（参见 测压。)

阻抗面积测量法可实时评估管腔扩张性和面积变化，以响应胃肠道各个部位的施加压力。

在使用镇静剂的常规内窥镜检查期间放置导管安装的、球囊覆盖的探针并充气至预先指定的压力。在充气期间，沿球囊的压力传感器测量胃肠腔或括约肌内的腔内压力和横截面积。测量值用于计算膨胀指数 (mm2/mmHg) 或评估区域的合规性。

最新一代的探头还可以实时显示食管收缩模式。

阻抗面积测量 隐藏详情 该图像显示了使用阻抗面积测量法和体积断层扫描比较食管胃连接部直径在不同球囊内压力下的食管胃评估图像。 Image courtesy of Henry Parkman, MD.

阻抗面积测量仪用于各种胃肠道疾病，尤其是食道疾病。 该技术可用于评估贲门失弛缓症，并可在高分辨率测压法无法诊断或患者不能耐受测压法时提供有用的诊断信息。最近的指南推荐将其用于诊断和管理 失弛缓症 (1, 2）。此外，在接受贲门失弛缓症干预（例如，手术、经口内镜下肌切开术）的患者中，在干预期间和之后测量食管胃交界处的可扩张性可以准确地衡量对干预的临床反应，并有助于指导治疗。

阻抗面积测量法的另一个潜在用途是诊断和管理 嗜酸性食管炎.先前的研究表明，嗜酸性粒细胞性食管炎患者的食管扩张性降低（3) 尽管球囊压力和体积增加，但食管纤维化导致横截面积测量的静态或最小变化。食管扩张性的测量可能显示常规内窥镜检查看不到的管腔狭窄，高度提示嗜酸性食管炎。需要进一步的研究来确定阻抗面积测量法在这种疾病中的最佳应用。

阻抗面积测量法已被研究用于评估胃肠道疾病，包括胃食管反流病（胃食管反流病） 和 裂孔疝，以及在术后环境中，包括 减肥手术 和胃底折叠术。其他研究评估了其在胃幽门疾病（尤其是胃轻瘫患者）和肛门括约肌疾病中的作用。它在诊断和治疗中的实用性和具体作用需要进一步研究。