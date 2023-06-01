补液

有时使用止泻（抗蠕动）药物

中重度腹泻用抗生素（如环丙沙星、阿奇霉素）

治疗旅行者腹泻的主要手段是补液和kang'fu'xie药物，如洛哌丁胺。12 岁以下儿童的洛哌丁胺剂量根据体重而定。成人的替代品是二苯氧基酯/阿托品。

疑似艰难梭菌或者 大肠杆菌O157:H7 感染的成人不应使用止泻药物（例如，最近使用抗生素、血性腹泻、血红素阳性粪便或发烧腹泻）或儿童，特别是<2岁的儿童，不应使用止泻药物。某些低收入和中等收入国家仍在使用碘氯喹啉，但该药可致神经损害，不应使用。

经验与提示

一般而言，轻度腹泻患者不必使用抗生素。但中重度腹泻（8小时内排稀便 ≥ 3次），伴呕吐、腹部痉挛、发热或血便，需用抗生素。成人推荐用环丙沙星（500 mg po bid，疗程3日）或左氧氟沙星（500 mg po qd，疗程3日）。尽管在某些地区耐药率似乎在上升，尤其是弯曲杆菌对该类药物的耐药性在升高 (Campylobacter)。 亦可选用阿奇霉素（500 mg po qd，疗程3日）或利福昔明（200 mg po tid，疗程3日）。 儿童患者推荐予阿奇霉素5～10 mg/kg po qd，疗程3日。（另见专家小组的 2017年预防和治疗旅行者腹泻指南。)