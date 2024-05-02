消化不良有几种常见原因（见表格 消化不良的一些病因）。

表格 引起消化不良的部分病因 表格

许多患者检查所见异常（如，十二指肠炎、动力紊乱、幽门螺杆菌 相关性胃炎、乳糖酶缺乏、胆结石），与症状的相关性差（如，进行相应治疗后，消化不良症状无缓解）。

非溃疡性（功能性）消化不良定义为患者有消化不良的症状，但体格检查及上消化道内镜和/或其他评估(如实验室检测、影像检查)均未发现异常。