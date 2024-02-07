胃食管反流性疾病（GERD）

抬高床头

避免咖啡、酒精、脂肪，并戒烟

质子泵抑制剂，H2 H2受体拮抗剂

简单的胃食管反流病的管理包括将床头抬高约 15 厘米（6 英寸），方法是在床头的腿下放置约 15 至 20 厘米（6 至 8 英寸）的块状物，通过使用楔形枕头，或在床垫下放置一个楔形物。此外，应避免以下情况：

睡前3小时内进食

强烈刺激胃酸分泌的食物（如咖啡，酒精）

某些药物（如抗胆碱能药物）

特定食物（如脂肪，巧克力）

吸烟

建议超重患者和近期体重增加者减肥。

药物治疗通常使用质子泵抑制剂；有些比其他的更有效，但都被证明是有效的。例如，成人可以在饭前30分钟口服奥美拉唑20毫克、兰索拉唑30毫克、泮托拉唑40毫克或埃索美拉唑40 毫克（例如，早餐前，或每日两次，早餐和晚餐前）。在某些情况下（例如，对每天一次的剂量只有部分反应时），质子泵抑制剂可以每天饭前服用两次。儿童和婴儿可适当减少每天的剂量（如奥美拉唑：>3岁20 mg，< 3岁10 mg；兰索拉唑：≤ 30 kg的儿童15 mg，> 30 kg的儿童30 mg）。这些药物可长期使用，但应采用可以控制症状的最小有效量，包括间断用药和按需用药。

H2 受体阻滞剂也是轻度症状性 GERD 的有效治疗选择。钾竞争性酸阻滞剂（例如伏诺哌嗪）是一种新兴疗法，在某些国家可用，但在美国不可用。促胃肠动力剂（如饭前30分钟和睡前30分钟口服甲氧氯普胺10 毫克）效果欠佳，但可以添加到质子泵抑制剂方案中。

抗反流手术（通常通过腹腔镜进行胃底折叠术）适用于 C 级和 D 级食管炎、大裂孔疝、出血、狭窄、溃疡、大量有症状的非酸反流或不能耐受药物治疗的患者。 食管狭窄最常反复进行内镜扩张。

Barrett食管药物或手术治疗可能有效或无效。（另见美国胃肠病学会的 2022年更新的巴雷特食管诊断和治疗指南。因Barrett食管是腺癌癌前病变，对于非不典型增生病变的患者，建议每3～5年进行一次内镜检查以监测有无恶变。美国胃肠病学会2022年指南建议对确诊为低度不典型增生且无致命合并症的患者，应进行内镜下消融治疗;然而，每12个月进行一次内窥镜检查是一种可接受的替代方法。Barrett食管和确诊高度不典型增生的患者应该进行内镜下消融治疗，除非他们有致命的合并症。治疗Barrett食管的内镜下消融治疗方法包括黏膜切除术、光动力疗法、冷冻疗法或激光治疗。