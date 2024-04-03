在非增殖性视网膜病变之后发生增殖性视网膜病变，并且更加严重；并可能导致玻璃体出血和牵引性视网膜脱离。增殖性视网膜病变特征性表现为异常新的血管形成（新生血管化），新生血管位于视网膜的内（玻璃体）界面并可长入玻璃体腔引起玻璃体出血。新生血管常伴有视网膜前纤维组织，其随同玻璃体一起，能收缩并导致牵引性视网膜脱离。新生血管还可出现在眼球前段的虹膜组织，能长入虹膜周边部前房角内引起新生血管性青光眼。增殖性视网膜病变可造成严重视力下降。

非增殖性和增殖性视网膜病变均可发生临床显著的黄斑水肿，是糖尿病性视网膜病变视力丢失的最常见原因。