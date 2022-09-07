眼内炎是最常见由细菌感染造成的急性全葡萄膜炎。

大部分眼内炎是革兰氏阳性细菌引起的，如表皮葡萄球菌或金黄色葡萄球菌。革兰氏阴性微生物引起的眼内炎感染症状更重，预后更差。真菌和原虫感染引起的眼内炎罕见。大部分病例发生于眼内手术后或者穿孔性眼球外伤（外源性眼内炎）。全身手术或者牙科手术、静脉留置或者静脉用药后经血行到达眼部引起的感染（内源性眼内炎），少见。(参见葡萄膜炎概述。）

眼内炎 图片 © Springer Science+Business Media

眼内炎的预后与开始治疗的时间直接相关，因此眼内炎是急诊。极少情况下，未治疗的眼内炎可能导致炎症弥散至眼眶和中枢神经系统。

眼内炎通常会导致严重的眼部疼痛和视力下降。体征包括：

剧烈的结膜充血和前房及玻璃体内的眼内炎症

红光反射消失

眼睑水肿（偶尔）

眼内炎的诊断 临床评估

微生物检测（例如，革兰氏染色和内源性眼内炎抽吸液培养，血尿培养） 具有危险因素的患者，尤其是那些最近有眼内手术或者眼外伤的患者，需要高度怀疑眼内炎。常规进行前房和玻璃体抽吸液的革兰氏染色和细菌培养。怀疑内源性眼内炎的患者还需要行血和尿培养。