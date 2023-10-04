肾盂和输尿管癌通常为尿路上皮癌，偶尔为鳞状细胞癌。症状包括血尿，有时有疼痛。根据CT、细胞学诊断，有时行活检诊断。外科手术治疗。
肾盂尿路上皮癌约占所有肾脏肿瘤的7-15%。输尿管尿路上皮癌约占上尿路肿瘤的4%。危险因素与膀胱癌相同（吸烟，过量非那西丁使用，长期环磷酰胺使用，慢性刺激，暴露于某些化学品）。巴尔干半岛的居民患有地方性家族性肾病，他们不明原因地易患上尿路上皮癌。从遗传学上讲，上尿路尿路上皮癌与 林奇综合征有关，并且可能是首发癌症。
肾盂癌和输尿管癌的症状和体征
大多数患者出现血尿；如果膀胱也受累，可能会出现排尿困难和尿频。 堵塞时可发生绞痛(见梗阻性尿路病)。肾盂肿瘤较少出现肾积水。
肾盂癌和输尿管癌的诊断
超声或造影剂CT检查
细胞学或组织学检查
对于有不明原因的尿路症状患者，通常做超声或CT造影。如果诊断不能被排除，则可以进行细胞学或组织学分析进行确认。当需要进行上尿路活检，或尿细胞学阳性但未发现明显的恶性细胞来源时，可行输尿管镜检查或肾镜检查。对于其他肿瘤，腹部和盆腔CT以及胸片可明确肿瘤程度，并检查是否有转移。
肾盂癌和输尿管癌的治疗
手术切除
治疗后的膀胱镜监测
治疗通常是施行根治性肾输尿管切除术，包括膀胱袖切除和局部淋巴结清扫。一些特定的患者（例如，输尿管远端肿瘤、肾功能减退或孤立肾的患者）需要进行部分输尿管切除术并进行或不进行再移植。建议术后立即使用吉西他滨和丝裂霉素-C 进行膀胱内化疗，以降低膀胱内复发的风险。对于高级别和高分期的病变，建议在肾脏切除术前行新辅助化疗，因为其他治疗可能会降低肾功能，往往会影响随后使用辅助化疗。PD-1和/或PD-L1检查点抑制剂现在被用于上尿路上皮癌，并可能被证明是不符合顺铂（常用作新辅助化疗）条件的患者的有用替代疗法。
某些激光电灼疗法对精确分期明显可见的肾盂癌或分级低的输尿管癌是可行的。有时可灌注化疗药物，如丝裂霉素C或卡介苗（BCG）。一种新型丝裂霉素 C 制剂 (JELMYTO) 可以液体形式滴注，在体温下凝固，进入非侵袭性低级别 (LG) 尿路上皮癌患者的上尿路。
需要定期监测膀胱镜检查，因为肾盂癌和输尿管癌容易在膀胱复发，如果在早期发现复发，可以通过电灼、经尿道电切或膀胱灌注治疗。对转移性肿瘤的治疗与转移性膀胱癌相似。
肾盂癌和输尿管癌的预后
预后与肿瘤穿入或穿透尿路上皮细胞壁的深度有关，但难以测定。对浅表、局灶的肿瘤治愈的可能性>90%，若肿瘤深度浸润，则治愈的可能性仅10%～15％。若肿瘤穿透尿路上皮细胞壁或有远处转移，则不可能治愈。
关键点
肾盂和输尿管癌的风险随吸烟，非那西丁或环磷酰胺使用，慢性刺激或接触某些化学品而增加。
超声或造影剂CT检查如果泌尿道症状无法解释。
组织学确诊。
通常采用根治性肾输尿管切除术，并定期膀胱镜检查监测。