肛门瘙痒（肛门瘙痒）

大多数肛门瘙痒具有以下特点：

特发性（大多数）

与卫生相关

清洁欠佳导致刺激性大便和汗水残留于肛门皮肤。清洁过度，常用卫生湿巾、强力肥皂，可致干燥、刺激，或偶尔致接触性过敏反应。较大外痔可致排便后清洗困难；较大内痔可致黏液或粪便污秽物流出，进而产生刺激。

其余病因少见，但与多因素相关(见表 肛门瘙痒的原因)。

对年幼患儿与老年患者，粪便和尿失禁易于出现局部刺激和继发性念珠菌感染。

任何所致皮肤瘙痒可致瘙痒-搔抓-瘙痒周期，而搔抓可加剧瘙痒。通常，皮肤被抓伤并引起继发感染，加剧瘙痒。同时，瘙痒和感染局部治疗后，可使皮肤致敏，造成进一步瘙痒。