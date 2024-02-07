主要有2种类型的裂孔疝

滑动性裂孔疝（最常见类型）：胃食管交接处和部分胃腔位于膈肌上方。

食管旁裂孔疝：胃食管交接处仍在正常位置，但部分胃腔与食管膈肌裂孔相邻。

疝也可出现在横膈的其他部位 (参见 膈疝) 。

了解裂孔疝

滑动性裂孔疝是X光片上常见的偶然发现；因此，疝气与症状的关系尚不清楚。尽管大多数GERD患者有不同程度的裂孔疝，但 < 50%的裂孔疝患者有胃食管反流性疾病（GERD）。