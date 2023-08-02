呼吸窘迫通常发生生后前几个小时，部分严重病例出生后立即发生。 分娩后，随着新生儿哭闹和吸入空气，胃和肠袢迅速充满空气并迅速膨胀，导致急性呼吸窘迫，因为心脏和纵隔结构被推向右侧(最常见的是左侧疝)，压迫了更正常的右肺。 可能有舟状腹（由于腹腔脏器移位到胸腔）。在受累侧胸廓可能闻及肠鸣音（和呼吸音缺如）。

在较不严重的情况下，在数小时或数日后，腹腔内容物进行性地通过一个较小的膈肌缺损疝入胸腔，而出现轻度呼吸困难。极少数情况下，临床表现滞后，直到儿童期才出现，有时在一场感染性肠炎之后出现，这是因为肠炎会引起肠道突然疝入胸腔。