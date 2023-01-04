痔是肛管痔静脉丛的静脉扩张。症状包括刺激征和出血。血栓性痔通常有痛感。诊断依靠视诊或肛门镜检查治疗包括对症治疗、橡胶圈套扎、注射硬化剂、红外线光凝，有时需外科手术。

（参见肛门直肠疾病评估。）

肛肠区血管压力增加导致痔疮。 这种压力可能来源于怀孕、经常提重物，或反复用力排便（如，由便秘导致）。可为外痔或内痔。在少数人中，直肠静脉曲张由门静脉压力增高造成，与痔疮不同。

外痔位于齿状线以下，表面覆以鳞状上皮。

痔疮（外用） 隐藏详情 这张照片显示了外痔肿胀和血栓。 DR LARPENT/G.R.E.H.G.E.P./SCIENCE PHOTO LIBRARY

内痔发生在齿状线以上，表面为直肠黏膜。典型的痔通常发生于右前方、右后方和左侧方。可发生于成人和儿童。

痔疮的症状和体征 痔通常无症状，或仅表现为突出。痔很少引起肛门瘙痒，除非有明显脱垂。 外痔可能发生栓塞，导致疼痛和紫色突出物。极少发生溃疡并导致少量出血。肛门区域的清洗可能比较困难。 内痔的特点是排便之后出血，常发现便纸上带血，有时便池内可见血液。内痔可造成不适，但疼痛轻于血栓性外痔。内痔有时可导致黏液溢出和排便不尽感。 若痔过度突出并缩窄阻碍血运，可发生绞窄性痔。偶在坏死和溃疡后出现痛感。

痔疮的诊断 肛门镜检查

有时需乙状结肠镜或结肠镜检查 大多数伴疼痛的痔、血栓性痔，无论是否合并溃疡，均可见于通肛门及直肠检查。 肛门镜检查在评估无痛或出血性痔疮时是必不可少的只有在排除更严重的疾病后（即通过乙状结肠镜检查或结肠镜检查），才能将直肠出血归因于痔疮。 内痔可以根据某些特定特征分级（见表 内痔的分类），可以帮助指导治疗。 表格 经验与提示

痔疮的治疗 对症：软化大便，坐浴、止痛剂

血栓性外痔很少需要切除

内痔可予硬化剂注射、橡皮圈套扎或红外线光凝 (参见 the American Society of Colon and Rectal Surgeons’ [ASCRS] 2018 clinical practice guidelines for the management of hemorrhoids.) 对症治疗 所有的痔均需对症治疗。 包括软化粪便（如多库酯、车前子）、每次便后或需要时温水坐浴（可耐受温度的热水，坐浴10分钟）、局部涂敷含利多卡因的麻醉剂软膏、金缕梅软膏（作用机制不清）。可用NSAIDs治疗血栓性外痔引起的疼痛。 基于办公室的治疗程序 不经常做的是简单切除外痔血栓，这可能迅速缓解疼痛；在用1%利多卡因浸润后，切除痔疮血栓部分，用可吸收缝线缝合缺损。 I级和II级内痔患者以及某些III级内痔患者（见表内痔的分类）对症治疗效果欠佳的患者通常可以通过以下基于办公室的程序进行有效治疗（另请参阅ASCRS 2018 clinical practice guidelines)。 注射硬化疗法用含5％苯酚的植物油或其他硬化剂治疗内痔出血。止血可至少暂时停止。 如果痔较大、内痔脱垂、出血或传统治疗无效，可用橡皮圈套扎疗。内外混合痔，仅对内痔进行套扎。将一个直径为0.5 cm的弹性橡皮圈扩张，然后把痔核从橡皮圈中拉出，再把橡皮圈缩回扎紧痔，使其坏死脱落。一般情况下，—个痔每2周套扎1次，可能需要套扎3 ～ 6次。有时可一次性套扎多个痔，但这可能会引起更大的疼痛。外痔不应套扎。 红外线光凝疗法 适用于消融非脱垂性痔、出血性内痔、或套扎圈不能治愈的痔。 外科痔切除术 痔切除术 用于其他治疗方法无效的患者以及那些患有IV度内痔的人。术后疼痛、尿潴留和便秘较为常见。 吻合器吻合是治疗环形庤的另外一种方法，术后疼痛少，但与传统手术相比，复发率及并发生症发生率高。 如何进行痔疮取栓术 视频 其他疗法 多普勒引导下痔动脉结扎术，即采用直肠超声探头确定缝合结扎血管具前景，但仍需进一步研究以评估总体疗效。 激光破坏、冷凝法和其他各种电破坏法的疗效尚未确明确。

关键点 外痔可能发生栓塞，疼痛明显但很少出血。

内痔经常出血但不经常疼痛。

大便软化剂、局部治疗，镇痛药通常足以治疗外痔。

出血内痔可能需要注射硬化剂、橡皮圈结扎，或红外线光凝。

手术是最后的手段。