Escherichia coli大肠埃希菌感染

尿路感染（UTI；最常见）

肠道感染（某些菌株）

侵袭性感染（罕见，除外新生儿）

其他部位的感染

最常见的为大肠杆菌引起尿道感染，通常为上行性感染（从会阴上行感染尿道）。E. coli大肠埃希菌也可引起前列腺炎和盆腔炎(PID)。

E. coli 大肠埃希菌 在正常情况下栖居于胃肠道；然而，某些菌株获得致病基因使其引起肠道感染。当被摄入体内，以下菌株可引起腹泻：

肠出血性大肠杆菌： 这些菌株（包括O157:H7 血清型和其他）产生一些细胞毒素、神经毒素和肠毒素，包括志贺毒素（细胞毒素），引起血性腹泻；在2%～7%患者可能引起溶血性尿毒综合征。吃不熟的碎牛肉常可获此菌种的感染。当卫生条件差时，也可通过粪口途径从感染者获得。

产肠毒素大肠杆菌 ：可引起水样泻，尤其在婴儿及旅游者常见（旅游者腹泻）。

肠侵袭性大肠杆菌 ：引起炎症性腹泻。

肠致病性大肠杆菌 ：引起水样泻，尤其是在婴儿。

肠聚集性大肠杆菌：一些菌株正在成为热带地区儿童和艾滋病患者持续性腹泻的潜在性重要原因。

如果正常的肠道解剖屏障被破坏（例如，缺血、炎症性肠病、结肠憩室炎或创伤），其他菌株能够引起肠外感染，在这种情况下，有机体可能扩散到邻近结构或侵入血流。肝胆、腹膜、皮肤和肺部感染也可发生。E. coli大肠杆菌菌血症也可以发生，且往往无明显的入侵门户。

大肠杆菌菌血症和脑膜炎（由具有K1荚膜的细菌引起，K1荚膜为神经侵蚀性标识）常见于新生儿，特别是早产婴儿。