林奇综合征是常染色体显性遗传病，约占结直肠癌病例的2～3% (1)。症状，初步诊断及治疗与其他类型的结直肠癌相似。根据病史疑似林奇综合征，确诊需基因检测。 患者还需要监测其他癌症，特别是子宫内膜癌和卵巢癌。治疗方法为手术切除。

林奇综合征是一种常染色体显性遗传疾病，患者患有几种已知的基因突变之一，这些突变会损害 DNA 错配修复。林奇综合征导致 70% 至 80% 的终生罹患此病的风险 结直肠癌 （CRC）（1）。

与其他散发性结肠癌相比，Lynch综合征发病年龄较早（中位年龄为40岁），病灶更靠近脾曲。不同于另一种主要的遗传性结直肠癌，即 家族性腺瘤样息肉病患者具有多枚腺瘤，其前期病变通常是单个结肠腺瘤。

但是，与家族性腺瘤样息肉病类似，Lynch综合征也有多种结肠外肿瘤表现。非恶性疾病包括皮肤牛奶咖啡斑和皮脂腺瘤。低级皮肤癌，角化棘皮瘤也时有发生。恶性疾病包括子宫内膜癌 和卵巢癌（70岁时风险分别为39%和9%）。患者罹患其他癌症的风险也增加，包括胃癌、泌尿道癌、胰腺癌、胆道癌、胆囊癌癌、小肠癌和脑癌癌。

参考文献 1.Rubenstein JH, Enns R, Heidelbaugh J, et al: American Gastroenterological Association Institute Guideline on the Diagnosis and Management of Lynch Syndrome. Gastroenterology 149(3):777-782, 2015.doi: 10.1053/j.gastro.2015.07.036

Lynch综合征的症状和体征 Lynch综合征的症状和体征与其他形式的结直肠癌相似，肿瘤本身的诊断和治疗通常相同。

林奇综合征的治疗 手术切除 Lynch综合征的手术治疗基于同一患者日后发生第二次结肠癌（异时性疾病）的预测终生风险。 对于年轻人，通常会进行全腹部结肠切除术、回直肠吻合术和直肠监测。一个合理的替代方案是仅切除带有原发肿瘤的结肠部分（节段性结肠切除术），并对其余部分进行密切的内窥镜监测。这种替代方法通常用于老年人或患有合并症的患者，这些疾病使得手术风险很高（1）。 治疗参考文献 1.Giardiello FM, Allen JI, Axilbund JE, et al: Guidelines on genetic evaluation and management of Lynch syndrome: A consensus statement by the US Multi-society Task Force on colorectal cancer. Am J Gastroenterol 109(8):1159–1179, 2014.doi: 10.1038/ajg.2014.186