有无腔内 阻抗测试 的动态24小时食管PH监测是 胃食管反流 目前最常见的量化检查（参见美国胃肠病学会的 2022年关于胃食管反流病诊断和治疗临床指南）。主要指征为：

测定酸过度反流或非酸反流

证实症状与反流关系

评估是否需行抗反流手术

评估药物或手术治疗的效果

当患者使用或停止质子泵抑制剂（PPI）治疗时，可以进行动态pH值监测。

当患者停用PPI治疗时进行监测，可以确诊或排除胃食管反流病的诊断。如果在患者停止 PPI 治疗时进行监测，且胃中未发现酸性 pH 值，则可确诊胃酸缺乏。

在患者接受 PPI 治疗期间进行监测时，可以确定因 PPI 治疗失败而被转诊进行检测的患者胃酸抑制是否充分以及是否存在食管酸暴露。

可经鼻置入监测导管或内镜下将无线pH监测仪器置于食管远端。

并发症非常罕见。检查前日，患者午夜后应禁食，但在放置监测设备后，可正常饮食。

以导管为基础的pH监测 一根含pH探头的细管安放在距食管下括约肌近端5 cm的位置。 由患者记录24小时内的症状、进食及睡眠情况。食管酸暴露以pH < 4.0占总监测时间的百分比为计。若患者未服质子泵抑制剂，记录值若pH＜4.0的时间 > 4.3 ％为异常；对于服用质子泵抑制剂者，测试值 > 1.3 ％为异常。在pH探针近端区域置入额外探头，可用于测定近端食管反流。 双通道食道胃pH探头沿导管有两个独立的pH传感器;一个传感器置于食管下括约肌上方5cm处，另一个传感器置于胃中。运用两个传感器可同时检测远端食管和胃pH值。该测试对于评估抑酸药物的功效和充分性十分有效。 新型组合pH-阻抗监测装置也可进行多通道腔内阻抗测试，无论pH水平，可识别任何胃内容物回流到食道。除酸反流外，该检测可测定弱酸反流（4.0 < pH < 7.0）；或非酸反流（pH > 7.0）。传统pH监测不能发现上述情况。 可以通过症状指数（SI）或症状关联概率（SAP）来评估患者报告的症状与反流事件之间的相关性。症状指标值或症状关联概率值显著，说明症状与反流事件之间的相关性不是偶然的。酸反流过度及症状-反流相关性较高，是预示行抗酸反流手术可取得较好疗效。

无线pH监测 亦可将无线pH感应胶囊置于食管远端进行动态食管pH监测。 胃镜将此设备置于食道下括约肌上方5 cm处，并对食道酸暴露连续监测48-72小时（酸暴露定义为pH < 4.0）。类似pH探针监测，患者需记录检查期间症状、进食、睡眠情况。评估过度酸暴露及症状-反流相关性（症状指数或症状关联概率）。但是，由于该胶囊仅能检测pH值，只可用于酸反流测定。 胶囊通常于放置入后一星期内脱落，随大便排出。该胶囊在连接时以无线方式传输数据，故无需回收。