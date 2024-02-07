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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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裂孔疝

(裂孔疝)

作者：Kristle Lee Lynch, MD, Perelman School of Medicine at The University of Pennsylvania
已审核/已修订 2月 2024
看法 进行患者培训

裂孔疝是胃通过膈肌的裂孔处向外突出。大多数裂孔疝无症状，但由于酸反流增加可出现胃食管反流性疾病的症状。可以通过钡餐检查诊断。 治疗针对胃食管反流病的症状（如果存在）。

（参见 食管和吞咽性疾病概述。）

裂孔疝的病因

裂孔疝的病因尚不明确，可能是食管和膈肌在裂孔处的筋膜受到牵拉而发生疝（裂孔是食管通过膈肌的开口）。

裂孔疝的病理生理

主要有2种类型的裂孔疝

  • 滑动性裂孔疝（最常见类型）：胃食管交接处和部分胃腔位于膈肌上方。

  • 食管旁裂孔疝：胃食管交接处仍在正常位置，但部分胃腔与食管膈肌裂孔相邻。

疝也可出现在横膈的其他部位 (参见 膈疝) 。

了解裂孔疝

裂孔疝是胃通过膈肌的裂孔处向外异常突出。

滑动性裂孔疝是X光片上常见的偶然发现；因此，疝气与症状的关系尚不清楚。尽管大多数GERD患者有不同程度的裂孔疝，但 < 50%的裂孔疝患者有胃食管反流性疾病（GERD）。

裂孔疝的症状和体征

大多数滑动性裂孔疝患者无症状，但可出现胸痛和其他反流症状。食管旁疝患者通常也没有症状，但与滑动性裂孔疝不同，食管旁疝可发生嵌顿和绞窄。两种裂孔疝均极少出现胃肠道隐匿性出血或大量出血。

裂孔疝的诊断

  • 钡餐检查

  • 有时行胃镜检查

大的裂孔疝常在胸部X线检查时偶然发现。小的裂孔疝需要钡餐才能诊断。

钡餐吞咽显示滑动裂孔疝
隐藏详情
此图像显示轴向长度为 5 厘米（5 厘米）的滑动裂孔疝（虚线表示膈肌边界）。
© Springer Science+Business Media

胃镜下亦可见裂孔疝。

裂孔疝
隐藏详情
Image provided by David M.Martin, MD.

裂孔疝的治疗

  • 有时需要外科手术修补

  • 有时可用质子泵抑制剂

无症状的滑动性裂孔疝无需治疗 (1)。对于伴有 GERD 的患者，应考虑使用质子泵抑制剂治疗。

对于食管旁疝，由于存在窒息风险，应考虑修复。

治疗参考文献

  1. 1.Kohn GP, Price RR, DeMeester SR, et al: Guidelines for the management of hiatal hernia. Surg Endosc 27(12):4409-4428, 2013.doi: 10.1007/s00464-013-3173-3

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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