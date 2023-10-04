林奇综合征是常染色体显性遗传病，约占结直肠癌病例的2～3% (1)。症状，初步诊断及治疗与其他类型的结直肠癌相似。根据病史疑似林奇综合征，确诊需基因检测。 患者还需要监测其他癌症，特别是子宫内膜癌和卵巢癌。治疗方法为手术切除。
林奇综合征是一种常染色体显性遗传疾病，患者患有几种已知的基因突变之一，这些突变会损害 DNA 错配修复。林奇综合征导致 70% 至 80% 的终生罹患此病的风险 结直肠癌 （CRC）（1）。
与其他散发性结肠癌相比，Lynch综合征发病年龄较早（中位年龄为40岁），病灶更靠近脾曲。不同于另一种主要的遗传性结直肠癌，即 家族性腺瘤样息肉病患者具有多枚腺瘤，其前期病变通常是单个结肠腺瘤。
但是，与家族性腺瘤样息肉病类似，Lynch综合征也有多种结肠外肿瘤表现。非恶性疾病包括皮肤牛奶咖啡斑和皮脂腺瘤。低级皮肤癌，角化棘皮瘤也时有发生。恶性疾病包括子宫内膜癌 和卵巢癌（70岁时风险分别为39%和9%）。患者罹患其他癌症的风险也增加，包括胃癌、泌尿道癌、胰腺癌、胆道癌、胆囊癌癌、小肠癌和脑癌癌。
参考文献
1.Rubenstein JH, Enns R, Heidelbaugh J, et al: American Gastroenterological Association Institute Guideline on the Diagnosis and Management of Lynch Syndrome. Gastroenterology 149(3):777-782, 2015.doi: 10.1053/j.gastro.2015.07.036
Lynch综合征的症状和体征
Lynch综合征的症状和体征与其他形式的结直肠癌相似，肿瘤本身的诊断和治疗通常相同。
林奇综合征的诊断
详细的家族史
根据临床诊断标准进行诊断，之后行微卫星不稳定（MSI）检测，或进行免疫组化检查（IHC）
确诊有赖于基因检测
Lynch综合征的确诊需要行基因检测。然而，决定检查对象很困难，因为与家族性腺瘤性息肉病不同，没有特异的表型。所以，疑诊Lynch综合征的患者，需要获取详尽的家族史，获得家族内所有确诊结直肠癌（CRC）的年轻患者的资料。
根据AmsterdamⅡ的诊断标准，Lynch综合征必须同时具备以下3项家族史特点(1)：
3名或更多的亲属患CRC或Lynch综合征相关恶性肿瘤；
至少有两代人患有结直肠癌；
至少有1例亲属在50岁以前确诊CRC。
其他预测模型（例如 PREMM5 模型）和其他标准（例如Bethesda标准[2]）被一些医生使用。
符合这些标准的患者应该对他们的肿瘤组织进行MSI或IHC检测，以检测负责DNA错配修复的蛋白质;然而，大多数商业和医院病理学实验室现在对所有结肠直肠腺癌标本仅进行常规检测。2015年美国胃肠病学会指南guidelines建议所有CRC患者的肿瘤应进行IHC或MSI检测。如果MSI或IHC呈阳性，则需要进行特定Lynch综合征突变的基因检测(种系检测)。
Lynch综合征患者应每1〜2年进行一次进行结肠镜检查。 确诊为Lynch综合征的患者需进一步检查有无其他癌症。对于子宫内膜癌，建议每年进行一次子宫内膜穿刺或经阴道超声检查。每年进行一次阴道超声或血清CA125测试筛查卵巢癌。可行预防性子宫切除和卵巢切除。也可行尿液分析以了解有无肾脏肿瘤。
Lynch综合征患者的一级亲属应进行基因检测。如果没有做过基因检测，应该从20多岁开始每1～2年进行一次结肠镜检查，40岁后每年检查一次。女性患者的一级亲属需每年筛查子宫内膜癌和卵巢癌。
诊断参考
1.Vasen HF, Watson P, Mecklin JP, Lynch HT.New clinical criteria for hereditary nonpolyposis colorectal cancer (HNPCC, Lynch syndrome) proposed by the International Collaborative group on HNPCC. Gastroenterology 116(6):1453–1456, 1999.doi: 10.1016/s0016-5085(99)70510-x
2.Umar A, Boland CR, Terdiman JP, et al: Revised Bethesda guidelines for hereditary nonpolyposis colorectal cancer (Lynch syndrome) and microsatellite instability.J Natl Cancer Inst 96(4):261–268, 2004.doi: 10.1093/jnci/djh034
林奇综合征的治疗
手术切除
Lynch综合征的手术治疗基于同一患者日后发生第二次结肠癌（异时性疾病）的预测终生风险。
对于年轻人，通常会进行全腹部结肠切除术、回直肠吻合术和直肠监测。一个合理的替代方案是仅切除带有原发肿瘤的结肠部分（节段性结肠切除术），并对其余部分进行密切的内窥镜监测。这种替代方法通常用于老年人或患有合并症的患者，这些疾病使得手术风险很高（1）。
治疗参考文献
1.Giardiello FM, Allen JI, Axilbund JE, et al: Guidelines on genetic evaluation and management of Lynch syndrome: A consensus statement by the US Multi-society Task Force on colorectal cancer. Am J Gastroenterol 109(8):1159–1179, 2014.doi: 10.1038/ajg.2014.186
关键点
特定的常染色体显性遗传突变会使发展为结直肠癌的可能性上升至70%到80%之间。
患者合并其他癌症的风险增加，尤其是子宫内膜癌和卵巢癌。
症状，初始诊断方法和治疗方法，类似于其他形式的结直肠癌。
有特定家族史的患者，应该对其肿瘤组织检测DNA的微卫星不稳定性或进行免疫组化检验。若阳性，需要进行基因检测。
治疗方法是手术切除，并用内窥镜密切监测任何剩余的结直肠粘膜。
没有做过基因检测的一级亲属应该从20岁开始每1到2年进行结肠镜检查，40岁后每年检查一次；女性患者应每年进行子宫内膜癌和卵巢癌的检查。
更多信息
以下英语资源可能会有用。请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
American Gastroenterological Association: Guidelines for the diagnosis and management of Lynch syndrome (2015)
American College of Gastroenterology: Guidelines for genetic testing and management of hereditary gastrointestinal cancer syndromes (2015)
PREMM5: Prediction model for MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, and EPCAM gene mutations