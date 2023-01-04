直肠脱出指直肠无痛性膨出于肛门外。直肠脱垂指直肠全层从肛门完全脱出。通过视诊诊断。成人常需要手术治疗。
（参见肛门直肠疾病评估）
少量直肠黏膜一过性脱垂常见于体健婴儿。成年人中直肠脱垂持久存在，并进行性加重。
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直肠脱垂为直肠壁全层完全脱出。直肠脱垂的主要病因不明。大多数为 > 60岁女性患者。
直肠脱出和脱垂的症状和体征
直肠脱出和脱垂的最主要症状为直肠突出。脱出可发生在用力时、行走或站立时。
可出现直肠出血，大便失禁常见。除非发生嵌顿或显著脱垂，一般无疼痛。
直肠脱出和脱垂的诊断
临床评估
乙状结肠镜、结肠镜或钡剂灌肠
为全面了解脱垂程度，医师应在患者站立或蹲下和用力时进行检查。直肠脱垂有环状黏膜皱襞，据此与痔鉴别。肛门括约肌张力常减弱。
必须进行乙状结肠镜检查、结肠镜检查或结肠钡灌肠x光检查，以寻找其他疾病。
应考虑原发性神经疾病（如脊髓肿瘤）。
直肠脱出和脱垂的治疗
去除用力原因
对于婴儿和儿童：有时将臀部绑扎在一起
对于成人：通常需要手术
(参见 the American Society of Colon and Rectal Surgeons' 2017 clinical practice guidelines for the treatment of rectal prolapse.)
在婴儿和儿童中保守治疗可取得满意疗效。去除用力的原因。在排便间歇期用胶带将臀部紧紧绑扎常可使脱垂自然消退。
对于成人单纯的粘膜脱垂，可以切除多余的粘膜。
对于直肠脱垂能耐受腹部手术者，可能需直肠固定，即将直肠固定于骶骨。 对于不能耐受剖腹手术的患者，也可考虑行其他会阴部手术（如Delorme或Altemeier法）。
更多信息
以下英语资源可能会有用。 请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
American Society of Colon and Rectal Surgeons: Clinical practice guidelines for the treatment of rectal prolapse (2017)