胃食管反流性疾病（GERD）

食管下括约肌功能不全使胃内容物反流入食管，造成胸痛。长时间反流可导致食管炎、狭窄，少数情况下可导致黏膜化生或肿瘤。通常为临床诊断，有时可进行内镜检查，酸相关检测可按需进行。治疗包括改变生活方式调整、质子泵抑制剂抑酸，有时可行手术修补。
（参见食管和吞咽性疾病概述）
胃食管反流病（GERD）很常见。患病率因研究人群不同而存在很大差异；一些估计值为 10% 至 20% 的成年人（1）。婴儿中亦较常见，常生后起病。
参考文献
1.El-Serag HB, Sweet S, Winchester CC, Dent J: Update on the epidemiology of gastro-oesophageal reflux disease: a systematic review. Gut 63(6):871-880, 2014.doi: 10.1136/gutjnl-2012-304269
GERD的病因
胃食管反流性疾病提示食管下括约肌功能（LES）不全，可由于内源性括约肌张力广泛消失或反复不恰当的暂时性松弛（如与吞咽无关）。暂时性LES松弛缘于胃扩张或咽部阈下刺激。
影响胃食管交接处功能的因素包括贲门食管交接处角度、膈肌作用及重力（如直立体位）和患者年龄的影响。可能影响反流的因素包括体重增加、脂类食物、含咖啡因或碳酸的饮料、酒精、吸烟和药物。降低LES压力的药物包括抗胆碱能药、抗组胺药物、钙通道阻滞剂、孕酮和硝酸盐类。
GERD的并发症
GERD 可能导致食管炎、食管溃疡、食管狭窄、巴雷特食管（急性食管炎愈合期食管远端正常鳞状上皮替换为化生柱状上皮），以及 食管腺癌。
引起食管炎的因素包括：反流物的腐蚀性、反流物无法由食管清除、胃内容物容积及局部黏膜的防御功能。部分患者，尤其是婴儿，可能将反流物吸入;然而，GERD很少导致肺误吸。
这张图片显示了B级食管炎。
Image provided by Kristle Lynch, MD.
胃食管反流可引起食管炎，表现为弥漫性食管糜烂和溃疡（箭头方向）。疤痕最终可能导致狭窄。
Image provided by Kristle Lynch, MD.
该图像显示由长期反流疾病引起的食道狭窄和浅表溃疡。
Image provided by David M.Martin, MD.
在巴雷特食管图像中，可以看到呈红色的化生上皮条带向近端延伸。
Image provided by Kristle Lynch, MD.
这张图片显示了B级食管炎。
Image provided by Kristle Lynch, MD.
胃食管反流可引起食管炎，表现为弥漫性食管糜烂和溃疡（箭头方向）。疤痕最终可能导致狭窄。
Image provided by Kristle Lynch, MD.
该图像显示由长期反流疾病引起的食道狭窄和浅表溃疡。
Image provided by David M.Martin, MD.
在巴雷特食管图像中，可以看到呈红色的化生上皮条带向近端延伸。
Image provided by Kristle Lynch, MD.
GERD的症状和体征
GERD主要症状是烧心，伴或不伴有胃内容物反流至口腔。婴儿表现为呕吐、激惹、厌食，有时表现为慢性吸入性症状。成人和婴儿的慢性吸入性症状均包括咳嗽、声嘶或气喘。
食管炎可导致吞咽疼痛，甚至食管出血，通常为隐性出血，但也可有大量出血。消化道狭窄导致逐渐出现进行性固体食物吞咽困难。食管溃疡可出现类似胃或十二指肠溃疡的疼痛，但疼痛部位常局限于剑突区或高位胸骨后区。消化性食管溃疡愈合慢、易复发，常在愈合后遗留狭窄。
胃食管反流病的诊断
临床诊断
经验性治疗无效者行内镜检查
对有典型症状但内窥镜检查正常的患者进行高级pH测试
((参见 the American College of Gastroenterology’s 2022 guidelines for the diagnosis and management of gastroesophageal reflux disease.)
详尽病史有助于诊断。有典型GERD症状的患者可予试验性抑酸治疗。 如果患者症状没有改善、或症状持续时间较长或出现并发症，需要进一步检查。
选择带细胞刷和/或活检的内镜检查异常部位。镜下活检是连续观察Barrett食管柱状黏膜改变的唯一方法。有典型症状但内镜检查没有明显异常发现者，除了给予质子泵抑制剂治疗外，还需行高级pH值监测。尽管食管钡餐可发现食管溃疡和消化道狭窄，但对于轻中度反流性疾病帮助不大；另外，大多数钡餐检查异常者仍需进一步行内镜检查。内镜检查结果可用于对反流性食管炎的严重程度进行分级（1)：
A 级：一处或多处 ≤ 5 mm 的粘膜断裂不跨越 2 个粘膜皱襞的顶部
B 级：一处或多处粘膜断裂 > 5 mm，不跨越 2 个粘膜皱襞的顶部
C 级：一处或多处粘膜断裂，跨越 ≥ 2 个粘膜皱襞并累及 < 75% 的食管周长
D 级：一处或多处粘膜破裂，累及 ≥ 75% 的食管周长
根据里昂共识，C 级和 D 级食管炎是 GERD 的客观证据（2）。食管测压用于术前评价食管蠕动情况。
诊断参考
1.Sami SS, Ragunath K: The Los Angeles classification of gastroesophageal reflux disease.Video Journal and Encyclopedia of GI Endoscopy 1(1):103–104, 2013.doi: 10.1016/S2212- 0971(13)70046-3103
2.Gyawali CP, Kahrilas PJ, Savarino E, et al: Modern diagnosis of GERD: The Lyon Consensus.Gut 67(7):1351–1362, 2018. doi: 10.1136/gutjnl-2017-314722
胃食管反流病的治疗
抬高床头
避免咖啡、酒精、脂肪，并戒烟
质子泵抑制剂，H2 H2受体拮抗剂
简单的胃食管反流病的管理包括将床头抬高约 15 厘米（6 英寸），方法是在床头的腿下放置约 15 至 20 厘米（6 至 8 英寸）的块状物，通过使用楔形枕头，或在床垫下放置一个楔形物。此外，应避免以下情况：
睡前3小时内进食
强烈刺激胃酸分泌的食物（如咖啡，酒精）
某些药物（如抗胆碱能药物）
特定食物（如脂肪，巧克力）
吸烟
建议超重患者和近期体重增加者减肥。
药物治疗通常使用质子泵抑制剂；有些比其他的更有效，但都被证明是有效的。例如，成人可以在饭前30分钟口服奥美拉唑20毫克、兰索拉唑30毫克、泮托拉唑40毫克或埃索美拉唑40 毫克（例如，早餐前，或每日两次，早餐和晚餐前）。在某些情况下（例如，对每天一次的剂量只有部分反应时），质子泵抑制剂可以每天饭前服用两次。儿童和婴儿可适当减少每天的剂量（如奥美拉唑：>3岁20 mg，< 3岁10 mg；兰索拉唑：≤ 30 kg的儿童15 mg，> 30 kg的儿童30 mg）。这些药物可长期使用，但应采用可以控制症状的最小有效量，包括间断用药和按需用药。
H2 受体阻滞剂也是轻度症状性 GERD 的有效治疗选择。钾竞争性酸阻滞剂（例如伏诺哌嗪）是一种新兴疗法，在某些国家可用，但在美国不可用。促胃肠动力剂（如饭前30分钟和睡前30分钟口服甲氧氯普胺10 毫克）效果欠佳，但可以添加到质子泵抑制剂方案中。
抗反流手术（通常通过腹腔镜进行胃底折叠术）适用于 C 级和 D 级食管炎、大裂孔疝、出血、狭窄、溃疡、大量有症状的非酸反流或不能耐受药物治疗的患者。 食管狭窄最常反复进行内镜扩张。
Barrett食管药物或手术治疗可能有效或无效。（另见美国胃肠病学会的 2022年更新的巴雷特食管诊断和治疗指南。因Barrett食管是腺癌癌前病变，对于非不典型增生病变的患者，建议每3～5年进行一次内镜检查以监测有无恶变。美国胃肠病学会2022年指南建议对确诊为低度不典型增生且无致命合并症的患者，应进行内镜下消融治疗;然而，每12个月进行一次内窥镜检查是一种可接受的替代方法。Barrett食管和确诊高度不典型增生的患者应该进行内镜下消融治疗，除非他们有致命的合并症。治疗Barrett食管的内镜下消融治疗方法包括黏膜切除术、光动力疗法、冷冻疗法或激光治疗。
关键点
食管下括约肌的功能不全和短暂性松弛会导致胃内容物回流到食道，很少进入喉或肺。
并发症包括食管炎、食管狭窄、巴雷特食管和食管腺癌。
成人主要表现为烧心，婴儿表现为呕吐、激惹、厌食，有时为慢性吸入性症状；无论任何年龄，慢性吸入和导致咳嗽、声音嘶哑或喘鸣。
临床诊断；对经验性治疗无效的患者进行胃镜检查，如果典型症状患者胃镜检查正常，则考虑进行高级pH监测。
治疗为改变生活方式（如床头抬高、减肥、饮食回避）和抑酸治疗。
抗反流手术可以帮助患有严重食管炎、食管炎并发症、对药物治疗不耐受或大量有症状的非酸反流的患者。
更多信息
以下英语资源可能会有用。请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
American College of Gastroenterology: Guidelines for the diagnosis and management of gastroesophageal reflux disease (2022)
American College of Gastroenterology: Updated guidelines for the diagnosis and management of Barrett’s esophagus (2022)