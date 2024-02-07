临床评估

诊断主要依靠症状和体征，压迫泪囊和泪小管区出现污浊分泌物，以及由于存于管内的坏死物质造成在泪道探通时有砂砾感。

泪小管炎能与泪囊炎进行鉴别。泪小管炎的泪小点和泪小管充血肿胀；泪囊炎的泪小点和泪小管正常，但在泪囊区或者其附近出现充血、肿胀、伴触痛的肿块。