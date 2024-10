对症:软化大便,坐浴、止痛剂

血栓性外痔很少需要切除

内痔可予硬化剂注射、橡皮圈套扎或红外线光凝

(参见 the American Society of Colon and Rectal Surgeons’ [ASCRS] 2018 clinical practice guidelines for the management of hemorrhoids.)

对症治疗 所有的痔均需对症治疗。 包括软化粪便(如多库酯、车前子)、每次便后或需要时温水坐浴(可耐受温度的热水,坐浴10分钟)、局部涂敷含利多卡因的麻醉剂软膏、金缕梅软膏(作用机制不清)。可用NSAIDs治疗血栓性外痔引起的疼痛。

基于办公室的治疗程序 不经常做的是简单切除外痔血栓,这可能迅速缓解疼痛;在用1%利多卡因浸润后,切除痔疮血栓部分,用可吸收缝线缝合缺损。 I级和II级内痔患者以及某些III级内痔患者(见表内痔的分类)对症治疗效果欠佳的患者通常可以通过以下基于办公室的程序进行有效治疗(另请参阅ASCRS 2018 clinical practice guidelines)。 注射硬化疗法用含5%苯酚的植物油或其他硬化剂治疗内痔出血。止血可至少暂时停止。 如果痔较大、内痔脱垂、出血或传统治疗无效,可用橡皮圈套扎疗。内外混合痔,仅对内痔进行套扎。将一个直径为0.5 cm的弹性橡皮圈扩张,然后把痔核从橡皮圈中拉出,再把橡皮圈缩回扎紧痔,使其坏死脱落。一般情况下,—个痔每2周套扎1次,可能需要套扎3 ~ 6次。有时可一次性套扎多个痔,但这可能会引起更大的疼痛。外痔不应套扎。 红外线光凝疗法 适用于消融非脱垂性痔、出血性内痔、或套扎圈不能治愈的痔。

外科痔切除术 痔切除术 用于其他治疗方法无效的患者以及那些患有IV度内痔的人。术后疼痛、尿潴留和便秘较为常见。 吻合器吻合是治疗环形庤的另外一种方法,术后疼痛少,但与传统手术相比,复发率及并发生症发生率高。 如何进行痔疮取栓术 视频