睑裂斑和翼状胬肉都是结膜受到长期光化学刺激后的良性增生物。这两种病变典型地位于邻近角膜3点和（或）9点部位。

（参见结膜和巩膜疾病的概述。）

结膜黄斑 图片 DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

睑裂斑是角膜附近球结膜内隆起的黄白色团块，不会长到角膜上。然而，如果由于炎症而升高，它可能会导致美容瑕疵或刺激，虽然很少需要，但很容易去除并且不会复发。

翼状胬肉 图片 Paul Whitten/SCIENCE PHOTO LIBRARY

一个 翼状胬肉 是球结膜的肉质三角形生长，仅发生在两只眼睛的 3 点和 9 点经络，通常不会同时发生。 翼状胬肉可穿越角膜生长，引起角膜变形，出现散光而改变眼球的屈光状态。症状包括视力下降和异物感。日晒、炎热和干燥气候下更多见。

为了减轻翼状胬肉引起的症状，可使用人工泪液，或与糖皮质类固醇滴眼液或药膏短期内合用。戴一顶帽子可以减缓翼状胬肉的生长，帽子可以保护眼睛免受紫外线 (UV) 阳光的伤害，并在眼镜和太阳镜中阻挡紫外线。出现明显生长、有美容需求、减少刺激感、改善或者保护视力时，常常需手术切除。丝裂霉素和 5-氟尿嘧啶 (5-FU) 等抗代谢药物已在术中和术后有效地用于降低复发率，但它们的并发症发生率很高，包括巩膜和角膜融化。翼状胬肉下方结膜下注射抗 VEGF（贝伐单抗）可能有助于预防进展并改善结果，当与翼状胬肉切除加移植物一起使用时，以及对于复发性翼状胬肉。预防复发的最佳方法是手术切除翼状胬肉，然后进行自体结膜移植。