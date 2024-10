胃食管反流性疾病（GERD）

临床诊断

经验性治疗无效者行内镜检查

对有典型症状但内窥镜检查正常的患者进行高级pH测试

((参见 the American College of Gastroenterology’s 2022 guidelines for the diagnosis and management of gastroesophageal reflux disease.)

详尽病史有助于诊断。有典型GERD症状的患者可予试验性抑酸治疗。 如果患者症状没有改善、或症状持续时间较长或出现并发症,需要进一步检查。

选择带细胞刷和/或活检的内镜检查异常部位。镜下活检是连续观察Barrett食管柱状黏膜改变的唯一方法。有典型症状但内镜检查没有明显异常发现者,除了给予质子泵抑制剂治疗外,还需行高级pH值监测。尽管食管钡餐可发现食管溃疡和消化道狭窄,但对于轻中度反流性疾病帮助不大;另外,大多数钡餐检查异常者仍需进一步行内镜检查。内镜检查结果可用于对反流性食管炎的严重程度进行分级(1):

A 级:一处或多处 ≤ 5 mm 的粘膜断裂不跨越 2 个粘膜皱襞的顶部

B 级:一处或多处粘膜断裂 > 5 mm,不跨越 2 个粘膜皱襞的顶部

C 级:一处或多处粘膜断裂,跨越 ≥ 2 个粘膜皱襞并累及 < 75% 的食管周长

D 级:一处或多处粘膜破裂,累及 ≥ 75% 的食管周长

根据里昂共识,C 级和 D 级食管炎是 GERD 的客观证据(2)。食管测压用于术前评价食管蠕动情况。