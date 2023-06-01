诺如病毒是腹泻的常见原因。 症状是呕吐、腹部绞痛和腹泻，通常在 1 到 3 天内消退。诊断基于临床怀疑，聚合酶链反应检测是多种急性胃肠炎病因的多重检测的一部分。 口服液支持治疗；在更严重的情况下，可能需要静脉输液。

自轮状病毒疫苗问世以来，诺如病毒已成为美国所有年龄组（包括儿童）急性散发性和流行性病毒性胃肠炎的最常见原因；高峰年龄在6个月到18个月之间。

在美国，感染全年发生，但大多数发生在 11 月至 4 月（1)。可出现严重的水源性和食源性病毒感染爆发。

病由于其高度传染性，也会发生人际传播。大多数的游轮上和养老院内的胃肠炎疫情由诺如病毒引起。

潜伏期为24至48小时。

（参见肠胃炎概述.)

参考文献 1.Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Norovirus Burden and Trends.访问日期：2023 年 5 月 12 日。

诺如病毒胃肠炎的症状和体征 诺如病毒感染引起急性发作的呕吐、腹部痉挛和腹泻，症状持续1～3天。儿童以呕吐为主要症状，而成人以腹泻为主。 体液损失从轻微到严重不等 脱水。 患者也可能有发热、头痛、肌肉酸痛。 经验与提示

诺如病毒胃肠炎的诊断 有时依赖于培养或逆转录聚合酶链反应（RT-PCR） 诺如病毒的诊断通常基于对具有典型症状的患者的临床怀疑，尤其是在暴发期间。 实验室检测可以通过对粪便样本进行 RT-PCR 来确认诺如病毒感染的诊断。该测试通常以多重 PCR 面板进行，包括多种胃肠炎的原因。在解释诺如病毒的阳性检测结果时必须谨慎，因为可能会出现无症状的排mi，而非常敏感的 PCR 检测可以检测到这种情况。出现非典型症状（如血性腹泻）的患者或其他病原体检测呈阳性的患者的诺如病毒检测结果呈阳性表明诺如病毒不是胃肠炎的原因。

诺如病毒胃肠炎的治疗 口服或静脉输液

有时使用止泻药和/或止吐药 支持性护理，包括补液和电解质补液，是治疗的主要手段，也是大多数成年人所需要的。口服葡萄糖电解质溶液、肉汤或肉汤可预防脱水或治疗轻度脱水。儿童可能会更快脱水，应给予适当的口服补液溶液（有几种可在市场上买到——见 口服补液）。 如果呕吐使口服补液困难，可给予止吐药（如昂丹司琼）。 当出现严重脱水、低血容量性休克或精神状态改变、肠梗阻以及口服补液治疗失败时，应给予等渗静脉输液，如乳酸林格氏液和生理盐水（另见美国传染病学会 [IDSA] 2017年感染性腹泻诊断与管理临床实践指南）。在严重脱水时，应继续静脉补液，直到脉搏、灌注和精神状态恢复正常。 止泻药 不应给 18 岁以下患有急性腹泻的儿童服用（见 IDSA guidelines）。对于水样腹泻（如血红素阴性粪便所示）的成年患者，可以考虑使用止泻药，尤其是在暴发期间，这表明可能是病毒引起的。 然而，止泻药可能会导致患者病情恶化 Clostridioides difficile 或者 E. coli O157:H7 感染，因此不应给予任何腹泻原因尚未确定且可能怀疑这些疾病的患者（即，根据最近使用抗生素、血性腹泻、血红素阳性粪便或腹泻）发烧）。

关键点 诺如病毒是美国所有年龄组急性病毒性胃肠炎的最常见原因。

临床病程很短，但可能涉及严重的呕吐和腹泻。

口服补液通常是足够的，但可能需要止吐药，有时还需要静脉输液。

止泻药对水样腹泻的成人是安全的，但应避免用于 18 岁以下的儿童和任何近期使用抗生素、血性腹泻、血红素阳性粪便或发烧腹泻的患者。