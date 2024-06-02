Leber遗传性视神经病变典型病例的视力下降开始于15～35岁之间（年龄范围1～80岁）。通常单眼无痛性中心视力下降后数周至数月对侧眼开始出现视力下降。亦有报道双眼同时出现视力下降的。大部分病人视力丧失，恶化至低于20/200。眼底镜检查可观察到毛细血管扩张性微血管病、视盘周围神经纤维层水肿，荧光血管造影无血管渗漏现象。最终发生视神经萎缩。

Leber遗传性视神经病变的部分患者伴有心脏传导功能障碍。另一些患者可能伴有轻微神经系统异常，如姿势性震颤、踝关节反射消失、肌张力异常、强直状态或者多发性硬化样病变。