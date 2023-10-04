胃肠间质瘤（GIST)

胃肠道间质瘤是源自肠壁间质前体细胞（卡哈尔间质细胞）的胃肠道肿瘤。诊断通常通过内窥镜检查。治疗方法是手术切除。

胃肠道间质瘤 (GIST) 被归类为软组织肉瘤的一种，是胃肠道内最常见的肉瘤类型。总体而言，此类病例非常罕见，美国每年大约有 4000 至 6000 例新病例（1）。

胃肠道间质瘤是由受体酪氨酸激酶突变引起的。绝大多数是由C-KIT 基因突变引起的，也有些是由基因突变引起的 PDGFRA 基因（2）。部分GIST是由腹部因其他肿瘤放疗后引起。其余的则由各种不太常见的突变引起，通常被称为野生型 GIST。

在一项研究中，51% 的 GIST 发生在胃，36% 发生在小肠，少数发生在食道、结肠和直肠（3）。发病年龄为50～60岁。

患有遗传综合症的人可能会出现胃肠间质瘤。最常见的两个是

1 型神经纤维瘤病

家族性 SDH 缺乏症（Carney-Stratakis综合征）

胃肠道间质瘤通常生长缓慢，但具有多种恶性可能。特定胃肠道间质瘤的恶性潜力与其起源于胃肠道的位置、原发肿瘤的大小以及活检（或手术病理学）中看到的有丝分裂率有关。其中，胃内有丝分裂率低的小肿瘤具有最好的效果。那些测量< 2 cm 的恶性潜力非常低（2 至 5%），通常通过观察来处理。

GISTs症状因肿瘤部位而异，但大多表现为出血、消化不良和梗阻。它们通常也是在出于其他原因进行的成像中偶然被识别出来的。

胃肠道间质瘤的诊断 内镜 GISTs的诊断通常采用内镜及活检，超声内镜用于疾病分期。 CD117 (C-KIT) 和 DOG-1 阳性染色的免疫组织化学是诊断 GIST 的病理标志。 一旦确诊，所有患者都需要通过胸部、腹部和骨盆 CT 进行全面分期。