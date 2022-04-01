眼科检查的第一步是记录视力。许多患者没有尽全力汇报。提供足够的时间和鼓励患者往往能够获得更加准确的结果。视力检查应该在裸眼和佩戴患者自己眼镜两种条件下进行。如果患者没有眼镜，可以用小孔镜检查视力。如果没有小孔镜，可以在一张卡片上用18号针头戳一排小孔，孔的直径大小略有差异。患者可以通过获得最佳视力的小孔来检查。如果小孔镜可以矫正视力，则提示问题为屈光不正。小孔镜矫正是一种快速、有效的诊断屈光不正的方法，而屈光不正是视物模糊的最常见病因。但是通过小孔镜矫正的最佳视力通常只能达到20/30，而不是20/20。

每只眼测视力时对侧眼必须用一个实面的物体遮盖（而不是患者的手指，因为手指可能在检查时分开）。患者在6米（20英尺）远处看视力表。如果无法检测远视力，可以在眼前36厘米（14英寸）处用近视力表检查。视力检查结果用Snellen法记录。Snellen视力记录的20/40（6/12）表示正常人在12米（40英尺）处能够看到的最小视标患者只在6米处才能辨别。视力记录是患者能够正确读出一半的最小一行视标，尽管这时患者可能感到比较模糊或者需要猜测。如果患者不能读出6米（20英尺）远处Snellen视力表最大的视标，则改在3米（10英尺）距离处测量视力。如果即使在最近的距离都无法读出视力表上的视标，则检查者伸出不同数目的手指，并检查患者是否可以正确数指。如果无法数指，则检查患者是否可以判断手动。如果无法判断手动，则检查患眼是否可以感受到光线。

近视力检查要求患者在36厘米（14英寸）处阅读标准近视力表或者新闻报纸。>40岁需要借助矫正眼镜（阅读眼镜）的患者应该戴镜检查近视力。

屈光不正可以通过手持式眼底镜初步评估，检查者检查眼底时眼底镜的屈光度能够反映被检者的屈光状态；这个方法要求检查者必须佩戴矫正眼镜，但不能替代全面屈光检查。大多数情况下，屈光不正可以通过标准的综合屈光检查仪或者自动验光仪（一种能够检测患者眼部投射光和反射光差别的仪器）测量。这些仪器也可以测量散光（参见屈光不正概述）。