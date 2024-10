线粒体氧化磷酸化缺乏

1. Poincenot L, Pearson AL, Karanjia R .Demographics of a Large International Population of Patients Affected by Leber's Hereditary Optic Neuropathy. Ophthalmology .2020;127(5):679-688.doi:10.1016/j.ophtha.2019.11.014

2.Newman NJ, Yu-Wai-Man P, Carelli V, et al.Efficacy and Safety of Intravitreal Gene Therapy for Leber Hereditary Optic Neuropathy Treated within 6 Months of Disease Onset. Ophthalmology.2021;128(5):649-660.doi:10.1016/j.ophtha.2020.12.012