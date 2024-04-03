累及视网膜的恶性肿瘤

脉络膜黑色素瘤起源于脉络膜的黑色素细胞。脉络膜黑色素瘤是源于眼内的最常见的恶性肿瘤，白种人的发病率为1/2500。深肤色的人种较少见。发病年龄最多见于55～60岁 (1)。可以发生局部和远处的转移，有致命性。

症状一般在晚期出现，包括视力下降和 视网膜脱离 的相关表现。

脉络膜黑色素瘤 图片 © Springer Science+Business Media

诊断依据眼底镜检查，必要时包括超声波、CT、荧光血管造影和系列眼底照相可以辅助诊断。

小的肿瘤病灶可以通过激光、放疗或者有放射活性的植入物来治疗，并且可保存视力和眼球。很少情况下进行局部切除术。大的肿瘤病灶一般需要施行眼球摘除术。