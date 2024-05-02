消化不良是一种反复发作的上腹部的疼痛或不适感。常被描述为不消化、胀气、早饱、餐后饱胀、不适感或烧灼感。
消化不良的病因
消化不良有几种常见原因（见表格 消化不良的一些病因）。
引起消化不良的部分病因
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法
慢性、隐约不适
至晚期出现吞咽困难（见于食管癌），或早饱感（见于胃癌）
体重下降
胃镜检查
腹部CT
排便习惯改变（如腹泻、脂肪泻、腹胀）
不明原因的缺铁性贫血
血清学检测
小肠活检
有些患者表现为胀气或消化不良，而非胸痛
不适与劳累相关
心脏病高危因素
心电图
血清心肌标志物
有时需做压力测试
胃排空延迟（由糖尿病、病毒感染或药物所致）
恶心、腹胀及饱胀感
核素闪烁扫描测定胃排空时间
药物（例如双磷酸盐、 红霉素 和其他大环内酯类抗生素、雌激素、铁、非甾体抗炎药、阿片类药物、钾）
有明确的应用史
症状与药物服用相符
临床评估
反流症状对抑酸治疗无效
上消化道内镜活检
胸骨后疼痛，伴或不伴液体及固体食物吞咽困难
钡餐
食管测压
烧心
有时胃酸或胃内容物反流至口腔
仰卧位诱发反流
抗酸剂可缓解症状
临床评估
有时行内镜检查
必要时食管pH值监测
进食或服用抗酸剂可缓解烧灼感或疼痛
危险因素：非甾体抗炎药的使用、吸烟、饮酒、 Helicobacter pylori 感染
上消化道内镜检查 H. pylori 测试
尝试避免使用 NSAID
NSAID=非甾体抗炎药。
许多患者检查所见异常（如，十二指肠炎、动力紊乱、幽门螺杆菌 相关性胃炎、乳糖酶缺乏、胆结石），与症状的相关性差（如，进行相应治疗后，消化不良症状无缓解）。
非溃疡性（功能性）消化不良定义为患者有消化不良的症状，但体格检查及上消化道内镜和/或其他评估(如实验室检测、影像检查)均未发现异常。
消化不良的评估
病史
现病史中应清晰描述患者症状特点，包括急性、慢性或反复发作性。其他还包括症状发作的时间、反复发作的频率，有无吞咽困难，以及症状与进食、服药的关系。注意加重症状因素（尤其劳累、特定的食物或饮酒）或缓解因素（尤其进食或服用抗酸剂）。
系统回顾、询问消化道伴随症状，如厌食、恶心、呕吐、呕血、体重下降、血便或黑便。其他症状，包括呼吸困难及出汗。
既往史应包括已知的消化道及心脏疾病史，心脏疾病危险因素（如高血压、高胆固醇血症），既往辅助检查结果以及既往治疗情况。用药情况应包括处方药、非法药物、酒精等。
体格检查
生命体征方面应关注有无心动过速或心律不齐。
一般检查需注意有无苍白或出汗、恶病质或黄疸。
腹部触诊注意压痛、包块、脏器肿大。
若有血便或粪隐血阳性，需进行直肠指诊。
危险信号
要特别注意以下情况：
急性发作的呼吸困难、多汗或心动过速
厌食
恶心或呕吐
体重减轻
便血
吞咽困难或吞咽疼痛
H2 受体拮抗剂或质子泵抑制剂(PPI)治疗效果不佳
临床表现解析
一些发现是有帮助的（见表格） 消化不良的一些病因）。
需特别重视单次急性起病消化不良患者，尤其伴有呼吸困难、多汗或心动过速者，其很可能是急性冠状动脉缺血发作。症状伴随劳累呈慢性发作，且休息后减轻，可能提示心绞痛。
胃肠道疾病最有可能表现为慢性症状。症状常被分为溃疡性、胃肠动力障碍性、反流性；上述分类可起到提示作用，但并不可确定病因。溃疡性疼痛为上腹痛，常表现为饥饿痛，进食、抑酸剂或H2受体拮抗剂可部分缓解症状。 运动障碍样症状包括早饱、餐后饱胀、恶心、呕吐、腹胀，以及因食物而恶化的症状，通常不是疼痛。 反流性症状表现为烧心或反酸等。但是各种症状常有重叠。
便秘腹泻交替伴消化不良，提示肠易激综合征，或过度服用非处方缓泻剂或止泻药。
辅助检查
表现为急性冠状动脉缺血症状者，尤其合并高危因素时，应立即转至急诊室进行紧急检查，包括心电图、心肌酶谱等。心脏疾病的检查应先于胃肠疾病的检查，如内窥镜检查。
对于有慢性非特异性症状的患者，常规检查包括全血计数（排除胃肠道失血引起的贫血）、常规血液化学检查， 可能还包括乳糜泻的检测 和 对 幽门螺杆菌 的检测。 若结果异常，需要考虑进行其他检查（如影像学检查及内镜）。由于存在癌症风险，患者 > 60 名应接受上消化道内窥镜检查。对于患者 < 60，是否需要进行内窥镜检查需要根据具体情况，通过临床判断进行评估（1）。对于患者 < 60，一些权威机构建议筛查 幽门螺杆菌 感染 13C 或 14C 标记 尿素 呼气试验或粪便检测（见 非侵入性测试）（1）。如果他们是 幽门螺杆菌- 检测结果呈阴性或检测后仍有症状 幽门螺杆菌 根除治疗，建议使用抑酸剂（如PPI）进行4至8周的经验性治疗（1）。但是，慎将患者症状归咎于幽门螺旋杆菌 或其他非特异性检查结果。
诊断参考文献
1.Moayyedi P, Lacy BE, Andrews CN, Enns RA, Howden CW, Vakil N.ACG and CAG Clinical Guideline: Management of Dyspepsia [published correction appears in Am J Gastroenterol. 2017 Sep;112(9):1484]. Am J Gastroenterol.2017;112(7):988-1013.doi:10.1038/ajg.2017.154
消化不良的治疗
若出现特异性情况，需进行相应治疗。对于无特异症状者，可进行观察，并宽慰患者
可予PPIs、 H2拮抗剂、细胞保护剂（1）（见表一消化不良的口服药物治疗）。如果症状持续，也可以尝试使用三环类抗抑郁药或促动力药物（例如甲氧氯普胺、红霉素）的液体悬浮液。目前并无明确证据证实，根据特定症状（如反流与胃肠动力障碍）选择药物，存在不同。米索前列醇和抗胆碱能药物对于功能性消化不良的治疗无效。
消化不良的口服药物治疗
药物治疗*
注释
质子泵抑制剂
右兰索拉唑
长时间服用可致胃液素分泌增加，但无证据显示，其可导致粘膜不典型增生或癌症。
可能会引起腹痛或腹泻
埃索美拉唑
兰索拉唑
奥美拉唑
泮托拉唑
雷贝拉唑
H2受体阻滞剂
西咪替丁
老年患者剂量酌减
在一定程度上，服用西咪替丁，或与其他某些药物合用，可有轻度抗雄性激素作用，少见有勃起功能障碍。
对于细胞色素P-450酶清除的药物（如，苯妥英钠、华法林、地西泮等），可致代谢延迟。
可能引起便秘或腹泻。
法莫替丁
尼扎替丁
雷尼替丁†
粘黏膜保护剂
硫糖铝
极少见引起便秘
可能与其他药物结合，干扰其吸收
服用西咪替丁、环丙沙星、地高辛、诺氟沙星、氧氟沙星及雷尼替丁等药物前†、后两小时内，避免服用硫糖铝
* 三环类抗抑郁药可能有帮助。 甲氧氯普胺或红霉素也可试用于动力障碍样消化不良患者。
† 雷尼替丁（口服、静脉注射和非处方药）已从美国和许多其他国家/地区的市场上撤下，因为N-亚硝基二甲胺 (NDMA)，一种可能的人类致癌物的浓度不可接受。西咪替丁和法莫替丁是替代品，既不包含NDMA，也不包含质子泵抑制剂。
治疗参考文献
1.Moayyedi P, Lacy BE, Andrews CN, Enns RA, Howden CW, Vakil N.ACG and CAG Clinical Guideline: Management of Dyspepsia [published correction appears in Am J Gastroenterol. 2017 Sep;112(9):1484]. Am J Gastroenterol.2017;112(7):988-1013.doi:10.1038/ajg.2017.154
关键点
急性“胀气”患者可能存在冠状动脉缺血。
>60岁或有报警症状的患者。
对于患者 < 60、是否需要进行内窥镜检查需要根据具体情况通过临床判断进行评估。
对于以下患者 幽门螺杆菌- 检测结果呈阴性或检测后仍有症状 幽门螺杆菌 根除治疗，建议使用抑酸剂（如PPI）进行4至8周的经验性治疗。