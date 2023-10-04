手术切除

治疗后的膀胱镜监测

治疗通常是施行根治性肾输尿管切除术，包括膀胱袖切除和局部淋巴结清扫。一些特定的患者（例如，输尿管远端肿瘤、肾功能减退或孤立肾的患者）需要进行部分输尿管切除术并进行或不进行再移植。建议术后立即使用吉西他滨和丝裂霉素-C 进行膀胱内化疗，以降低膀胱内复发的风险。对于高级别和高分期的病变，建议在肾脏切除术前行新辅助化疗，因为其他治疗可能会降低肾功能，往往会影响随后使用辅助化疗。PD-1和/或PD-L1检查点抑制剂现在被用于上尿路上皮癌，并可能被证明是不符合顺铂（常用作新辅助化疗）条件的患者的有用替代疗法。

某些激光电灼疗法对精确分期明显可见的肾盂癌或分级低的输尿管癌是可行的。有时可灌注化疗药物，如丝裂霉素C或卡介苗（BCG）。一种新型丝裂霉素 C 制剂 (JELMYTO) 可以液体形式滴注，在体温下凝固，进入非侵袭性低级别 (LG) 尿路上皮癌患者的上尿路。

需要定期监测膀胱镜检查，因为肾盂癌和输尿管癌容易在膀胱复发，如果在早期发现复发，可以通过电灼、经尿道电切或膀胱灌注治疗。对转移性肿瘤的治疗与转移性膀胱癌相似。