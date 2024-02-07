裂孔疝是胃通过膈肌的裂孔处向外突出。大多数裂孔疝无症状，但由于酸反流增加可出现胃食管反流性疾病的症状。可以通过钡餐检查诊断。 治疗针对胃食管反流病的症状（如果存在）。
（参见 食管和吞咽性疾病概述。）
裂孔疝的病因
裂孔疝的病因尚不明确，可能是食管和膈肌在裂孔处的筋膜受到牵拉而发生疝（裂孔是食管通过膈肌的开口）。
裂孔疝的病理生理
主要有2种类型的裂孔疝
滑动性裂孔疝（最常见类型）：胃食管交接处和部分胃腔位于膈肌上方。
食管旁裂孔疝：胃食管交接处仍在正常位置，但部分胃腔与食管膈肌裂孔相邻。
疝也可出现在横膈的其他部位 (参见 膈疝) 。
了解裂孔疝
裂孔疝是胃通过膈肌的裂孔处向外异常突出。
滑动性裂孔疝是X光片上常见的偶然发现；因此，疝气与症状的关系尚不清楚。尽管大多数GERD患者有不同程度的裂孔疝，但 < 50%的裂孔疝患者有胃食管反流性疾病（GERD）。
裂孔疝的症状和体征
大多数滑动性裂孔疝患者无症状，但可出现胸痛和其他反流症状。食管旁疝患者通常也没有症状，但与滑动性裂孔疝不同，食管旁疝可发生嵌顿和绞窄。两种裂孔疝均极少出现胃肠道隐匿性出血或大量出血。
裂孔疝的诊断
钡餐检查
有时行胃镜检查
大的裂孔疝常在胸部X线检查时偶然发现。小的裂孔疝需要钡餐才能诊断。
胃镜下亦可见裂孔疝。
裂孔疝的治疗
有时需要外科手术修补
有时可用质子泵抑制剂
无症状的滑动性裂孔疝无需治疗 (1)。对于伴有 GERD 的患者，应考虑使用质子泵抑制剂治疗。
对于食管旁疝，由于存在窒息风险，应考虑修复。
治疗参考文献
1.Kohn GP, Price RR, DeMeester SR, et al: Guidelines for the management of hiatal hernia. Surg Endosc 27(12):4409-4428, 2013.doi: 10.1007/s00464-013-3173-3