至正常的5倍值。肿瘤压缩垂体柄，防止多巴胺（抑制脑垂体催乳激素的生成和释放）达到垂体。高泌乳素血症患者经常有低性腺促素症和继发性性腺功能减退。
正常情况下，不使用外源性雌激素的绝经后妇女血中促性腺激素水平增高（>30mIU/mL [> 30 IU/L]），对她们来说，测定LH和FSH的基础水平对诊断垂体功能减退帮助最大。在绝经前女性中，在评估垂体功能方面，月经史优于促性腺激素的测量。虽然其他全垂体功能减退患者的促性腺激素水平较低，但与正常范围仍有重叠。静脉注射100mcg合成的促性腺激素释放激素（GnRH）后，LH和FSH水平都应升高，LH峰值出现于约30分钟后，FSH峰值出现于40分钟后 ，但 LH 和 FSH 响应 GnRH 的正常增加有所不同。但是，下丘脑-垂体功能障碍患者对GnRH的反应可正常，降低或缺如。因此，用外源性GnRH进行激发试验对于区分原发性下丘脑病变和原发性垂体病变没有帮助。性腺轴的动态测试很少适用于成人，并且很少有助于区分青少年的性腺轴缺陷和青春期延迟。GnRH 也没有广泛商业化。
对于成年人没有必要检查是否缺乏GH，除非打算用GH治疗（例如，垂体功能减退患者在其他激素都得到足量补充后，仍有无法解释的精力减退、生活质量下降，，而其他激素已被完全替代），否则不建议对成人GH缺乏症进行筛查。 如果有2种或2种以上其他垂体激素分泌不足，则GH也可能缺乏 但在接受垂体肿块治疗的患者中可能单独存在。 在 ≥ 3个其他垂体缺陷和低血清胰岛素样生长因子 1 (IGF-1) 水平的患者中，GH 缺乏是几乎可以肯定的。因为GH水平在一天中随时间而变化，也可受其他因素影响而波动，因而很难对之进行解释，一般IGF-1来反映GH的水平；IGF-1水平低下提示GH缺乏，但水平正常并不能将之排除。可能需要进行促使GH释放的激发试验。
垂体功能全面减退的治疗
激素替代
病因治疗（如肿瘤）
治疗方法为补充功能低下的靶腺所分泌的激素，在本篇及本手册的有关章节中都有论述。
GH 缺乏症成人的治疗从低剂量开始，每日一次 GH（女性皮下注射 0.3 mg，男性 0.2 mg，老年患者 0.1 mg），并逐渐滴定至达到中等正常血清 IGF-I 水平。 治疗的好处包括提高能量和生活质量、改善血脂、减少心血管危险因素、增加身体肌肉质量和减少身体脂肪质量。 在接受 GH 治疗的全垂体功能减退症男性中，死亡率降低至与没有垂体功能减退症的年龄匹配个体的死亡率相当。在接受 GH 治疗的全垂体功能减退症女性中，死亡率下降但未达到正常水平。
垂体卒中时，如突然出现视野缺损或眼球运动麻痹，或因下丘脑受压使嗜眠发展至昏迷，应立即进行手术。虽然大剂量皮质类固醇及全身支持疗法可使少数患者转危为安，但通常应立即施行经蝶减压术。
在接受手术或放疗治疗垂体肿瘤的患者中，治疗后可能会丧失其他垂体激素功能。接受放射治疗的患者可能会在数年内缓慢丧失内分泌功能。因此，治疗结束后应经常检查患者的激素水平，宜在3及6个月后测定，以后每年一次，至少10年，最好持续15年。检查内容至少应包括甲状腺和肾上腺功能。患者也可由于视交叉纤维化而出现视力下降。蝶鞍影像和视野至少每2年检查1次，持续10年，尤其是有肿瘤组织残留的患者。