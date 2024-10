去除用力原因

对于婴儿和儿童:有时将臀部绑扎在一起

对于成人:通常需要手术

(参见 the American Society of Colon and Rectal Surgeons' 2017 clinical practice guidelines for the treatment of rectal prolapse.)

在婴儿和儿童中保守治疗可取得满意疗效。去除用力的原因。在排便间歇期用胶带将臀部紧紧绑扎常可使脱垂自然消退。

对于成人单纯的粘膜脱垂,可以切除多余的粘膜。

对于直肠脱垂能耐受腹部手术者,可能需直肠固定,即将直肠固定于骶骨。 对于不能耐受剖腹手术的患者,也可考虑行其他会阴部手术(如Delorme或Altemeier法)。