视网膜色素变性是一种缓慢进展、双眼发病的视网膜以及视网膜色素上皮的变性，系不同基因突变所致。症状包括夜盲和周边视力丧失。眼底镜检查可明确诊断，体征包括赤道部视网膜骨细胞样色素沉着、视网膜小动脉变窄、视盘蜡白、后囊下白内障和玻璃体细胞。视网膜电图检查可以帮助明确诊断。 维生素A棕榈酸酯、ω-3脂肪酸、叶黄素和玉米黄质可能有助于减缓视力下降的进展。

视网膜蛋白的异常基因编码可能是引起视网膜色素变性的原因；已经明确了几种基因。大多数病例是常染色体隐性遗传，也可以是常染体显性遗传，或是少见的性连锁遗传。 视网膜色素变性还可以是一些综合征的眼部表现（如Bassen-Kornzweig，Laurence-Moon）。这些综合征中有一个还会伴有先天性耳聋（Usher综合征）。

色素性视网膜炎的症状和体征 视网膜的视杆细胞受累引起夜视力差，不同年龄均可发病，有时儿童幼年即可有症状。夜视力可能最终完全丧失。周边部的环形暗点（视野检测可以发现），逐渐增宽，晚期病例中心视力也可受到累及。黄斑受累时视力下降明显并通常导致法定盲。 色素沉着过度 在中周部视网膜呈现骨细胞样是最显眼的眼底表现。其它表现包括： 视网膜小动脉变窄

黄斑囊样水肿

视盘可呈现蜡黄色外观

后囊下白内障

玻璃体细胞（少见）

近视

视网膜色素变性的诊断 眼底镜检查

视网膜电图检查 视网膜色素变性 图片 WESTERN OPHTHALMIC HOSPITAL/SCIENCE PHOTO LIBRARY 夜视力差或者有家族史的患者应怀疑此病。眼底镜检查可明确诊断，通常视网膜电图辅助诊断。需注意排除其它可能出现类似视网膜色素变性表现的视网膜病变，包括梅毒感染、风疹病毒感染、吩噻嗪或者氯喹毒性反应以及非眼部恶性肿瘤。 家庭成员应该接受检查和必要的检测以明确遗传模式。有家族遗传综合征的患者在要孩子前可进行遗传学咨询。