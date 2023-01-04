肛门瘙痒（肛门瘙痒）

肛门周围皮肤易瘙痒，可由多种疾病导致 (见表 肛门瘙痒的原因)。也称为肛门瘙痒。 偶尔，这种刺激被病人误认为疼痛，因此需要排除其他原因导致的肛周疼痛（如，脓肿或肿瘤）。
肛门瘙痒症的病因
大多数肛门瘙痒具有以下特点：
特发性（大多数）
与卫生相关
清洁欠佳导致刺激性大便和汗水残留于肛门皮肤。清洁过度，常用卫生湿巾、强力肥皂，可致干燥、刺激，或偶尔致接触性过敏反应。较大外痔可致排便后清洗困难；较大内痔可致黏液或粪便污秽物流出，进而产生刺激。
其余病因少见，但与多因素相关(见表 肛门瘙痒的原因)。
对年幼患儿与老年患者，粪便和尿失禁易于出现局部刺激和继发性念珠菌感染。
任何所致皮肤瘙痒可致瘙痒-搔抓-瘙痒周期，而搔抓可加剧瘙痒。通常，皮肤被抓伤并引起继发感染，加剧瘙痒。同时，瘙痒和感染局部治疗后，可使皮肤致敏，造成进一步瘙痒。
肛门瘙痒的原因
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法
肛门直肠疾病
脓性分泌物
直肠疼痛（有时）和/或腹部疼痛（经常）
有时瘘口有流出物
有时腹泻
肛门镜检查、乙状结肠镜或结肠镜检查
痔疮（内痔或外痔）
合并内痔时表现为出血（便纸上或便池内少量血液）
合并外痔时表现为肛门疼痛性肿块
临床评估
常采用肛门镜或乙状结肠镜
感染
细菌感染（抓伤导致继发性感染）
炎症抓伤区域
临床评估
肛周皮疹
临床评估
有时检查皮肤碎屑
一般见于儿童
有时见于多名家庭成员
采用透明胶纸粘拭肛周皮肤，在显微镜下检查蛲虫卵(参见蛲虫诊断）
瘙痒剧烈，夜间为甚
身体其他部位也可能出现瘙痒
受感染的区域可能出现粉红色、轻微的线条状或块状（洞穴状）隆起
临床评估
皮屑检查
皮肤病
伴瘙痒、红色、渗出、硬皮皮疹
临床评估
鳞屑或结痂病变
活检
典型银屑病斑块
有时皮肤其他部位见斑块
临床评估
肛门上小组织瓣
临床评估
药物
抗生素
目前或近期抗生素的应用
尝试回避
食物和膳食补充剂
啤酒、咖啡因、巧克力、辣椒、奶制品、坚果、西红柿制品，柑橘类水果、调味剂，或维生素C片
仅摄入物质后才出现症状
尝试回避
与卫生相关
患者自述过度出汗，特别着紧身和/或合成材料衣物时
尝试减少出汗（如，穿着宽松纯棉内衣，经常更换内衣）
清洗肛门部位时过于细致或粗暴
清洁不充分
患者描述采用不恰当清洁方式
改变清洁方式
皮肤刺激物
局部使用消毒剂、药膏、肥皂和卫生湿巾
患者自述采用可能刺激性或致敏性物质
尝试回避
肛门瘙痒的评估
病史
现病史 应注意为急性或复发性症状。询问患者肛门外用制剂使用情况，包括湿巾、软膏（甚至用于治疗皮肤搔痒）、喷雾和肥皂。回顾饮食史和药物史 (见表 肛门瘙痒的原因)，特别是酸性或辛辣食物。询问淋浴和洗澡的频率，了解总体卫生状况。
系统回顾应注意导致疾病的症状，包括排尿或排便失禁（局部刺激）、肛门疼痛或肿块、便纸带血（痔疮）、血性腹泻和腹部绞痛（炎症性肠病）、皮肤斑块（牛皮癣）。
既往史 应注意与肛门瘙痒相关的病因，特别是既往肛门手术史、痔疮和糖尿病。
体格检查
应进行全身检查以了解整体健康状况，并注意任何焦虑或强迫行为的迹象。
体检主要集中于肛门区域，重点寻找肛周皮肤改变、粪染或污秽的迹象（提示卫生不佳）和痔疮。外部检查应注意肛周皮肤的完整性、是否出现肤色变暗或增厚（提示慢性病程），以及任何皮肤病变、瘘管、抓痕或局部感染体征。直肠指诊评估括约肌收缩功能。令患者做用力排便的动作，有助于发现脱垂内痔。进一步评估肛门直肠痔，需行肛门镜检查。
皮肤科检查可以在趾间发现疥疮穴，或其他导致全身皮肤疾病的症状。
危险信号
要特别注意以下情况：
引流瘘
血性腹泻
大型外痔
脱垂内痔
肛周溢便
肛周皮肤晦暗或增厚
临床表现解析
检查
对于大多数患者，除检查发现特定问题外，尝试经验性治疗往往有效。如，对可见病变，病因未明时，应行活检、培养或两者均进行。如果怀疑蛲虫，常见于学龄儿童，可于清晨用一条透明胶带拍打肛周皮肤皱褶，再将胶带置予玻片上，通过显微镜 观察是否有虫卵 。
肛门瘙痒的治疗
对全身性疾病和寄生虫或真菌感染，需特定治疗。
需排除由食物和外用药物引起的肛门瘙痒。
一般措施
衣服应宽松、被褥应轻便。
排便后需用脱脂棉或平软物，蘸取清水或市售痔疮清洁液进行肛周清洁，避免使用肥皂和湿巾。
不定时、频繁地喷洒非药用玉米淀粉有助于防潮。
短期（每日4次，<1周）应用1%醋酸氢化可的松乳剂可缓解症状。有时可能需局部应用高效皮质类固醇。
关键点
尽管大多病因不明，但应排除感染、肿瘤和其他可治疗的原因。
儿童常见病因为蛲虫；成人患者则多为卫生相关。
食品和洗涤剂或肥皂可引起肛门瘙痒。
适当、无刺激性的卫生保健（清洁时恰如其分、避免强烈肥皂和化学品制剂），并降低局部潮湿度，可助缓解症状。