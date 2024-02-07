泪小管炎是指泪小管的感染。
泪器系统的解剖
lei小管炎的病因
泪小管炎最常见的感染源是 Actinomyces israelii以色列放线菌, 一种具有细分枝细丝的革兰氏阳性杆菌，但是其他细菌，真菌（例如，, Candida albicans白色念珠菌）和病毒（例如单纯疱疹）也可造成泪小管的感染。泪小管炎一种越来越常见的原因是从泪小点移位进入到泪小管的保留泪小点塞（治疗眼睛干涩时插入）。
泪小管炎的症状和体征
症状和体征有流泪、分泌物、眼红（尤以鼻侧为重）和受累局部轻度疼痛。
lei小管炎的诊断
临床评估
诊断主要依靠症状和体征，压迫泪囊和泪小管区出现污浊分泌物，以及由于存于管内的坏死物质造成在泪道探通时有砂砾感。
泪小管炎能与泪囊炎进行鉴别。泪小管炎的泪小点和泪小管充血肿胀；泪囊炎的泪小点和泪小管正常，但在泪囊区或者其附近出现充血、肿胀、伴触痛的肿块。
治疗lei小管炎
支持治疗（如热敷）
抗生素治疗
手术去除凝固物或异物
泪小管炎的治疗为热敷、抗生素溶液冲洗泪小管 、祛除任何结石或异物（通常需要手术祛除，在办公室用局部麻醉剂进行） (1)。抗生素选择通常为经验性选择第一代头孢菌素或者耐青霉素酶的合成青霉素，但可以根据冲洗出的标本培养来指导选择。手术泪小管切开术通常可以治愈。
治疗参考文献
1.Freedman JR, Markert MS, Cohen AJ: Primary and secondary lacrimal canaliculitis: A review of literature.Surv Ophthalmol 56(4):336-347, 2011.doi: 10.1016/j.survophthal.2010.12.001
关键点
泪小管炎的常见原因是感染或泪点栓塞滞留。
患者常有流泪、分泌物、眼红（尤以鼻侧为重）和受累局部轻度疼痛。
检查可见压迫泪囊和泪小管区可见分泌物，泪道探通患者有砂砾感。
治疗包括支持措施，例如敷布和抗生素，但通常需要手术。